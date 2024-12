Apa itu pemikiran desain?

Meskipun ada berbagai metodologi untuk pemikiran desain, prosesnya secara keseluruhan didasarkan pada pemecahan masalah yang didukung oleh penelitian dan pada pengamatan fungsi produk dengan pengguna. Pengalaman pengguna adalah kunci dari pendekatan pemikiran desain dan harus menjadi fondasi untuk setiap produk baru atau solusi baru.

Proses pemikiran desain dapat diimplementasikan dalam beberapa cara dan dengan berbagai langkah mulai dari tiga hingga tujuh langkah. Proses ini juga harus iteratif alih-alih linear. Hasso Plattner Institute of Design3 di Stanford University, yang umumnya dikenal sebagai d.school, memelopori pendekatan lima langkah untuk pemikiran desain. Begitu pula Dekan Harvard Business School, Srikant Datar4, dalam kursus berjudul Introduction to Design Thinking and Innovation. Pendekatan Harvard mirip dengan pendekatan Stanford dalam hal membangun ide dari pemikiran konkret ke abstrak dan mengulanginya kembali.

Pendekatan IDEO terhadap kerangka kerja pemikiran desain dibagi menjadi proses siklus tiga langkah: Inspirasi, Ideasi, dan Implementasi. Metode ini berfokus pada kolaborasi dan bekerja sebagai tim untuk menangani setiap fase.

Dalam Enterprise Design Thinking, IBM memiliki metodologi tersendiri yang terdiri dari bukit (hills), pemutaran (playbacks), dan pengguna sponsor (sponsor users). Bukit selaras dengan semua tim. Pemutaran selaras sepanjang waktu. Pengguna sponsor menyelaraskan tim dengan pengguna dunia nyata dan kebutuhan dunia nyata. Setiap komponen memiliki perannya sendiri, tetapi memiliki tujuan bersama untuk menyelaraskan tim dengan pengguna dan pemangku kepentingan, demi menjaga saluran komunikasi tetap terbuka sepanjang proyek.

Meskipun kerangka kerja pemikiran desain tampak berbeda di berbagai organisasi, semuanya memiliki lima langkah umum: