Pilar Operasi Keuangan (FinOps) dan Keberlanjutan berisi praktik serta panduan untuk menciptakan solusi yang efisien dari segi biaya dan sumber daya.

FinOps berfokus pada penyelarasan tim lintas fungsi dari Keuangan, TI, dan Bisnis untuk menentukan serta melacak ekonomi sumber daya teknologi, termasuk Cloud. Terinspirasi oleh pola pikir dan kolaborasi yang diperkenalkan DevOps dalam membangun dan mengoperasikan perangkat lunak, FinOps berupaya menghilangkan silo tim agar biaya, penggunaan, kapasitas, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dapat ditetapkan, dilacak, dan diproyeksikan secara transparan guna menyeimbangkan tujuan nilai bisnis dan persyaratan kinerja. Dalam konteks kerangka kerja Well-Architected, FinOps berfokus membantu tim membuat keputusan berbasis data untuk adopsi Cloud dengan mendorong cara merancang efisiensi sekaligus mempertahankan kepatuhan yang berlaku.

Beberapa area fokus dalam FinOps for Cloud mungkin termasuk:

Optimalisasi biaya: berfokus pada pengurangan biaya Cloud dengan pengukuran yang tepat atau menerapkan tata kelola untuk mengelola instans cloud.

Manajemen biaya: berfokus pada pemahaman dan alokasi biaya dengan menggunakan tagging, showback, dan/atau chargeback.

Keberlanjutan adalah bidang terkait yang berfokus pada cara-cara untuk mengurangi dampak lingkungan negatif dari berbagai aktivitas, termasuk Operasi TI. Hal ini merupakan perpanjangan alami dari tujuan FinOps dalam merancang efisiensi, karena mengoptimalkan penggunaan sumber daya juga akan memberikan dampak positif pada biaya lingkungan dan sosial yang terkait dengan pengembangan, pengoperasian, serta pemulihan kembali sumber daya. Sebagai contoh, dengan tidak menjalankan instans Cloud yang tidak diperlukan, organisasi dapat mengurangi penggunaan utilitas, meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan kembali sumber daya, serta mendorong konsumsi yang lebih berkelanjutan.

Beberapa area fokus dalam Keberlanjutan untuk Cloud mungkin termasuk: