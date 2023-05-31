Ada banyak skenario penggunaan bisnis yang tumpang tindih yang melibatkan disiplin Internet of Things (IoT) dan komputasi tepi. Tetapi ada satu contoh penggunaan yang sangat praktis dan menjanjikan yang telah umum menerapkan tanpa banyak orang memikirkannya: produk yang terhubung. Contoh penggunaan ini melibatkan perangkat dan peralatan yang tertanam dengan sensor, perangkat lunak, dan konektivitas yang bertukar data dengan produk, operator, atau lingkungan lain secara real-time.
Dalam postingan blog ini, kita akan melihat fenomena produk yang terhubung yang sering diabaikan dan bagaimana perusahaan menggunakannya untuk keuntungan mereka. Hal ini terutama berlaku dalam manufaktur dan teknik industri. Dari Strategi hingga desain, pengembangan dan penerapan, ada banyak pemikiran yang masuk ke dalam menghubungkan produk fisik. Sementara kami memeriksa ini dari perspektif komputasi tepi, ini juga memiliki implikasi besar untuk Industri 4.0.
Kami menganggap pembaca akrab dengan Industri 4.0, yang melibatkan integrasi teknologi digital canggih dan IoT ke dalam proses manufaktur dan perangkat terhubung yang mengirimkan dan menerima instruksi dan data. Hal ini memungkinkan otomatisasi yang lebih besar dan optimalisasi proses produksi, yang mengarah pada peningkatan efisiensi, produktivitas, dan fleksibilitas dalam manufaktur. Untuk informasi lebih lanjut tentang konsep tersebut, lihat tautan di bawah ini.
Ada tiga elemen inti dalam hal produk yang terhubung:
Seperti yang kita lihat pada Gambar 1, data adalah sumber kehidupan dari produk yang terhubung. Karena itu, mengapa produk yang terhubung menjadi sangat penting bagi perusahaan? Dengan produk yang terhubung, pelanggan berharap untuk tidak hanya membeli perangkat mutakhir terbaru dan terhebat, tetapi mereka juga mengharapkan perangkat ini untuk terus bekerja, meningkatkan, dan diperbarui dengan fitur-fitur baru selama masa hidup mereka. Pembaruan over-the-air (OTA) mobil Tesla atau produk Apple adalah contoh yang baik untuk memberikan perangkat lunak baru, firmware, fitur, perlindungan, dll. ke produk yang terhubung.
Ada lebih banyak hal pada produk yang terhubung daripada sekadar pembaruan melalui udara. Produk yang terhubung dapat meningkatkan dukungan dengan memantau dan mengoptimalkan penggunaan. Dalam pengaturan industri, mereka memberikan status kesehatan mesin dan dapat memprediksi/mencegah kegagalan atau waktu henti dengan mengantisipasi kebutuhan layanan. Robot di lantai manufaktur diprogram untuk menyadari dan bekerja dengan robot lain. Didorong oleh data, sebuah produk dapat terhubung secara interaktif dengan ekosistem yang lebih luas, menawarkan pengalaman pelanggan yang ditingkatkan (CX), kinerja produk yang dioptimalkan dan layanan, serta rantai pasokan yang tangkas yang dapat memberikan sumber nilai baru kepada pelanggan.
Perusahaan telah menghubungkan produk dan layanan yang mencakup strategi bisnis dan teknologi, pemberdayaan konektivitas, konektivitas dan komputasi tepi cerdas, dan banyak lagi. Gambar 2 memberikan pandangan IBM tentang komponen yang akan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan manufaktur saat ini. Dalam domain Produk dan Layanan Terhubung, kita melihat tiga aspek utama:
IBM juga memiliki penawaran yang mencakup IBM Cognitive Assistant untuk produk terhubung yang memanfaatkan data dan belajar dari interaksi pelanggan di semua aspek siklus hidup produk yang terhubung.
Dengan konektivitas muncul masalah keamanan karena produk menjadi semakin ditentukan oleh perangkat lunak dan berbasis data. Produk yang terhubung dibangun di atas platform dengan banyak aspek yang berjalan di beberapa lingkungan operasi yang mencakup kombinasi platform komputasi khusus, platform komputasi tradisional, dan cloud. Sangat penting untuk mengubah pendekatan keamanan saat ini dari solusi titik menjadi solusi lintas platform menyeluruh yang melindungi produk yang terhubung dan layanan terkait.
Banyak fitur yang baru saja kami singgung juga terlihat dalam solusi komputasi tepi.
Seseorang mungkin berpendapat bahwa produk yang terhubung hanyalah manifestasi dari contoh penggunaan komputasi tepi yang secara khusus terkait dengan domain pengalaman pelanggan (CX). Perbedaannya ditemukan dalam definisi komputasi tepi, yang menyatakan bahwa data dianalisis pada sumber di mana data dihasilkan. Produk yang terhubung, di sisi lain, didorong oleh tanggapan yang diterima dengan mengirimkan data ke cloud.
Dalam beberapa kasus, produk yang terhubung secara cerdas dapat beroperasi secara independen. Jika penyedot debu robot pintar dapat kembali ke stasiun dockingnya, apakah terlalu berlebihan untuk membayangkan kendaraan otonom mengemudi sendiri ke stasiun pengisian daya? Kendaraan berkembang menjadi produk yang terhubung dengan koneksi ke ponsel pintar, kendaraan lain, dan infrastruktur sekitarnya melalui teknologi sensor canggih dengan kemampuan pemrosesan jarak jauh dan pada perangkat. Kemampuan seperti itu membutuhkan pembaruan OTA yang sering dari produsen. Kita dapat menyatakan bahwa komputasi tepi dan ekosistem pendukung membuka jalan bagi kendaraan otonom untuk menjadi perangkat tepi mobile terbaik dan prototipe produk terhubung.
Seperti yang telah kami jelaskan di blog sebelumnya dalam seri ini, IBM Edge Application Manager (IEAM) paling cocok untuk menerapkan dan mengelola aplikasi pada perangkat tepi dan perangkat paling tepi.
Salah satu blog terdahulu dalam seri ini—"Data di Tepi"—berbicara tentang penanganan semua data yang dihasilkan di tepi. Persyaratan kepatuhan data, privasi data, kedaulatan data, tata kelola data, dan residensi data sama relevannya dengan produk yang terhubung.
Produk yang terhubung mengirim dan menerima banyak data ke cloud. Ada undang-undang yang menentukan pengumpulan dan penyimpanan semua data ini. Saat menambahkan konektivitas ke produk, desainer dan produsen harus memahami dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi radius ancaman. Keluarga standar IEC 62443 dan UL 2900 berlaku untuk produk terhubung yang digunakan di rumah atau area komersial, perangkat medis, dan sistem keamanan dan keselamatan jiwa. Negara Bagian California, misalnya, memiliki undang-undang yang disebut "Teddy Bear and Toaster Act" yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan untuk menghindari serangan malware dan melindungi konsumen yang menggunakan perangkat terhubung.
Sementara produk yang terhubung terkait IoT dan komputasi tepi menghasilkan banyak data, tidak ada yang menawarkan bidang data. Untuk itu, IBM Cloud Pak for Data menawarkan banyak pilihan untuk menangani dan menyimpan data untuk tujuan operasional, analitik, dan audit. Kami membayangkannya sebagai bagian dari solusi produk yang terhubung.
Dari perspektif pengalaman pelanggan, kami memandang produk terhubung memiliki dampak besar dalam otomotif, teknologi medis, produk konsumen, Industri 4.0, dan energi dan utilitas. Untuk memanfaatkan potensi penuh dari produk dan layanan yang terhubung, organisasi harus memprioritaskan pengalaman pelanggan sekaligus memastikan keamanan data dan jaringan.
Kami memandang produk terhubung sebagai perangkat yang beroperasi di dalam dan membantu manusia dalam domain komputasi tepi, dengan data menjadi sumber kehidupan dari solusi tersebut. Perusahaan dapat menawarkan banyak layanan purnajual yang dipersonalisasi melalui produk yang terhubung dan memperluas batas industri.
Beri tahu kami apa pendapat Anda.
Terima kasih kepada Joe Pearson dan Charla Stracener karena telah meninjau artikel ini dan memberikan pandangan mereka.