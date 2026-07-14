Panduan IBM 2026 untuk DevOps

By Michael Goodwin, Ash Minhas and Mark Scapicchio

DevOps adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan dan mengotomatiskan pekerjaan pengembangan perangkat lunak dan tim operasi TI untuk mempercepat pengiriman aplikasi yang aman dan berkinerja tinggi.

Secara tradisional, pengembangan dan operasi TI dipraktikkan secara terpisah satu sama lain dalam silo yang berbeda. DevOps menguraikan proses pengembangan dan pergeseran budaya organisasi yang mendorong koordinasi dan kolaborasi antara kedua fungsi ini, dengan seperangkat alat dan praktik bersama. Ini mengotomatiskan siklus pengembangan tangkas di mana potongan kecil kode baru ditambahkan ke basis kode pada interval yang sering (biasanya setidaknya sekali per hari) dan kemudian diintegrasikan, diuji, dan diterapkan ke produksi. 

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Memulai

Pendahuluan

Dapatkan ikhtisar terminologi, prinsip, dan proses DevOps, dan pelajari bagaimana DevOps menggabungkan dan mengotomatiskan pengembangan dan praktik operasi TI untuk mempercepat pengiriman perangkat lunak.

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Siklus hidup DevOps

Jelajahi tahapan siklus hidup DevOps—integrasi berkelanjutan, pengujian, pengiriman, dan penerapan—serta alat dan praktik yang mendukungnya.        

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Infrastruktur sebagai kode (IaC)

Infrastructure as code (IaC) adalah praktik DevOps yang mengotomatiskan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur TI dengan menggunakan file konfigurasi daripada proses manual.

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Layanan mikro

Layanan mikro adalah pendekatan arsitektur cloud-native di mana satu aplikasi terdiri dari banyak layanan kecil yang digabungkan secara longgar dan dapat diterapkan secara independen. Pakar menggambarkan layanan mikro dioptimalkan untuk metodologi DevOps dan bergantung pada DevOps untuk sukses.

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Kontainer

Kontainer adalah unit perangkat lunak yang dapat dieksekusi yang mengemas kode aplikasi beserta pustaka dan dependensinya, sehingga memungkinkan kode tersebut berjalan pada infrastruktur TI tradisional atau infrastruktur cloud.

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Orkestrasi kontainer

Orkestrasi kontainer secara otomatis menyediakan, menerapkan, menskalakan, dan mengelola siklus hidup aplikasi yang dikontainerisasi. Pengembang menggunakan orkestrasi kontainer untuk menyederhanakan alur kerja DevOps. Saat ini, Kubernetes adalah platform orkestrasi kontainer paling populer.

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Observabilitas

Observabilitas adalah kemampuan untuk memahami keadaan internal atau kondisi sistem yang kompleks berdasarkan pengetahuan tentang outputnya. Ini memainkan peran penting dalam menjaga ketersediaan, kinerja dan keamanan aplikasi dan sistem perangkat lunak modern.

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Rekayasa keandalan situs (SRE)

SRE menggabungkan DevOps dan operasi TI tradisional untuk memecahkan masalah pelanggan, mengotomatiskan tugas operasi TI, mempercepat pengiriman perangkat lunak, dan meminimalkan risiko TI. Mendukung ketahanan, redundansi, dan keandalan dalam siklus DevOps dan menangani implementasi program perangkat lunak sehari-hari.

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IBM DevOps

Apa itu DevOps?

Andrea Crawford menjelaskan apa itu DevOps, nilai DevOps, dan cara praktik serta alat DevOps membantu Anda memproses aplikasi Anda melalui seluruh delivery pipeline, dari ide hingga produksi. Dipimpin oleh para pemimpin terkemuka IBM, kurikulumnya dirancang untuk membantu para pemimpin bisnis dalam mendapatkan pengetahuan yang diperlukan untuk memprioritaskan investasi AI yang dapat mendorong pertumbuhan.
Jelajahi DevOps
Memberdayakan tim platform untuk melakukan cloud dengan benar

Pelajari bagaimana tim platform dapat membuat standar alur kerja dan menyatukan infrastruktur dan Security Lifecycle Management dengan pendekatan platform sebagai produk.

Sumber daya

Mempercepat inovasi dengan fondasi hybrid cloud yang aman

Kerangka kerja untuk menyederhanakan operasi hybrid cloud dengan keamanan dan tata kelola yang konsisten.
Mempercepat inovasi dalam skala besar dengan platform cloud terpadu

Pelajari bagaimana tim rekayasa platform menskalakan infrastruktur dengan alur kerja otomatis dan kontrol terpusat.
Kinerja aplikasi kuasai di lingkungan Kubernetes

Pelajari cara mendapatkan visibilitas, memperkuat ketahanan, dan menyederhanakan kompleksitas Kubernetes dengan pengamatan otomatis.
Optimalkan kinerja bisnis Anda dengan analitik yang didukung AI

Daftar sekarang untuk mempelajari bagaimana analitik AI canggih dapat membuka peluang baru untuk pertumbuhan dan inovasi dalam bisnis Anda. Akses insight pakar dan jelajahi bagaimana solusi AI dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan sumber daya, dan memberikan hasil bisnis yang terukur.
Memodernisasi aplikasi mainframe dengan pola hybrid cloud

Jelajahi publikasi IBM Redbooks terbaru tentang modernisasi mainframe untuk lingkungan hybrid cloud. Pelajari strategi yang dapat ditindaklanjuti, solusi arsitektur, dan teknik integrasi untuk mendorong ketangkasan, inovasi, dan kesuksesan bisnis.

Full stack observability for DevOps Teams

Berikan keandalan dengan kecepatan tinggi dengan pengamatan yang didukung AI. Panduan IBM ini menunjukkan cara mendapatkan visibilitas ujung ke ujung, mempercepat analisis akar masalah, dan menyelesaikan masalah sebelum berdampak pada pengguna.
Keadaan kesiapan AI

Kami menjelajahi mengapa beberapa organisasi siap untuk gangguan dan potensi AI. Cari tahu kesamaan perusahaan-perusahaan siap untuk AI ini.
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Ambil langkah selanjutnya

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