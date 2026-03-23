IBM® yang Terstruktur dengan Baik

Ikhtisar

Kerangka Kerja yang Dirancang dengan Baik dari IBM® adalah kumpulan panduan, rekomendasi, dan praktik terbaik yang dirancang untuk membantu arsitek membangun solusi cloud hybrid yang kuat, berkinerja tinggi, dan aman. Kerangka kerja terdiri dari enam pilar, dimensi utama atau kualitas yang harus terkandung dalam hybrid cloud:

  • Hybrid dan portabel
  • Ketahanan
  • Operasi yang efisien
  • Keamanan dan kepatuhan
  • Kinerja
  • Operasi dan keberlanjutan keuangan

Setiap pilar terdiri dari tiga elemen, prinsip, praktik, dan bimbingan.
Enam pilar Kerangka Kerja yang Dirancang dengan Baik dari IBM®
Prinsip Desain

Kerangka Kerja yang Dirancang dengan Baik mendefinisikan seperangkat arsitektur umum dan prinsip-prinsip desain yang memfasilitasi desain yang baik dalam lingkungan cloud hybrid dan memandu praktik dan panduan dalam pilar kerangka kerja.

  • Mengotomatiskan operasi 

    Operasi adalah 98% dari biaya seumur hidup solusi. Mengotomatiskan tugas operasional mengurangi biaya ini dan berkontribusi pada keandalan, ketersediaan, dan keamanan solusi secara keseluruhan.

     

  • Menghormati gravitasi data 

    Data mahal untuk pindah setelah dikumpulkan. Menerapkan solusi yang mengalihkan komputasi ke data di mana ia berada mengurangi biaya operasi dan membantu mengurangi kompleksitas solusi.

     

  • Platform terbaik untuk beban kerja 

    Solusi yang digunakan pada satu platform sering dipaksa untuk mengorbankan sifat-sifat yang diinginkan untuk mendapatkan orang lain. Solusi yang portabel di seluruh platform dapat memanfaatkan kemampuan platform terbaik untuk mengoptimalkan tingkat layanan dan karakteristik operasi per beban kerja.
Elemen pilar
Prinsip

Prinsip adalah prinsip arsitektur yang mendukung pendekatan hybrid cloud IBM®. Mereka konstan, terlepas dari teknologi dan pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan solusi. Dalam kerangka kerja, prinsip-prinsip mendorong identifikasi dan pemilihan praktik terbaik. Ketika kerangka kerja diterapkan pada arsitektur solusi, prinsip-prinsip mendorong pilihan teknologi dan arsitektur untuk menggunakan sumber daya dan aset terbaik untuk memberikan solusi hybrid cloud.
Praktik

Praktik adalah pendekatan untuk mengembangkan solusi yang mematuhi prinsip-prinsip pilar.
Panduan

Panduan adalah aset seperti anti-pola, daftar periksa, arsitektur referensi teknologi, dan item lain yang selanjutnya membantu arsitek untuk menciptakan solusi yang dirancang dengan baik dan untuk memahami bagaimana mewujudkan solusi tersebut menggunakan produk dan teknologi tertentu.
Panduan dapat ditargetkan ke lapisan tertentu dari aplikasi atau tumpukan infrastruktur.
Pilar
Hybrid dan Portabel
Membuat dan mengintegrasikan solusi yang berjalan pada dan menjangkau beberapa platform komputasi. Solusi hybrid dan portabel memungkinkan untuk berjalan di berbagai lingkungan komputasi termasuk infrastruktur pribadi dan penyedia cloud publik, memungkinkan arsitek memilih platform terbaik untuk beban kerja mereka dan membebaskan mereka dari keharusan menerima kendala dari satu platform.
Ketahanan
Menciptakan solusi yang terus berfungsi dalam menghadapi gangguan bisnis dan TI. Ketahanan adalah kemampuan solusi untuk menahan dan memulihkan dari kegagalan dalam komponen solusi atau lingkungan penerapan. Solusi tangguh terus memberikan layanan tingkat tinggi kepada pengguna akhir terlepas dari permintaan beban kerja atau keadaan komponen internal solusi.
Operasi yang Efisien
Praktik dan panduan seputar menerapkan tim, dan otomatisasi dan alat AI untuk memantau, mengelola, dan memelihara solusi dengan cara yang aman, andal, dan berkinerja tinggi.
Keamanan dan Kepatuhan
Merancang dan mengembangkan solusi yang melindungi pengguna akhir, fungsionalitas, dan data dari akses yang tidak sah, pengungkapan yang tidak disengaja, dan niat jahat.
Kinerja
Praktik dan panduan seputar menciptakan solusi yang berkinerja tinggi dalam menghadapi permintaan yang bergeser.
Operasi Keuangan dan Keberlanjutan
Praktik dan panduan untuk menciptakan solusi yang hemat biaya dan sumber daya.
