Integrasi EDI-ERP adalah koneksi platform pertukaran data elektronik (EDI) dengan sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) untuk membantu memastikan aliran data otomatis, efisien, dan mulus antara platform EDI dan ERP.
Integrasi EDI ERP mengotomatiskan dan mempercepat pemrosesan dan mendorong efisiensi operasional yang lebih besar, siklus pemesanan ke pembayaran atau order to cash (O2C) yang lebih cepat, peningkatan visibilitas inventaris dan rantai pasokan, biaya operasi yang lebih rendah, dan banyak lagi.
Solusi EDI memungkinkan transmisi otomatis dokumen bisnis elektronik standar (sering disebut sebagai pesan EDI) dan data. EDI terutama digunakan sebagai integrasi B2B untuk pertukaran dokumen seperti faktur, pesanan pembelian dan pemberitahuan pengiriman, tetapi juga digunakan antara sistem internal yang berbeda, seperti sistem ERP dan CRM.
Sistem ERP mengelola dan menyederhanakan fungsi, proses, dan alur kerja organisasi melalui otomatisasi dan integrasi. Sistem ini digunakan untuk mengelola berbagai proses bisnis termasuk keuangan, manufaktur, pengadaan, manajemen rantai pasokan, dan banyak lagi.
Integrasi EDI ERP menghubungkan platform EDI dengan sistem ERP internal untuk memfasilitasi aliran informasi otomatis dan mulus antara kedua sistem. Tanpa integrasi ini, data EDI perlu dimasukkan secara manual ke ERP dan sistem internal lainnya (dan sebaliknya, dari sistem internal ke perangkat lunak EDI).
Ada beberapa cara di mana platform EDI dan solusi ERP dapat diintegrasikan, termasuk integrasi asli dalam perangkat lunak ERP atau EDI, integrasi middleware seperti platform iPaaS, integrasi berbasis API khusus, integrasi tingkat database, integrasi berbasis file, dan layanan EDI terkelola.
Beberapa platform EDI menawarkan konektor atau modul asli yang dibangun khusus untuk sistem ERP populer. Integrasi ini adalah integrasi dibangun sebelumnya, disediakan vendor yang dirancang untuk struktur data dan alur kerja ERP tertentu. Meskipun integrasi ini sering menggunakan antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk pertukaran informasi yang sebenarnya, vendor mengembangkan dan memelihara API ini, bukan organisasi klien.
Integrasi ini menghadirkan solusi siap pakai yang memungkinkan koneksi langsung antara perangkat lunak EDI dan ERP dan terjemahan otomatis dokumen EDI. Meskipun integrasi langsung secara signifikan mengurangi pekerjaan pengodean dan pengaturan yang diperlukan, seperti kebanyakan proses integrasi, beberapa konfigurasi dan transformasi data mungkin masih diperlukan untuk memperhitungkan perbedaan dalam proses bisnis dan struktur data di antara mitra dagang.
Misalnya, organisasi mungkin masih perlu memetakan bidang khusus atau struktur data non-standar ke segmen EDI, menyesuaikan untuk mitra dagang yang menggunakan bidang opsional dengan cara yang berbeda atau mengategorikan produk secara berbeda, atau membuat logika khusus bisnis untuk berbagai struktur harga, kode, pengidentifikasi, dan konvensi penamaan.
Karena tidak ada “perantara,” Integrasi langsung seringkali merupakan opsi yang cepat dan kinerja tinggi. Namun, vendor lock-in bisa menjadi perhatian.
Organisasi sering menggunakan middleware integrasi seperti platform iPaaS untuk menghubungkan sistem EDI dan ERP. Platform iPaaS adalah rangkaian alat dan solusi mandiri berbasis cloud yang digunakan untuk mengintegrasikan data dari berbagai aplikasi atau platform.
Platform iPaaS umumnya digunakan untuk menghubungkan beberapa sistem perusahaan, lebih dari sekadar integrasi EDI dan ERP, dan merupakan pilihan populer untuk organisasi yang lebih besar yang membutuhkan pertukaran data yang mulus antara banyak sistem internal dan eksternal.
Integrasi berbasis API dapat memberikan fungsionalitas yang sama dengan integrasi langsung (sekaligus menawarkan fleksibilitas yang lebih besar daripada integrasi langsung yang disediakan vendor). Namun, dalam skenario ini, organisasi klien atau pihak ketiga yang dikontrak (bukan vendor perangkat lunak EDI) membangun integrasi antar-sistem. Sistem EDI modern dapat mengekspos dan menggunakan API—sering kali REST atau SOAP API—yang berkomunikasi dengan sistem ERP, dan pengembang organisasi membangun koneksi, menulis kode untuk panggilan API di kedua sisi, memetakan bidang data antar sistem, menciptakan logika transformasi, dan banyak lagi.
Hal ini menyajikan opsi fleksibel yang memberi organisasi kontrol yang luas: pengembang organisasi dapat menyesuaikan integrasi dengan sistem dan kebutuhan spesifik mereka. Namun, solusi semacam itu membutuhkan pengembangan dan pemeliharaan berkelanjutan dan tanggung jawab itu ada pada tim internal.
Dalam skenario ini, perangkat lunak EDI menulis langsung ke tabel penyiapan dalam database ERP, atau kedua sistem menulis dan membaca ke database bersama. Ini bisa menjadi pilihan cepat, tetapi membutuhkan manajemen yang cermat untuk mengurangi risiko integritas data. Peningkatan sistem juga bisa rumit dalam model database bersama ini.
Sebagai pendekatan tradisional, integrasi ini adalah pertukaran sederhana data “file datar”, seperti dengan CSV (nilai yang dipisahkan koma), XML (eXtensible Markup Language), atau TXT (teks) file, sering kali melalui folder bersama atau server SFTP.
Opsi sederhana dan andal, lebih lambat daripada opsi real-time yang disebutkan dalam artikel ini dan memerlukan pemantauan file dan penanganan kesalahan. Ini adalah integrasi yang paling “berteknologi rendah”, dan mungkin memuaskan untuk organisasi yang lebih kecil dengan kebutuhan pertukaran data yang kurang intensif. Kelemahan signifikan dari integrasi berbasis file adalah hambatan dalam mengunggah dan mengunduh file, yang berarti tidak ada visibilitas real-time ke dalam operasi saat ini.
Beberapa penyedia EDI menawarkan layanan integrasi ERP. Layanan tersebut berkisar dari opsi yang sudah dipaket sebelumnya untuk sistem ERP populer (seperti integrasi native yang disebutkan sebelumnya) hingga opsi yang dikelola sepenuhnya yang mencakup pembuatan integrasi khusus, serta manajemen migrasi dan pemeliharaan.
Manfaat utama integrasi ERP EDI meliputi:
Mengintegrasikan sistem EDI dan ERP memungkinkan terjemahan data otomatis dan transfer antar-sistem, menghilangkan kebutuhan untuk rekeying data secara manual yang diterima melalui platform EDI dan mempercepat waktu pemrosesan. Transfer otomatis juga membantu mengurangi kesalahan entri data dan waktu yang diperlukan untuk memperbaikinya.
Pesanan pembelian, pemberitahuan pengiriman, dan dokumen lainnya berpindah dengan lancar masuk dan keluar dari sistem ERP, mengurangi waktu siklus pemesanan ke pembayaran dan pengadaan ke pembayaran.
Pergerakan rantai pasokan dan pembaruan inventaris secara otomatis diposting dalam sistem ERP secara real-time, sehingga memberi tim pembaruan yang lebih akurat tentang status pesanan pembelian, pengiriman faktur, dan banyak lagi. Visibilitas ini dapat membantu memperkuat pengambilan keputusan dan perkiraan.
Karena transfer data otomatis membantu menghilangkan kesalahan entri data, dokumen yang salah tempat, dan masalah lainnya, integrasi EDI ERP dapat mengurangi biaya koreksi kesalahan, seperti tagihan balik dan penalti.
Kecepatan transfer yang lebih tinggi dan peningkatan visibilitas yang diberikan oleh pertukaran otomatis juga dapat mencegah kebocoran pendapatan—uang yang diperoleh perusahaan tetapi gagal dikumpulkan karena kesalahan, inefisiensi, atau kesenjangan alur kerja—mengurangi kerugian keuangan, operasional, dan terkait data.
Ketika perusahaan berkembang dan menambah mitra bisnis, sistem otomatis yang terintegrasi dapat memproses peningkatan volume transaksi dengan lebih efisien dan lebih cepat daripada sistem entri manual. Integrasi yang dikonfigurasi dengan baik dapat memungkinkan bisnis untuk meningkatkan skala tanpa biaya kepegawaian tambahan atau penundaan pemrosesan.
Dokumentasi otomatis semua transaksi dapat menyederhanakan proses audit dan tinjauan kepatuhan, membantu organisasi memenuhi persyaratan peraturan.
Tantangan umum integrasi EDI ERP meliputi:
EDI menggunakan format standar (seperti X12 atau EDIFACT) dengan struktur segmen tertentu. ERP dan sistem internal lainnya memiliki model data mereka sendiri. Agar integrasi berhasil, format data harus diterjemahkan secara akurat dan bidang dipetakan secara akurat antar-sistem. Dalam mengonfigurasi logika transformasi, titik kesulitan umum mencakup penanganan bidang opsional, bidang yang harus diisi ke beberapa tabel, dan format tanggal yang berbeda.
EDI bergantung pada akurasi data master (misalnya harga, kode produk, alamat). Inkonsistensi antara entri data ERP dan data yang diharapkan mitra dapat menyebabkan masalah integrasi dan transfer. Mempertahankan data yang disinkronkan di berbagai platform, dan antara beberapa mitra bisnis, menghadirkan tantangan berkelanjutan.
Persyaratan mungkin berbeda antara mitra bisnis. Misalnya, mitra mungkin menggunakan standar EDI yang berbeda atau menggunakan bidang data khusus atau memiliki persyaratan validasi khusus. Menjalankan orientasi untuk mitra baru dan mengonfigurasi integrasi yang bekerja dengan sistem unik mereka dapat memerlukan perubahan pemetaan, beberapa putaran pengujian, koordinasi dan komunikasi yang jelas, dan waktu.
Meskipun sistem otomatis sering memberikan kinerja yang lebih kuat dan skalabilitas yang lebih besar daripada sistem manual, volume transaksi yang melonjak, transformasi kompleks, dan dokumen EDI yang besar dapat menyebabkan hambatan dan tantangan integrasi.
Organisasi sering kekurangan kemampuan pemantauan lintas platform yang diperlukan untuk visibilitas di seluruh alur kerja terintegrasi. Dengan demikian, mungkin sulit untuk menemukan transaksi yang gagal. Tanpa proses yang jelas untuk mengidentifikasi transaksi yang gagal, mekanisme coba lagi otomatis, atau protokol dan jalur ulasan manual yang jelas, organisasi dapat kesulitan dengan manajemen kesalahan.
Transaksi EDI sering mengandung informasi bisnis yang sensitif dan memerlukan enkripsi dan jejak audit agar tetap sesuai. Dan setiap mitra dagang mungkin memiliki kepatuhan EDI dan persyaratan otorisasi yang berbeda. Memenuhi persyaratan kepatuhan dan keamanan yang bervariasi dari banyak mitra bisnis yang berbeda dapat menambah kompleksitas integrasi yang signifikan.
Pembaruan perangkat lunak, perubahan API, dan penyesuaian lain pada komponen integrasi sering kali memerlukan putaran konfigurasi, pengujian, dan pemecahan masalah baru. Semua ini memakan waktu, ditambah dengan jumlah mitra yang integrasinya harus dipertahankan.
Untuk mengurangi tantangan integrasi dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan potensi manfaat integrasi, organisasi sering memprioritaskan:
Pilih solusi integrasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan sumber daya yang tersedia. Sebuah organisasi yang berencana untuk mengintegrasikan beberapa sistem internal dengan platform EDI, memiliki sumber daya yang terbatas, atau berharap untuk secara konsisten menambahkan mitra dan integrasi baru dapat memilih platform iPaaS yang membantu memusatkan integrasi dan menyediakan beberapa konektor integrasi yang telah dibangun sebelumnya dan solusi low-code (daripada membangun semua integrasi secara internal). Terlepas dari arah strategis, kuncinya adalah bahwa itu dipertimbangkan dengan baik dan direncanakan.
Bersihkan data sebelum membangun integrasi, dengan memeriksa akurasi kode produk, tabel harga, dan data lainnya dalam ERP. Struktur tata kelola data yang jelas dan komprehensif dapat membantu menjaga sistem yang teratur.
Menetapkan penanganan kesalahan sebagai prinsip dasar. Integrasi yang berhasil sering kali mencakup pencobaan ulang otomatis untuk kegagalan sementara, log yang dihasilkan secara otomatis untuk semua transaksi, dan langkah-langkah yang jelas untuk pengecualian yang memerlukan intervensi manual.
Sebagian besar keandalan sistem bergantung pada kualitas data, karena inkonsistensi data dan masalah pemformatan adalah penyebab umum kegagalan. Dengan demikian, beberapa titik validasi data harus dibangun ke dalam sistem. Tindakan pencegahan ini membantu memastikan kualitas data saat memasuki dan keluar dari sistem ERP dan secara rutin memvalidasi data dalam ERP itu sendiri. Deteksi proaktif membantu menandai kesalahan sebelum melebar ke masalah yang lebih besar dan lebih mahal dan berkontribusi pada sistem yang lebih andal secara keseluruhan.
Organisasi yang dapat melihat kesehatan sistem secara real-time lebih siap untuk melakukan penyesuaian yang menghindari kesalahan dan penurunan kinerja. Organisasi sering membuat dasbor yang memungkinkan berbagai pemangku kepentingan, bukan hanya staf TI, untuk melihat tingkat keberhasilan, status pesanan, hambatan pemrosesan, kegagalan transfer, dan banyak lagi secara real-time.
Informasi ini membantu tim mempercepat proses dan meningkatkan hubungan mitra. Sistem yang dapat diamati juga memfasilitasi pembuatan jejak audit secara otomatis. Log transaksi terperinci ini sangat berharga saat memecahkan masalah integrasi atau menyelesaikan perbedaan dengan mitra bisnis.
Adalah bijaksana jika integrasi dibuat dengan mempertimbangkan pertumbuhan: bagaimana sistem dapat dibangun untuk menangani mitra bisnis tambahan dan beban transaksi yang lebih besar? Dan seperti apa beban kerja tersebut seiring dengan pertumbuhan bisnis? Mengatasi pertanyaan-pertanyaan seperti itu di awal, dan menindaklanjutinya dengan pengujian beban, akan membantu menyoroti hambatan sebelum berdampak pada alur kerja bisnis.
Namun, solusi khusus yang diterapkan secara menyeluruh tidak menghasilkan sistem yang paling terukur. Meskipun setiap mitra mungkin memerlukan beberapa tingkat penyesuaian integrasi, template standar dan logika transformasi harus dibangun dan digunakan kembali jika memungkinkan, dengan kemampuan untuk menyesuaikan spesifikasi mitra.
Misalnya, pendekatan modular untuk desain integrasi yang memisahkan fungsi seperti ekstraksi, transformasi, dan validasi memungkinkan penggunaan kembali komponen tertentu bila memungkinkan. Pendekatan ini juga dapat menyederhanakan pemecahan masalah, memungkinkan perbaikan atau penyesuaian komponen integrasi tertentu tanpa memengaruhi keseluruhan integrasi.
Kontrol versi juga merupakan bagian penting dari fleksibilitas. Praktik pembuatan versi yang cermat dan komprehensif memberikan riwayat pembaruan terperinci yang menyederhanakan pemulihan versi jika terjadi masalah dengan versi baru.
Singkatnya, pendekatan integrasi yang kuat mengelola kompleksitas agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan mitra bisnisnya sambil tetap hemat biaya dan dapat diskalakan.
Proses orientasi yang terstandardisasi dan terdokumentasi membantu meletakkan dasar bagi kemitraan yang sukses. Template untuk konfigurasi mitra umum dapat membantu mempercepat proses orientasi dan perjanjian tingkat layanan (SLA) dengan jelas menguraikan apa yang diharapkan dari semua pihak.
Untuk melindungi organisasi dan mitranya, integrasi harus menggabungkan langkah-langkah keamanan seperti enkripsi untuk data dalam transit dan saat dalam penyimpanan serta protokol autentikasi aman. Tinjauan keamanan rutin membantu organisasi menemukan kelemahan dalam postur keamanan mereka dan memperbarui protokol untuk menggagalkan ancaman keamanan baru dan yang sedang berkembang.
Penting bahwa integrasi dan praktik penanganan data mematuhi persyaratan peraturan dan mitra. Jejak audit komprehensif berguna dalam mempertahankan dan menunjukkan kepatuhan dalam kasus tinjauan peraturan atau ketidaksepakatan mitra.
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