Ada banyak skenario penggunaan bisnis yang tumpang tindih yang melibatkan disiplin Internet of Things (IoT) dan komputasi tepi. Tetapi ada satu contoh penggunaan yang sangat praktis dan menjanjikan yang telah umum menerapkan tanpa banyak orang memikirkannya: produk yang terhubung. Contoh penggunaan ini melibatkan perangkat dan peralatan yang tertanam dengan sensor, perangkat lunak, dan konektivitas yang bertukar data dengan produk, operator, atau lingkungan lain secara real-time.

Dalam postingan blog ini, kita akan melihat fenomena produk yang terhubung yang sering diabaikan dan bagaimana perusahaan menggunakannya untuk keuntungan mereka. Hal ini terutama berlaku dalam manufaktur dan teknik industri. Dari Strategi hingga desain, pengembangan dan penerapan, ada banyak pemikiran yang masuk ke dalam menghubungkan produk fisik. Sementara kami memeriksa ini dari perspektif komputasi tepi, ini juga memiliki implikasi besar untuk Industri 4.0.

Kami menganggap pembaca akrab dengan Industri 4.0, yang melibatkan integrasi teknologi digital canggih dan IoT ke dalam proses manufaktur dan perangkat terhubung yang mengirimkan dan menerima instruksi dan data. Hal ini memungkinkan otomatisasi yang lebih besar dan optimalisasi proses produksi, yang mengarah pada peningkatan efisiensi, produktivitas, dan fleksibilitas dalam manufaktur. Untuk informasi lebih lanjut tentang konsep tersebut, lihat tautan di bawah ini.