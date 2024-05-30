Sistem O2C adalah bagian penting untuk mendapatkan dan mempertahankan arus kas yang sehat. Karena prosesnya bertujuan untuk mengurangi waktu antara saat pesanan diterima dan ketika bisnis dibayar. Aktivitas dalam sistem O2C dapat secara langsung mempengaruhi manajemen rantai pasokan dan prosedur manajemen persediaan.

Proses order to cash tidak boleh disamakan dengan quote to cash (Q2C atau QTC), yang merupakan proses bisnis end-to-end yang lebih luas. Q2C, seperti namanya, dimulai sebelum titik penjualan dan mencakup langkah-langkah awal, seperti persiapan penawaran dan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Cara yang lebih baik untuk membedakan keduanya adalah bahwa proses O2C berada dalam proses Q2C. Q2C dimulai dengan niat pembelian pelanggan dan berakhir pada keputusan harga akhir. Di situlah O2C kemudian mengambil alih. Sistem pesanan hingga pembayaran harus dianalisis untuk memastikan bahwa perusahaan terus berupaya melakukan optimasi dan perbaikan secara berkelanjutan.