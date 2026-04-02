Hybrid adalah kemampuan untuk menjalankan beban kerja di dalam maupun melintasi satu atau lebih cloud publik, cloud pribadi, dan lingkungan lokal. Hybrid cloud menyediakan orkestrasi, manajemen, serta portabilitas aplikasi di seluruh infrastruktur publik, pribadi, dan on premises. Hasilnya adalah satu distributed computing environment yang terpadu, terintegrasi, dan fleksibel, tempat organisasi dapat menjalankan serta menskalakan beban kerja tradisional maupun cloud native pada model komputasi yang paling sesuai.

Portabel adalah kemampuan untuk memindahkan beban kerja dan data antar lingkungan komputasi cloud, sehingga memungkinkan migrasi dari satu cloud publik ke cloud publik lainnya atau bahkan ke cloud pribadi tanpa memerlukan konfigurasi ulang beban kerja (yang signifikan).

Kombinasi prinsip hybrid dan portabel memfasilitasi interoperabilitas. Hal ini mencakup platform, data, dan aplikasi. Aplikasi yang dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip desain tersebut memiliki tingkat interoperabilitas yang lebih tinggi.

Perusahaan mengadopsi strategi multi-cloud untuk mencegah vendor lock-in atau karena persyaratan residensi data. Mereka juga menginginkan kemampuan untuk mengangkat dan memindahkan beban kerja, memigrasikan beban kerja dari satu cloud ke cloud lainnya, atau menjalankan aplikasi di beberapa cloud. Merancang aplikasi cloud dengan mempertimbangkan portabilitas dan interoperabilitas menjadi kunci bagi perusahaan semacam ini.