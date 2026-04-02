IBM® Cloud telah mengadopsi praktik terbaik untuk mengembangkan pendekatan yang komprehensif dalam desain, pengiriman, dan operasi platform cloud guna mendukung beban kerja yang diatur bagi organisasi layanan keuangan.

Solusi ini terdiri atas empat komponen utama yang mempercepat penerapan keamanan dan kepatuhan pada cloud hybrid:

Kerangka Kerja Kontrol Arsitektur Referensi Arsitektur yang Dapat Diterapkan Kepatuhan berkelanjutan

Bagian berikut merangkum kemampuan serta menyertakan referensi sumber informasi lebih lanjut untuk mengeksplorasi kemampuan tersebut.

Kerangka kerja kontrol

Dasar dari setiap solusi keamanan adalah seperangkat persyaratan keamanan yang harus dipatuhi oleh sistem. IBM® telah mengembangkan IBM® Cloud Framework for Financial Services, bekerja sama dengan mitra industri, untuk membentuk fondasi keamanan dan kepatuhan bagi beban kerja yang diatur. Kerangka kerja ini terdiri dari 565 persyaratan kontrol yang berasal dari NIST SP 800-53.

Pemetaan kerangka kerja ke Cloud Security Alliance Cloud Controls Matrix menunjukkan penerapan yang luas di seluruh industri.

Arsitektur referensi

Integrasi kerangka kerja dan serangkaian praktik terbaik untuk mengembangkan perangkat lunak serta layanan menyediakan reference architectures untuk VMware, virtual private cloud (VPC), Red Hat OpenShift, dan cloud terdistribusi.

Arsitektur yang dapat diterapkan

Cara yang efektif untuk menerapkan keamanan dan kepatuhan secara konsisten adalah melalui otomatisasi. IBM® telah mengambil IBM® Cloud Framework for Financial Services, merancang Arsitektur Referensi, kemudian mengembangka Arsitektur Deployable yang mengotomatiskan.

Kepatuhan berkelanjutan

Arsitektur referensi yang diterapkan dengan tepat memerlukan penilaian berkelanjutan terhadap kepatuhan terhadap persyaratan kontrol yang telah dirancang dan dibangun untuk dipenuhi. Kepatuhan berkelanjutan pada platform hybrid cloud disediakan melalui IBM® Cloud Security and Compliance Center (SCC) yang menunjukkan kepatuhan terhadap IBM® Cloud Framework for Financial Services serta tolok ukur keamanan lainnya dari NIST dan Center for Internet Security (CIS).

SCC menyediakan setelan terintegrasi yang menunjukkan kepatuhan untuk hybrid cloud, cloud native, dan server. Dokumentasi terperinci tersedia di Security and Compliance Center, Security and Compliance Center Workload Protection serta Tanium Comply untuk manajemen keamanan titik akhir.