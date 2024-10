Apa itu procure to pay (P2P)?

Manajemen pengadaan yang efektif sangat penting bagi organisasi untuk memperoleh sumber daya penting, mempertahankan kontrol biaya, dan membangun hubungan positif dengan pemasok. Procure to pay adalah proses bisnis yang komprehensif yang mencakup seluruh siklus perolehan barang dan jasa, mulai dari permintaan awal hingga pembayaran akhir kepada pemasok. Alur proses ini mengintegrasikan berbagai fungsi, termasuk sistem pengadaan, keuangan, dan utang usaha, dengan tujuan menciptakan alur kerja tanpa hambatan yang meningkatkan efisiensi dan akurasi operasional. Meskipun sering disingkat P2P, pengadaan untuk membayar tidak boleh disamakan dengan teknologi jaringan peer-to-peer, yang juga disebut P2P. Proses procure to pay juga kadang-kadang disebut sebagai purchase to pay.

P2P adalah proses, bukan teknologi. P2P bisa menjadi proses otomatis yang menggunakan perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) dan solusi perangkat lunak lainnya untuk merampingkan dan mengintegrasikan berbagai tahapannya. Otomatisasi dalam P2P meningkatkan efisiensi dengan mengurangi tugas manual, meminimalkan kesalahan, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, dan memberikan visibilitas real-time ke dalam kegiatan pengadaan. Meskipun banyak organisasi menerapkan sistem P2P otomatis untuk mengoptimalkan operasi mereka, tingkat otomatisasi bervariasi tergantung pada alat dan praktik spesifik yang ada. Dengan mengelola setiap tahap siklus procure to pay secara cermat, organisasi dapat menentukan peluang untuk optimalisasi. Pada akhirnya, pengawasan ini berkontribusi pada kesehatan dan daya saing bisnis secara keseluruhan dengan mendukung pengambilan keputusan strategis dan mendorong operasi rantai pasokan yang berkelanjutan.

Proses P2P dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan akan barang atau jasa dalam organisasi. Kebutuhan ini diformalkan melalui permintaan pembelian , yang menjalani proses persetujuan oleh pemangku kepentingan terkait. Setelah disetujui, peng daan dimulai, dengan melibatkan pemilihan pemasok yang sesuai dan mendapatkan penawaran atau tawaran. Pesanan pembelian (PO) dikeluarkan untuk pemasok yang dipilih.

Setelah pengiriman, departemen penerima memverifikasi bahwa pesanan dan tanda terima barang cocok dengan pesanan pembelian. Pemasok mengirimkan faktur untuk barang atau jasa yang dikirim, yang dicocokkan dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Setelah verifikasi, faktur disetujui untuk pembayaran, dan pembayaran dilakukan ke pemasok, sehingga menyelesaikan transaksi.

Seluruh proses P2P dirancang untuk merampingkan aktivitas pengadaan, mengurangi kesalahan, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan organisasi. Dengan mengotomatisasi dan mengintegrasikan berbagai tahap pengadaan, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mempertahankan kontrol yang lebih baik atas aktivitas pengadaan mereka.