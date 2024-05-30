Order to cash, juga dikenal sebagai O2C atau OTC, adalah keseluruhan sistem pemrosesan pesanan perusahaan. Proses bisnis dimulai saat pelanggan melakukan pemesanan dan berlanjut hingga pembayaran dilakukan dan dicatat ke piutang usaha.
Sistem O2C adalah bagian penting untuk mendapatkan dan mempertahankan arus kas yang sehat. Karena prosesnya bertujuan untuk mengurangi waktu antara saat pesanan diterima dan ketika bisnis dibayar. Aktivitas dalam sistem O2C dapat secara langsung mempengaruhi manajemen rantai pasokan dan prosedur manajemen persediaan.
Proses order to cash tidak boleh disamakan dengan quote to cash (Q2C atau QTC), yang merupakan proses bisnis end-to-end yang lebih luas. Q2C, seperti namanya, dimulai sebelum titik penjualan dan mencakup langkah-langkah awal, seperti persiapan penawaran dan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Cara yang lebih baik untuk membedakan keduanya adalah bahwa proses O2C berada dalam proses Q2C. Q2C dimulai dengan niat pembelian pelanggan dan berakhir pada keputusan harga akhir. Di situlah O2C kemudian mengambil alih. Sistem pesanan hingga pembayaran harus dianalisis untuk memastikan bahwa perusahaan terus berupaya melakukan optimasi dan perbaikan secara berkelanjutan.
Proses order to cash sedikit berbeda tergantung pada jenis bisnisnya, seperti melalui platform e-commerce atau penjualan langsung. Tetapi pada dasarnya itu akan tetap sama dari awal hingga akhir.
Berikut ini adalah proses langkah demi langkah dari siklus order to cash:
Sistem pelacakan pesanan dari awal hingga pemenuhan, bersama dengan semua informasi dan proses. Sistem manajemen pesanan (OMS) mengelola pesanan dan memberikan transparansi bagi bisnis dan pembeli.
Jika bisnis melakukan penjualan dengan sistem kredit, penting untuk memiliki penilaian risiko keuangan pelanggan atau proses persetujuan. Hal ini dapat mencakup pemeriksaan kredit terhadap pelanggan baru atau memerlukan referensi dari mereka sebelum memberikan syarat pembayaran kredit.
Langkah ini melibatkan pengambilan barang yang dipesan, lalu mengemas dan mengirimkannya ke pelanggan. Jika bisnis berurusan dengan produk fisik, maka manajemen inventaris dan proses pemenuhan akan terlibat.
Proses pengiriman bisa rumit dan akan bervariasi tergantung pada logistik produk. Audit rutin harus dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan dan standar kinerja terpenuhi. Penting agar semua data dari pesanan pembelian dan pemenuhan diperbarui untuk tim pengiriman agar pengambilan dan pengiriman oleh kurir dapat dilakukan tepat waktu.
Pembuatan faktur dan pembayaran merupakan langkah penting dalam O2C. Pelanggan menerima faktur untuk pesanan mereka, yang harus mencakup rincian barang, harga per item, pajak, dan diskon yang diterapkan pada pesanan. Langkah ini meluncurkan proses pembayaran. Sistem penagihan yang akurat dimulai dari staf yang mengumpulkan informasi yang benar dari titik penjualan, seperti catatan pesanan, biaya, syarat kredit, tanggal pesanan, dan sebagainya.
Setelah pembuatan faktur dan pesanan telah dikirim ke pelanggan, diikuti dengan tim piutang. Langkah ini memastikan bahwa pembayaran dikumpulkan dan paling efisien melalui penerapan proses otomatisasi yang mengingatkan tim tentang faktur yang belum dibayar pada waktu yang telah ditentukan. Sistem akuntansi otomatis dapat mendeteksi kapan kesalahan dibuat dan tim piutang kemudian dapat dengan cepat meninjau data dan merevisi faktur tepat waktu.
Cara pelanggan membayar bisnis untuk pesanan harus ditentukan pada saat pembelian dan dijelaskan dengan jelas dalam faktur. Pembayaran pelanggan kemudian dikumpulkan melalui pembayaran online, transfer bank, cek tertulis, atau format lain yang diterima oleh bisnis. Untuk memastikan pembayaran dilakukan, nomor referensi pesanan diberikan kepada pelanggan dan dicocokkan dengan benar dengan pesanan fisik. Hal ini mengurangi kebingungan dan membantu meningkatkan kepuasan pelanggan, serta meminimalkan masalah terkait akun piutang atau buku besar. Pengingat pembayaran lainnya dapat dibuat seperti notifikasi mobile.
Dengan menggunakan perangkat lunak terintegrasi, perusahaan dapat menganalisis setiap tahap siklus O2C secara real-time dan memantau di mana terjadi ketidakefisienan serta di mana dalam proses tersebut mereka mencapai kesuksesan terbesar. Sistem integrated data management seperti perencanaan sumber daya perusahaan atau sistem ERP, penting untuk melaporkan dan menganalisis data sehingga penyesuaian terhadap alur kerja O2C dapat dilakukan. Dengan memantau metrik kunci, sebuah bisnis dapat mengoptimalkan proses O2C-nya, menghilangkan hambatan, dan memenuhi lebih banyak pesanan pelanggan.
Pertumbuhan dan perkembangan bisnis sangat bergantung pada beberapa faktor, terutama hubungan pelanggan yang kuat. Dengan proses order to cash yang kokoh, hal ini memastikan bahwa pelanggan dilayani dengan cara yang optimal, efektif, dan efisien. Sistem O2C dapat meningkatkan arus kas dan modal kerja, sekaligus meningkatkan pengalaman pelanggan selama semua bagian dari proses O2C bekerja bersama.
Secara terpisah, proses O2C adalah kunci kepuasan pelanggan. Ini adalah salah satu cara paling langsung bagi pelanggan untuk berinteraksi dengan suatu bisnis dan secara langsung berkaitan dengan keuntungan keseluruhan. Proses siklus pesanan hingga pembayaran yang sukses akan memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melakukan pemesanan, menerima faktur mengenai jumlah yang harus dibayar dan tenggat waktu pembayarannya, serta memantau perkiraan waktu kedatangan (ETA) pengiriman pesanan melalui notifikasi. Pelanggan yang puas merupakan bagian penting dari setiap bisnis yang sukses, dan sistem pemesanan yang efisien yang memperlancar proses order to cash adalah yang optimal.
Lingkungan bisnis saat ini menuntut para CFO, profesional keuangan, dan fungsi keuangan yang mereka pimpin untuk terbuka terhadap pembelajaran pendekatan baru dalam manajemen keuangan. Ini termasuk mengadopsi dan memanfaatkan kekuatan kecerdasan buatan (AI). Inovasi berbasis AI yang ditawarkan dapat meningkatkan penilaian kredit sistem order to cash, keputusan penetapan harga, dan membantu dalam pencegahan pembayaran penipuan.
Para pemimpin harus mempertimbangkan alat teknologi baru seperti AI dan AI generatif (gen AI) sebagai cara untuk meningkatkan proses keuangan dan mengoptimalkan biaya operasional untuk bisnis mereka. Khusus untuk order to cash, AI generatif dapat memulihkan uang tunai dengan memvalidasi klaim dan pengurangan pelanggan, yang dapat mengakibatkan pengurangan kerugian pendapatan sebesar 60 hingga 70%. Peningkatan kinerja seperti ini dapat menjadi dorongan besar bagi laba perusahaan jika tim keuangan dilatih untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.
Meningkatkan proses order to cash penting untuk arus kas masuk dan keberhasilan keseluruhan dari semua pesanan penjualan. Berikut adalah empat praktik terbaik untuk mengoptimalkan siklus O2C Anda.
Daripada mengambil pendekatan makro untuk siklus O2C, coba analisis langkah demi langkah. Lihat bagaimana setiap langkah dalam siklus bekerja dan bagaimana fungsinya terkait dengan keseluruhan proses.
Mulailah dengan buah yang menggantung rendah atau area masalah umum terlebih dahulu dalam siklus O2C. Mulailah menargetkan area yang memiliki pengembalian tertinggi dengan upaya paling sedikit yang diperlukan.
Pelanggan dan staf bisnis Anda adalah bagian krusial dari keberhasilan proses O2C Anda. Dengarkan keluhan yang datang dari pelanggan dan lihat apakah ada pola yang muncul, atau perhatikan masalah berulang yang mungkin dihadapi staf gudang.
Teknologi baru, seperti perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), dapat mengotomatiskan pengelolaan proses bisnis seperti siklus O2C. Hal ini dapat menghasilkan arus kas dan efisiensi operasional yang lebih baik. Sementara perangkat lunak ERP dapat menyediakan platform terpadu untuk semua aplikasi bisnis dan menyederhanakan seluruh proses O2C.
Quote to cash adalah sistem yang lebih luas dengan lebih banyak langkah awal menuju pesanan. Sedangkan O2C dimulai pada titik penjualan.
Langkah penagihan di O2C mengacu pada permintaan pembayaran dari pelanggan. Hal ini biasanya dilakukan melalui faktur.
Langkah-langkah tipikal meliputi order management, pengelolaan kredit, pemenuhan pesanan, pengiriman pesanan, penagihan pelanggan, piutang usaha, penagihan pembayaran, pelaporan, dan pengelolaan data.
Procure to pay dan order to cash keduanya mengelola permintaan pembelian atau layanan. Namun, proses procure-to-pay secara khusus berfokus pada pengolahan pesanan yang diajukan oleh bisnis di dalam organisasi.
Piutang dagang adalah tahap dalam proses O2C yang berfokus pada pendokumentasian pembelian pelanggan dan memastikan pembayaran diterima.
Proses O2C menjadi semakin kompleks seiring dengan meningkatnya volume penjualan dan memerlukan perusahaan untuk terus memantau setiap langkah dalam proses tersebut. Efek bola salju sangat berperan dalam hal keberhasilan proses O2C. Contohnya, jika seorang pelanggan terlambat membayar faktur, hal ini dapat menguras modal usaha, yang pada gilirannya dapat berdampak pada gaji karyawan.
Pelanggan ingin mempercayai bisnis yang mereka beli dan sebaliknya. Proses O2C yang transparan dan efisien dapat memastikan pengalaman berbelanja yang hampir tanpa hambatan dan proses layanan pelanggan yang terintegrasi dengan baik. Selain pelanggan, karyawan juga dapat memperoleh manfaat dari sistem O2C otomatis yang membebaskan mereka dari tugas-tugas rutin dan memberikan lebih banyak waktu untuk fokus pada proyek-proyek strategis.
