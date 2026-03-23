Kerangka Kerja yang Dirancang dengan Baik dari IBM® adalah kumpulan panduan, rekomendasi, dan praktik terbaik yang dirancang untuk membantu arsitek membangun solusi cloud hybrid yang kuat, berkinerja tinggi, dan aman. Kerangka kerja terdiri dari enam pilar, dimensi utama atau kualitas yang harus terkandung dalam hybrid cloud:

Hybrid dan portabel

Ketahanan

Operasi yang efisien

Keamanan dan kepatuhan

Kinerja

Operasi dan keberlanjutan keuangan

Setiap pilar terdiri dari tiga elemen, prinsip, praktik, dan bimbingan.