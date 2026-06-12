Apa itu tata kelola kode?

Tata kelola kode telah berevolusi dari kumpulan proses manual menjadi praktik otomatis yang didorong oleh kebijakan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa basis kode yang besar dan kompleks memerlukan kerangka kerja tata kelola yang dapat skala dalam ukuran dan kecanggihan.

Revolusi DevOps tahun 2010-an menantang model tata kelola yang mengandalkan persetujuan manual dan kontrol terpusat. Saat ini, sistem otomatis menegakkan proses dan konsep “shift-left” telah melihat aktivitas keamanan dan kepatuhan dipindahkan lebih awal dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC).

Munculnya AI generatif telah memperkenalkan lapisan tata kelola yang sama sekali baru. Pengembang sekarang dapat menghasilkan sejumlah besar kode menggunakan alat machine learning yang didukung oleh model bahasa besar (LLM), secara dramatis meningkatkan kecepatan pengembangan. Namun, tata kelola kode harus berkembang untuk mengatasi kualitas kode output yang dihasilkan AI, bersama dengan risiko keamanan terkait, masalah IP, kebijakan penggunaan model, dan banyak lagi.

Organisasi sekarang menerapkan kebijakan tata kelola yang menentukan kapan kode buatan AI dapat digunakan, bagaimana kode itu harus ulasan dan langkah validasi apa yang diperlukan sebelum penerapan.