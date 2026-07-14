Panduan IBM 2026 untuk DevOps

Secara tradisional, pengembangan dan operasi TI dipraktikkan secara terpisah satu sama lain dalam silo yang berbeda. DevOps menguraikan proses pengembangan dan pergeseran budaya organisasi yang mendorong koordinasi dan kolaborasi antara kedua fungsi ini, dengan seperangkat alat dan praktik bersama. Ini mengotomatiskan siklus pengembangan tangkas di mana potongan kecil kode baru ditambahkan ke basis kode pada interval yang sering (biasanya setidaknya sekali per hari) dan kemudian diintegrasikan, diuji, dan diterapkan ke produksi.