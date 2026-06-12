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Apa itu tata kelola kode?

By Cole Stryker
diterbitkan 12 Juni 2026

Tata kelola kode, dijelaskan

Tata kelola kode adalah seperangkat aturan dan mekanisme pengawasan organisasi untuk pengembangan perangkat lunak. Ini terdiri atas kebijakan, proses dan alat yang digunakan organisasi untuk mengontrol bagaimana kode ditulis, ulasan, diuji, diamankan, disetujui, dan dipelihara.

Tata kelola kode telah berevolusi dari kumpulan proses manual menjadi praktik otomatis yang didorong oleh kebijakan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa basis kode yang besar dan kompleks memerlukan kerangka kerja tata kelola yang dapat skala dalam ukuran dan kecanggihan.

Revolusi DevOps tahun 2010-an menantang model tata kelola yang mengandalkan persetujuan manual dan kontrol terpusat. Saat ini, sistem otomatis menegakkan proses dan konsep “shift-left” telah melihat aktivitas keamanan dan kepatuhan dipindahkan lebih awal dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC).

Munculnya AI generatif telah memperkenalkan lapisan tata kelola yang sama sekali baru. Pengembang sekarang dapat menghasilkan sejumlah besar kode menggunakan alat machine learning yang didukung oleh model bahasa besar (LLM), secara dramatis meningkatkan kecepatan pengembangan. Namun, tata kelola kode harus berkembang untuk mengatasi kualitas kode output yang dihasilkan AI, bersama dengan risiko keamanan terkait, masalah IP, kebijakan penggunaan model, dan banyak lagi.

Organisasi sekarang menerapkan kebijakan tata kelola yang menentukan kapan kode buatan AI dapat digunakan, bagaimana kode itu harus ulasan dan langkah validasi apa yang diperlukan sebelum penerapan.

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Komponen tata kelola kode

Di bawah ini adalah beberapa komponen tata kelola kode yang paling umum.

Standar pengodean

Kode berkualitas buruk berkontribusi pada utang teknis, yang pada gilirannya melemahkan skalabilitas tumpukan teknologi. Standar pengodean menentukan bagaimana pengembang harus menulis dan mengatur kode untuk mencegah hal ini. Standar ini mencakup bidang-bidang seperti konvensi penamaan, pemformatan, dokumentasi, struktur file, dan praktik terbaik khusus bahasa; masalah kecil yang bertambah banyak dari waktu ke waktu dalam basis kode yang besar.

Ketika semua pengembang mengikuti standar yang sama, kode lebih mudah untuk dikerjakan. Insinyur menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menguraikan pekerjaan satu sama lain, dan lebih banyak waktu membangun hal-hal baru.

Kontrol versi

Sistem kontrol versi menentukan bagaimana tim mengelola perubahan pada kode sumber. Kebijakan ini menentukan alur kerja untuk membuat cabang, menggabungkan kode, dan menulis pesan penerapan. Sistem kontrol versi dapat menghasilkan jejak audit yang membantu mencegah penulisan ulang yang tidak disengaja, membantu memastikan riwayat perubahan yang jelas. Sekarang tim tahu siapa yang membuat modifikasi spesifik dan mengapa.

Ulasan kode

Proses ulasan kode memerlukan perubahan perangkat lunak untuk diperiksa oleh pengembang lain sebelum mereka digabungkan ke dalam basis kode. Ulasan melayani berbagai tujuan, termasuk mengidentifikasi bug, memvalidasi keputusan desain, dan berbagi pengetahuan di seluruh tim. Ulasan yang dijalankan dengan baik mengarah ke perangkat lunak berkualitas lebih tinggi.

Keamanan

Tata kelola keamanan memastikan bahwa perangkat lunak dikembangkan dan dipelihara sesuai dengan persyaratan keamanan dan aturan kepatuhan yang telah ditetapkan, sehingga pengembangannya selaras dengan strategi manajemen risiko yang lebih luas. Ini termasuk praktik seperti pemindaian kerentanan, kontrol akses, manajemen ketergantungan, deteksi rahasia, pedoman pengodean dan ulasan reguler. Tata kelola keamanan mengintegrasikan langkah-langkah perlindungan sepanjang siklus pengembangan, tidak hanya pada kesimpulannya.

Pengujian

Tata kelola pengujian membantu memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi semua standar yang ditetapkan sebelum menerapkan. Tetapi pengujian juga telah “shift-left.” Dengan menanamkan persyaratan pengujian ke dalam pipeline CI/CD, tim dapat mengidentifikasi cacat lebih awal dan mengurangi risiko pengenalan regresi ke lingkungan produksi.

Kepatuhan

Kepatuhan dan auditabilitas fokus pada memastikan bahwa perangkat lunak dan proses pengembangannya mematuhi persyaratan peraturan. Persetujuan terdokumentasi, riwayat perubahan, dan catatan pengujian adalah beberapa langkah kepatuhan yang lebih umum yang melibatkan kode.

Penerapan

Integrasi berkelanjutan dan kontrol pengiriman berkelanjutan (CI/CD) mengatur proses otomatis yang digunakan untuk menerapkan perangkat lunak. Kontrol ini menentukan pemeriksaan otomatis mana yang harus dilewati sebelum kode dapat pindah antar lingkungan. Tata kelola CI/CD membantu memastikan bahwa perangkat lunak yang mencapai produksi memenuhi standar yang telah ditentukan sekaligus mempromosikan pengurangan risiko di seluruh penerapan.

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Tata kelola, kebijakan dan infrastruktur sebagai kode

Tata kelola sebagai kode (GaC) dan kebijakan sebagai kode (PAc) adalah pendekatan yang menanamkan tata kelola dan penegakan kebijakan langsung ke alur kerja dengan menerjemahkan kebijakan, aturan, dan standar ke dalam kode yang dapat dibaca mesin. Tujuannya adalah agar setiap penerapan, perubahan infrastruktur, atau permintaan akses data memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebelum terjadi. Pendekatan penegakan proaktif ini bergantung pada teknologi seperti mesin kebijakan, infrastruktur cloud dan sekarang, agen AI.

Penegakan kebijakan telah menjadi lebih canggih melalui teknologi seperti Open Policy Agent (OPA), yang memungkinkan organisasi untuk mendefinisikan dan menegakkan kebijakan tata kelola secara terprogram. Alih-alih mengandalkan dokumentasi dan persetujuan manual, persyaratan tata kelola dimasukkan ke dalam kode sehingga dapat diterapkan secara otomatis di seluruh SDLC.

Demikian pula, infrastruktur sebagai kode (IaC) dan alat seperti Terraform mengotomatiskan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur TI menggunakan pendekatan bahasa deklaratif, di mana pengembang menentukan status akhir yang diinginkan daripada langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Definisi infrastruktur umumnya diekspresikan menggunakan format seperti YAML dan JSON, membuatnya mudah untuk diotomatisasi dan memvalidasi.

Lingkungan pengodean didukung AI dapat melakukan GaC, PAc, dan Iac. IBM® Bob, misalnya, dapat digunakan untuk menanamkan proses tersebut ke dalam SDLC.

Penulis

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

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