Kerangka Kerja IBM Well-Architected
Hybrid adalah kemampuan untuk menjalankan beban kerja di dalam maupun melintasi satu atau lebih cloud publik, cloud pribadi, dan lingkungan lokal. Hybrid cloud menyediakan orkestrasi, manajemen, serta portabilitas aplikasi di seluruh infrastruktur publik, pribadi, dan on premises. Hasilnya adalah satu distributed computing environment yang terpadu, terintegrasi, dan fleksibel, tempat organisasi dapat menjalankan serta menskalakan beban kerja tradisional maupun cloud native pada model komputasi yang paling sesuai.
Portabel adalah kemampuan untuk memindahkan beban kerja dan data antar lingkungan komputasi cloud, sehingga memungkinkan migrasi dari satu cloud publik ke cloud publik lainnya atau bahkan ke cloud pribadi tanpa memerlukan konfigurasi ulang beban kerja (yang signifikan).
Kombinasi prinsip hybrid dan portabel memfasilitasi interoperabilitas. Hal ini mencakup platform, data, dan aplikasi. Aplikasi yang dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip desain tersebut memiliki tingkat interoperabilitas yang lebih tinggi.
Perusahaan mengadopsi strategi multi-cloud untuk mencegah vendor lock-in atau karena persyaratan residensi data. Mereka juga menginginkan kemampuan untuk mengangkat dan memindahkan beban kerja, memigrasikan beban kerja dari satu cloud ke cloud lainnya, atau menjalankan aplikasi di beberapa cloud. Merancang aplikasi cloud dengan mempertimbangkan portabilitas dan interoperabilitas menjadi kunci bagi perusahaan semacam ini.
Beban kerja harus dibangun sekali dan dapat diterapkan secara konsisten di mana saja. Beban kerja tidak perlu diubah atau dikonfigurasi ulang agar sesuai dengan layanan maupun batasan platform tempat beban kerja tersebut di-host. Inilah yang pada dasarnya menjadi mantra IBM® Red Hat OpenShift, yaitu platform kontainer hybrid cloud yang tersedia di hampir setiap cloud publik. Prinsip-prinsip lain dalam pilar ini dibangun untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
Kontainer memisahkan beban kerja dari infrastruktur dasar yang menghostingnya. Hal ini memungkinkan beban kerja dalam kontainer dipindahkan ke platform apa pun yang memiliki waktu proses kontainer yang kompatibel, sehingga kontainer menjadi teknologi pengemasan dan penerapan yang lebih disukai untuk aplikasi.
Beban kerja yang bergantung pada representasi atau jenis infrastruktur tertentu hanya portabel ke lingkungan yang memiliki infrastruktur tersebut. Gunakan alat pengodean yang bersifat cloud-agnostic untuk mendefinisikan lingkungan atau menentukan bagaimana aplikasi harus dikonfigurasi. Selanjutnya, gunakan otomatisasi untuk menerapkan konfigurasi tersebut secara konsisten di semua cloud, termasuk pada lingkungan on-premises. Menggunakan Infrastructure as Code (IaC) untuk menerapkan aplikasi memudahkan proses penerapan di cloud mana pun atau memindahkan aplikasi dari satu cloud ke cloud lainnya. Keuntungan lain dari penggunaan IaC adalah membantu proses penskalaan serta mencegah terjadinya penyimpangan konfigurasi. Selain itu, IaC juga membuat proses penerapan menjadi lebih portabel.
Beban kerja yang bergantung pada layanan platform-native akan “terkunci” pada platform tersebut. Oleh karena itu, solusi seharusnya mengadopsi API layanan standar industri serta antarmuka yang independen dari platform tempat layanan tersebut diterapkan.
Untuk benar-benar merangkul portabilitas, tim dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi solusi sumber terbuka sebagai bagian dari tumpukan teknologi guna meminimalkan vendor lock-in yang, jika tidak dihindari, dapat memperumit portabilitas.
Perangkat lunak sumber terbuka dapat dipilih karena biayanya rendah (atau bahkan tanpa biaya), fleksibilitas untuk menyesuaikan kode sumber, atau keberadaan komunitas besar yang mendukung aplikasi. Namun, perangkat lunak ini juga dapat menimbulkan biaya lain—biasanya terkait dengan integrasi jaringan, dukungan pengguna akhir dan TI, serta layanan lain yang umumnya sudah disertakan dalam perangkat lunak berpemilik. Secara keseluruhan, keputusan ini harus dipertimbangkan dengan menyeimbangkannya terhadap kasus bisnis serta kemungkinan untuk memindahkan beban kerja.
Memilih platform penerapan, seperti Red Hat OpenShift, yang konsisten di semua lingkungan merupakan hal penting untuk mencapai portabilitas dan interoperabilitas dalam lingkungan multi-cloud maupun lokal. Solusi yang dirancang dengan baik menggunakan kontainer sebagai unit penerapan umum karena kontainer berukuran kecil dan didukung secara luas oleh sebagian besar sistem operasi, penyedia layanan cloud, serta platform infrastruktur.
Platform orkestrasi kontainer seperti Kubernetes mengotomatiskan penerapan aplikasi di berbagai lingkungan cloud. Platform ini juga dapat mengelola beban kerja yang telah dikontainerisasi. Kubernetes adalah platform sumber terbuka untuk menerapkan dan mengelola beban kerja kontainer yang dijalankan pada mesin kontainer apa pun yang mendukung Container Runtime Interface (CRI) Kubernetes. Kubernetes dan platform manajemen yang diturunkan dari Kubernetes dapat digunakan untuk mengelola beban kerja kontainer di cloud publik maupun cloud pribadi, serta pada infrastruktur on-premises.
Mengonfigurasi dan menerapkan di berbagai cloud dapat menjadi tugas yang menakutkan, dan operasi day-2 dapat menjadi sangat melelahkan. Alat yang bersifat cloud-agnostic seperti Ansible, Terraform, Chef, dan Puppet menjadi kebutuhan penting. Ansible adalah alat otomatisasi sumber terbuka yang mengotomatiskan penyediaan, manajemen konfigurasi, penerapan aplikasi, serta orkestrasi di lingkungan cloud maupun on-premises. Alat ini dapat digunakan untuk mengotomatiskan instalasi perangkat lunak, penyediaan infrastruktur, bahkan meningkatkan keamanan dan kepatuhan dengan melakukan patching sistem secara tepat waktu.
Menyediakan ratusan atau bahkan ribuan server secara manual tidaklah memungkinkan, pedoman Ansible lebih disukai oleh perusahaan untuk menskalakan TI secara cepat dan andal. Dengan playbook Ansible, Anda dapat membangun satu instance, lalu segera menggunakan instance yang sama atau sejumlah server tambahan dengan parameter infrastruktur yang sama.
Mengonfigurasi cloud terdistribusi memungkinkan Anda menggunakan layanan cloud di mana pun diperlukan, serta menerapkan, mengelola, dan mengontrol beban kerja di seluruh lingkungan on-premises, lingkungan komputasi edge, dan lingkungan cloud publik dari berbagai vendor cloud. IBM® Cloud Satellite menyediakan layanan cloud, API, kebijakan akses, pencatatan, dan pemantauan di semua lokasi. Hal ini memungkinkan Anda memperoleh seluruh keuntungan layanan bergaya cloud untuk infrastruktur lokal, sekaligus menghadirkan fleksibilitas untuk memindahkan beban kerja tersebut ke penyedia cloud pilihan lain berdasarkan kebijakan. Dengan proliferasi pengembangan edge dan peningkatan volume data yang luar biasa, portabilitas komputasi yang bergerak lebih dekat ke gravitasi data menjadi lebih hemat biaya. Pendekatan ini juga menghadirkan peningkatan keamanan serta menyederhanakan operasi Hari ke-2.
Meskipun keamanan merupakan pilar yang terpisah, keamanan menembus setiap aspek komputasi cloud, baik itu cloud pribadi, cloud publik, maupun infrastruktur on-premises. Fleksibilitas untuk memindahkan beban kerja ke lingkungan yang berbeda juga disertai dengan tantangan keamanan tambahan. Keamanan tidak boleh dikorbankan demi portabilitas. Oleh karena itu, perlu diterapkan strategi keamanan berlapis dengan pendekatan defense-in-depth di seluruh infrastruktur, tumpukan aplikasi, dan sepanjang siklus hidupnya.