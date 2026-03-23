Kerangka Kerja yang Dirancang dengan Baik dari IBM® adalah kumpulan panduan, rekomendasi, dan praktik terbaik yang dirancang untuk membantu arsitek membangun solusi cloud hybrid yang kuat, berkinerja tinggi, dan aman. Kerangka kerja terdiri dari enam pilar, dimensi utama atau kualitas yang harus terkandung dalam hybrid cloud:
Setiap pilar terdiri dari tiga elemen, prinsip, praktik, dan bimbingan.
Kerangka Kerja yang Dirancang dengan Baik mendefinisikan seperangkat arsitektur umum dan prinsip-prinsip desain yang memfasilitasi desain yang baik dalam lingkungan cloud hybrid dan memandu praktik dan panduan dalam pilar kerangka kerja.
Mengotomatiskan operasi
Operasi adalah 98% dari biaya seumur hidup solusi. Mengotomatiskan tugas operasional mengurangi biaya ini dan berkontribusi pada keandalan, ketersediaan, dan keamanan solusi secara keseluruhan.
Menghormati gravitasi data
Data mahal untuk pindah setelah dikumpulkan. Menerapkan solusi yang mengalihkan komputasi ke data di mana ia berada mengurangi biaya operasi dan membantu mengurangi kompleksitas solusi.
Platform terbaik untuk beban kerja
Solusi yang digunakan pada satu platform sering dipaksa untuk mengorbankan sifat-sifat yang diinginkan untuk mendapatkan orang lain. Solusi yang portabel di seluruh platform dapat memanfaatkan kemampuan platform terbaik untuk mengoptimalkan tingkat layanan dan karakteristik operasi per beban kerja.
Prinsip adalah prinsip arsitektur yang mendukung pendekatan hybrid cloud IBM®. Mereka konstan, terlepas dari teknologi dan pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan solusi. Dalam kerangka kerja, prinsip-prinsip mendorong identifikasi dan pemilihan praktik terbaik. Ketika kerangka kerja diterapkan pada arsitektur solusi, prinsip-prinsip mendorong pilihan teknologi dan arsitektur untuk menggunakan sumber daya dan aset terbaik untuk memberikan solusi hybrid cloud.
Praktik adalah pendekatan untuk mengembangkan solusi yang mematuhi prinsip-prinsip pilar.
Panduan adalah aset seperti anti-pola, daftar periksa, arsitektur referensi teknologi, dan item lain yang selanjutnya membantu arsitek untuk menciptakan solusi yang dirancang dengan baik dan untuk memahami bagaimana mewujudkan solusi tersebut menggunakan produk dan teknologi tertentu.
Panduan dapat ditargetkan ke lapisan tertentu dari aplikasi atau tumpukan infrastruktur.