Pendekatan tipikal untuk pengujian kinerja mengikuti pola yang disederhanakan, yaitu “mengukur waktu respons pada beban/throughput tertentu”. Pendekatan ini menjawab pertanyaan apakah waktu respons transaksi utama pada tingkat beban puncak memenuhi perjanjian tingkat layanan (SLA) yang ditetapkan. Biasanya, tingkat beban yang diuji terbatas pada kategori "low", "peak", dan "stress". Pendekatan ini dapat menjawab pertanyaan mengenai waktu respons pada beban normal, tetapi tidak memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja sistem dalam berbagai situasi operasional yang mungkin terjadi.

Pendekatan *Pengujian Kinerja Eksplorasi* yang lebih canggih menargetkan pembuatan *Performance Snapshot* dari solusi yang diuji. Snapshot ini mencakup serangkaian metrik kinerja yang komprehensif, yang dikumpulkan pada spektrum beban terluas yang didukung - mulai dari pengukuran pengguna tunggal hingga beban pasca-breakpoint (jika memungkinkan, kecuali ketika sistem mengalami crash). Hal ini mencakup kumpulan waktu respons transaksi, throughput transaksi dan data, serta data konsumsi sumber daya yang dikumpulkan pada kondisi beban yang terus meningkat. Dengan istilah "transaksi", yang dimaksud adalah bagian kerja yang dibatasi oleh sistem - mulai dari transaksi makro seperti Login atau Update Account, hingga sub-transaksi individual (seperti panggilan autentikasi dalam transaksi Login), atau klik http sederhana.

Kumpulan data kinerja yang komprehensif, *Performance Snapshot*, mencakup metrik kinerja tersebut untuk berbagai rentang beban: rentang “linear” pada beban rendah (di mana utas yang diproses secara individual tidak merasakan keberadaan satu sama lain dan waktu respons tidak meningkat seiring meningkatnya beban), rentang "non-linear" di mana waktu respons meningkat seiring bertambahnya beban, titik jenuh di mana throughput berhenti meningkat meskipun beban ditambah dan mencapai tingkat jenuh, serta rentang pasca-breakpoint di mana kinerja menurun setelah throughput mencapai maksimum dan waktu respons melampaui tingkat SLA.

Mencakup berbagai tingkat beban biasanya tidak memerlukan lebih banyak upaya dari tim pengujian dibandingkan hanya melakukan pengujian pada tingkat "peak" dan "stress" serta pengujian ketahanan, karena skrip pengujian yang sama digunakan (dan upaya utama biasanya adalah membuat skrip tersebut). Namun, keuntungan dari pembuatan kinerja snapshot tersebut adalah sebagai berikut: