Apa itu otomatisasi bangunan?

Otomatisasi bangunan menggunakan sistem digital terpusat untuk memantau dan mengontrol infrastruktur bangunan, seperti HVAC (pemanas, ventilasi dan pendingin udara), pencahayaan dan keamanan. Ketika sistem otomatisasi gedung terpusat dalam satu jaringan TI, bangunan menjadi bangunan cerdas.
Sistem otomatisasi bangunan (BAS) sering diintegrasikan ke dalam sistem manajemen bangunan yang lebih luas (BMS), yang mengoordinasikan beberapa teknologi bangunan. Beberapa organisasi juga menerapkan sistem manajemen energi bangunan (BEMS), yang berfokus secara khusus pada pemantauan dan pengoptimalan konsumsi energi.
Ketika diterapkan secara efektif, BAS dapat menurunkan biaya operasi, meningkatkan efisiensi energi, dan memberi manajer fasilitas visibilitas yang lebih besar ke dalam kinerja bangunan.
Sistem otomasi bangunan menggabungkan berbagai teknologi, termasuk sensor dan kecerdasan buatan (AI), yang bekerja sama untuk mengoptimalkan dan merampingkan sistem bangunan. Ini adalah beberapa teknologi bangunan khas BAS.
Sensor memantau lingkungan bangunan dan mengumpulkan data penting, seperti suhu, kelembaban, tingkat hunian, dan pencahayaan.
Contohnya antara lain:
Pengontrol memproses data sensor yang masuk dan menggunakan algoritma untuk mengambil tindakan yang telah diprogram sebelumnya.
Misalnya, pengontrol HVAC dapat memulai pendinginan atau dehumidifikasi ketika tingkat kelembapan melebihi ambang batas yang telah ditetapkan. Kontrol pencahayaan menyesuaikan tingkat pencahayaan berdasarkan input dari sensor hunian.
Sistem kontrol secara otomatis memanipulasi lingkungan bangunan untuk mempertahankan pengaturan dan level yang ideal. Beberapa sensor modern, pengontrol, dan perangkat jaringan dapat dihubungkan dan didukung melalui teknologi Power over Ethernet (PoE).
Aktuator adalah sarana di mana BAS secara fisik memanipulasi lingkungan bangunan. Aktuator adalah perangkat elektromekanis yang menerima perintah atau sinyal kontrol dari pengontrol dan merespons dengan mengoperasikan perangkat bermotor seperti sakelar, katup dan peredam.
Karena sensor memberikan input ke BAS, aktuator adalah output real-time, mengendalikan aliran utilitas melalui gedung untuk menjaga kondisi optimal dan menjaga efisiensi energi.
BAS menggunakan protokol komunikasi seperti BACnet, modbus atau teknologi berbasis IP untuk memungkinkan komponen dalam sistem berbagi data.
Penghuni dan staf bangunan dapat memanipulasi BAS melalui antarmuka pengguna.
Misalnya, orang dapat menggunakan termostat untuk mengatur suhu ideal untuk kenyamanan penghuni maksimum. Ketika suhu diatur, BAS secara otomatis terlibat untuk mempertahankan level ideal.
Komputer, layar sentuh, dan aplikasi mobile dapat berfungsi sebagai antarmuka pengguna BAS, memberi orang akses ke kontrol gedung.
Meskipun otomatisasi bangunan itu sendiri bukanlah hal baru—termostat yang dapat diprogram pertama dibuat pada tahun 1906—teknologi digital modern telah mengarah pada penciptaan bangunan pintar yang menggunakan rangkaian solusi otomatisasi yang kohesif. Sistem otomatisasi bangunan tradisional adalah sistem loop tertutup yang tersilo yang spesifik untuk sistem. Sekarang, seluruh bangunan pintar dikendalikan melalui BAS tunggal yang saling berhubungan.
Sensor Internet of Things (IoT) pada perangkat biasa, seperti pompa air atau pintu, dapat mengumpulkan data operasional untuk pemantauan dan kontrol status real-time. Sensor ini mengalirkan data ke platform perangkat lunak terpusat di mana manajer fasilitas dapat memantau kinerja bangunan dan status sistem di beberapa subsistem.
Menghubungkan sistem bangunan ke dalam sistem manajemen gedung terpadu (BMS) memungkinkan BAS untuk berbagi data di berbagai fungsi bangunan, meningkatkan koordinasi antar sistem dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan.
Sistem otomatisasi bangunan (BAS) dapat meningkatkan manajemen fasilitas melalui penggunaan energi yang lebih rendah, mengurangi biaya operasional dan keselamatan jiwa yang lebih besar bagi penghuni. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari BAS.
Sistem otomatisasi di seluruh properti menghasilkan sejumlah besar data real-time: suhu sekitar, tingkat hunian, kinerja pipa ledeng, dan banyak lagi. Dengan menganalisis data ini saat masuk, BAS dapat mengoptimalkan penggunaan utilitas untuk menghindari pemborosan dan menurunkan biaya.
Jika bagian bangunan tidak digunakan, BAS dapat menurunkan suhu dan menonaktifkan pencahayaan. BAS secara bertahap dapat menghangatkan area ke suhu optimal ketika hunian diperkirakan akan dilanjutkan.
Bergantung pada pola hunian yang ditetapkan dan waktu hari, BAS dapat secara otomatis mengatur suhu, ventilasi, dan pencahayaan untuk menurunkan emisi dan biaya energi. Bangunan yang dirancang untuk keberlanjutan dikenal sebagai bangunan hijau.
Misalnya, penutup jendela berkinerja tinggi dan hemat energi dapat secara otomatis aktif selama jam-jam sinar matahari puncak untuk mengurangi pemanasan eksternal dan mengurangi penggunaan AC.
Ledakan pembangunan pusat data baru-baru ini telah meningkatkan kebutuhan akan solusi kontrol yang berfokus pada keberlanjutan dalam otomatisasi gedung. Pusat data sangat hemat energi dan membutuhkan sistem pendinginan dan manajemen energi yang canggih.
Salah satu fungsi dari BAS adalah kemampuan untuk menyesuaikan pengaturan bangunan berdasarkan lokasi. Ini dapat mencakup penciptaan suhu diskrit atau zona pencahayaan dalam kantor terbuka.
Data hunian real-time juga dapat membantu manajer fasilitas mengoptimalkan ketersediaan parkir dan alokasi ruang konferensi.
Pengaturan sekitar yang konsisten dan dipersonalisasi dapat membantu penghuni merasa lebih nyaman, dan dengan peningkatan kenyamanan penghuni dapat menghasilkan lebih sedikit gangguan. Personil mungkin merasa lebih mampu fokus pada pekerjaan ketika lingkungan mereka direkayasa untuk kenyamanan maksimal. Ini adalah salah satu dari banyak manfaat yang dibawa kantor pintar kepada organisasi yang menggunakannya.
Sistem manajemen fasilitas berbantuan komputer (CAFM) membantu organisasi mengelola fasilitas, aset, dan alur kerja pemeliharaan dengan menggunakan platform digital terpusat.
Karena sensor BAS menghasilkan volume besar data operasional real-time, platform analitik berbasisclouddapat menganalisis tren kinerja peralatan dan deteksi tanda-tanda peringatan dini degradasi sistem. Dengan menggunakan analisis prediktif, tim pemeliharaan fasilitas dapat menjadwalkan pemeliharaan sebelum terjadi kegagalan, mengurangi waktu henti dan menghindari kunjungan servis yang tidak perlu.
Data dari sensor IoT juga dapat digunakan untuk membangun kembaran digital, yang merupakan replika virtual dari aset dunia nyata. Dengan mempelajari model digital ini, tim operasi bangunan dapat menguji strategi pemeliharaan dan mengoptimalkan manajemen aset jangka panjang untuk keberlanjutan dan efisiensi.
Sistem otomatisasi bangunan membawa berbagai manfaat yang meningkatkan keamanan bagi penghuni fasilitas. Kontrol ventilasi otomatis dapat membantu meningkatkan kualitas udara, sementara sistem alarm kebakaran yang lebih cerdas melindungi dari kecelakaan yang berpotensi tragis.
Sistem kontrol akses mengatur masuk ke area fisik bangunan, membantu memastikan bahwa personel dapat mengakses ruang yang hanya relevan dengan peran mereka. Deteksi pola dapat membantu mengatur kontrol akses dengan membatasi akses bagi personel selama waktu hari mereka paling mungkin menggunakan gedung.
Ketika terintegrasi dengan sistem keamanan TI yang lebih luas, kontrol akses bangunan dapat mendukung keamanan tingkat perusahaan dengan menghubungkan izin akses fisik dengan manajemen identitas digital untuk keamanan data yang lebih kuat.
Tantangan awal menciptakan sistem otomatisasi bangunan (BAS) termasuk pengeluaran yang cukup besar dan tugas menyatukan kumpulan data yang tersilo, menghubungkan sistem yang berbeda bersama-sama dan orientasi pengguna. Setelah dibangun, operator BAS harus menghadapi risiko keamanan siber, faktor lingkungan, penyimpangan kinerja, dan akhirnya keusangan sistem.
Tantangan otomatisasi gedung meliputi:
