Solusi EDI memungkinkan transmisi otomatis dokumen bisnis elektronik standar (sering disebut sebagai pesan EDI) dan data. EDI terutama digunakan sebagai integrasi B2B untuk pertukaran dokumen seperti faktur, pesanan pembelian dan pemberitahuan pengiriman, tetapi juga digunakan antara sistem internal yang berbeda, seperti sistem ERP dan CRM.

Sistem ERP mengelola dan menyederhanakan fungsi, proses, dan alur kerja organisasi melalui otomatisasi dan integrasi. Sistem ini digunakan untuk mengelola berbagai proses bisnis termasuk keuangan, manufaktur, pengadaan, manajemen rantai pasokan, dan banyak lagi.

Integrasi EDI ERP menghubungkan platform EDI dengan sistem ERP internal untuk memfasilitasi aliran informasi otomatis dan mulus antara kedua sistem. Tanpa integrasi ini, data EDI perlu dimasukkan secara manual ke ERP dan sistem internal lainnya (dan sebaliknya, dari sistem internal ke perangkat lunak EDI).