Model dasar di edge

Ada beberapa langkah untuk membangun dan menerapkan model dasar (FM). Ini termasuk penyerapan data, pemilihan data, pra-pemrosesan data, pra-pelatihan FM, penyetelan model ke satu atau lebih tugas hilir, penyajian inferensi, dan tata kelola dan manajemen siklus hidup model data dan AI—yang semuanya dapat digambarkan sebagai FMOP.

Untuk membantu semua ini, IBM menawarkan kepada perusahaan alat dan kemampuan yang diperlukan untuk memanfaatkan kekuatan FM ini melalui portofolio produk AI IBM watsonx yang dirancang untuk melipatgandakan dampak AI di seluruh perusahaan. IBM watsonx terdiri dari yang berikut:

IBM watsonx.ai menyatukan kemampuan AI generatif baru—yang didukung oleh FM dan machine learning (ML) tradisional—ke dalam sebuah studio yang mumpuni yang mencakup seluruh siklus hidup AI. IBM watsonx.data adalah penyimpanan data yang sesuai tujuan yang dibangun di atas arsitektur data lakehouse terbuka untuk menskalakan beban kerja AI, untuk semua data Anda, di mana pun berada. IBM watsonx.governance adalah toolkit tata kelola siklus hidup AI otomatis ujung ke ujung yang dibangun untuk memungkinkan alur kerja AI yang bertanggung jawab, transparan, dan dapat dijelaskan.

Vektor kunci lainnya adalah meningkatnya pentingnya komputasi di edge perusahaan, seperti lokasi industri, lantai manufaktur, toko ritel, situs tepi telco, dll. Lebih khusus lagi, AI di edge perusahaan memungkinkan pemrosesan data di mana pekerjaan sedang dilakukan untuk analisis nyaris seketika. Edge perusahaan adalah tempat sejumlah besar data perusahaan dihasilkan dan di mana AI dapat memberikan insight bisnis yang berharga, tepat waktu, dan dapat ditindaklanjuti.

Menyajikan model AI di edge memungkinkan prediksi nyaris seketika sambil mematuhi kedaulatan data dan persyaratan privasi. Ini secara signifikan mengurangi latensi yang sering dikaitkan dengan akuisisi, transmisi, transformasi, dan pemrosesan data inspeksi. Bekerja di edge memungkinkan kami untuk melindungi data perusahaan yang sensitif dan mengurangi biaya transfer data dengan waktu respons yang lebih cepat.

Menskalakan penerapan AI di edge, bagaimanapun, bukanlah tugas yang mudah di tengah tantangan terkait data (heterogenitas, volume, dan peraturan) dan sumber daya terbatas (komputasi, konektivitas jaringan, penyimpanan, dan bahkan keterampilan TI). Ini secara luas dapat dijelaskan dalam dua kategori: