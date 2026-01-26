Di balik setiap cloud... menghadirkan transformasi digital
IBM Symatrix membantu organisasi mencapai transformasi yang sesungguhnya—bukan sekadar implementasi—dengan lebih dari 20 tahun keahlian di Oracle Human Capital Management (HCM). Kami memadukan pengetahuan fungsional yang mendalam dengan insight berbasis AI, otomatisasi, serta metodologi yang telah terbukti untuk menghadirkan hasil yang terukur, seperti efisiensi, kepatuhan, dan ROI.
Bertindak sebagai perpanjangan dari tim Anda, kami mengelola seluruh proses, mulai dari penggajian dan pengujian hingga migrasi cloud serta dukungan berkelanjutan, memastikan nilai jangka panjang setelah peluncuran. Bersama IBM® Consulting, Oracle, dan mitra ekosistem kami, IBM Symatrix menghadirkan skala serta inovasi untuk membantu bisnis melakukan modernisasi dengan percaya diri dan meraih kesuksesan yang berkelanjutan.
Rangkaian berbasis cloud yang didukung AI untuk mengelola seluruh siklus hidup karyawan, mulai dari perekrutan hingga pensiun.
Rangkaian berbasis cloud yang menyederhanakan keuangan, pengadaan, serta manajemen proyek guna mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih cerdas.
Mulai dari penyusunan kasus bisnis investasi dan peta jalan hingga berbagi pengetahuan untuk optimalisasi, keterlibatan yang lebih luas, serta pencapaian hasil.
Dukungan menyeluruh untuk menjalankan, mengoptimalkan, serta meningkatkan aplikasi Oracle dan lingkungan cloud.
Solusi penggajian yang dikelola oleh para pakar untuk merampingkan proses, mengoptimalkan kinerja, serta memastikan kepatuhan dalam Oracle HCM.
Sejak bergabung dengan IBM, kami telah memperoleh peluang pembelajaran yang lebih luas, dukungan produk khusus, serta peningkatan keselarasan di seluruh proses pengembangan, penjualan, dan pengiriman.
Manfaat ini, yang dikombinasikan dengan kemitraan IBM dan Oracle selama puluhan tahun, membantu organisasi membangun ketahanan, ketangkasan, dan transparansi—sebagai fondasi penting bagi transformasi serta kesuksesan yang berkelanjutan.
Dengan lebih dari 25 tahun pengalaman di Oracle HR dan penggajian, kami bekerja sama dengan Anda untuk mencapai hasil yang Anda inginkan.
IBM® Symatrix menyediakan perjanjian tingkat layanan (SLA) yang tinggi untuk administrasi sistem, dukungan, keamanan, serta manajemen proyek.
Kami membantu memandu Anda melalui seluruh proses, mulai dari pengembangan kajian bisnis awal, hingga implementasi, dukungan aplikasi, serta outsourcing operasional penggajian.
Industri keuangan terus berubah. IBM Symatrix telah membantu industri Anda membuka potensi tanpa batas dari aplikasi perusahaan melalui layanan aplikasi terkelola serta layanan penggajian terkelola global.
Lingkungan terus berubah, dan universitas memahami bahwa dengan menerapkan teknologi untuk memungkinkan organisasi mereka bekerja lebih cerdas, mereka dapat membuka kemungkinan yang tak terbatas. IBM Symatrix dapat membantu Anda mengoptimalkan aplikasi perusahaan sekaligus menyediakan layanan pelaporan HESA.
Dengan tenaga kerja yang sangat terampil, tantangan kesenjangan gaji, target keberagaman dan inklusi, tekanan pengurangan biaya, serta lingkungan kompetitif, karyawan Anda merupakan aset utama organisasi. IBM Symatrix telah membantu industri Anda mengoptimalkan aplikasi perusahaan melalui layanan aplikasi terkelola serta layanan penggajian terkelola global.
Transformasi digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru bagi toko retail. Peritel juga memiliki tugas besar yang harus diselesaikan terkait perubahan kondisi. Fluktuasi jumlah staf menjadi faktor yang sangat krusial, sementara tantangan yang muncul dari kebutuhan tenaga kerja sementara terasa makin signifikan.
