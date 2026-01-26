IBM® Symatrix

Di balik setiap cloud... menghadirkan transformasi digital

Dua orang berbicara dengan salah satu dari mereka memegang laptop

Kebangkitan strategis AI agen

Temukan cara mengalihkan operasi dari peningkatan bertahap ke dampak baru yang nyata. 

Dapatkan laporan IBV

Deep HCM dan IBM® Payroll Services dengan keahlian Oracle, didukung sepenuhnya oleh IBM®

IBM Symatrix membantu organisasi mencapai transformasi yang sesungguhnya—bukan sekadar implementasi—dengan lebih dari 20 tahun keahlian di Oracle Human Capital Management (HCM). Kami memadukan pengetahuan fungsional yang mendalam dengan insight berbasis AI, otomatisasi, serta metodologi yang telah terbukti untuk menghadirkan hasil yang terukur, seperti efisiensi, kepatuhan, dan ROI.

Bertindak sebagai perpanjangan dari tim Anda, kami mengelola seluruh proses, mulai dari penggajian dan pengujian hingga migrasi cloud serta dukungan berkelanjutan, memastikan nilai jangka panjang setelah peluncuran. Bersama IBM® Consulting, Oracle, dan mitra ekosistem kami, IBM Symatrix menghadirkan skala serta inovasi untuk membantu bisnis melakukan modernisasi dengan percaya diri dan meraih kesuksesan yang berkelanjutan.

 
Manfaat 25+ pengalaman Oracle selama bertahun-tahun 56 Skor promotor bersih (NPS) 3 akreditasi: ISO27001, BAC, dan Cyber Essentials
Kemampuan
HCM Oracle Cloud

Rangkaian berbasis cloud yang didukung AI untuk mengelola seluruh siklus hidup karyawan, mulai dari perekrutan hingga pensiun.
ERP Oracle Cloud

Rangkaian berbasis cloud yang menyederhanakan keuangan, pengadaan, serta manajemen proyek guna mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih cerdas.
Layanan konsultasi kelas satu

Mulai dari penyusunan kasus bisnis investasi dan peta jalan hingga berbagi pengetahuan untuk optimalisasi, keterlibatan yang lebih luas, serta pencapaian hasil.
IBM® Managed Services dengan Oracle

Dukungan menyeluruh untuk menjalankan, mengoptimalkan, serta meningkatkan aplikasi Oracle dan lingkungan cloud.
Layanan Penggajian IBM® dengan Oracle

Solusi penggajian yang dikelola oleh para pakar untuk merampingkan proses, mengoptimalkan kinerja, serta memastikan kepatuhan dalam Oracle HCM.

Kemitraan strategis

Membangun kekuatan bisnis bersama

Sejak bergabung dengan IBM, kami telah memperoleh peluang pembelajaran yang lebih luas, dukungan produk khusus, serta peningkatan keselarasan di seluruh proses pengembangan, penjualan, dan pengiriman.

Manfaat ini, yang dikombinasikan dengan kemitraan IBM dan Oracle selama puluhan tahun, membantu organisasi membangun ketahanan, ketangkasan, dan transparansi—sebagai fondasi penting bagi transformasi serta kesuksesan yang berkelanjutan.
Dua orang sedang berdiskusi di meja di kantor

Nilai yang kami berikan

Dengan lebih dari 25 tahun pengalaman di Oracle HR dan penggajian, kami bekerja sama dengan Anda untuk mencapai hasil yang Anda inginkan.

IBM® Symatrix menyediakan perjanjian tingkat layanan (SLA) yang tinggi untuk administrasi sistem, dukungan, keamanan, serta manajemen proyek.

Kami membantu memandu Anda melalui seluruh proses, mulai dari pengembangan kajian bisnis awal, hingga implementasi, dukungan aplikasi, serta outsourcing operasional penggajian.

Cara kami menyampaikan nilai
Grafik Oracle consulting menunjukkan jenis penerapan, area bisnis, kemampuan canggih AI, dan pendekatan sebagai panel-panel terpisah
Cara kami menyampaikan nilai

Mulai dari jenis penerapan hingga area bisnis, setiap langkah penyediaan layanan kami diperkuat oleh berbagai kemampuan canggih AI dan pendekatan yang jelas, membantu Anda mencapai hasil yang lebih sehat dan lebih tangguh.

Industri

Layanan keuangan Pendidikan tinggi Layanan profesional Retail dan perhotelan
Insight
Tiga rekan terlibat dalam diskusi
Layanan terkelola generasi berikutnya untuk Oracle Cloud dan EBS
Dorong efisiensi dan ketahanan melalui IBM® Managed Services with Oracle
Dua rekan yang tersenyum bekerja di laptop di lingkungan kantor
Layanan Penggajian IBM® dengan Oracle
Memberikan layanan penggajian yang dikelola secara menyeluruh
Layanan terkait IBM® Accelalpha
Sebagai bagian dari ekosistem IBM® Consulting Oracle, IBM Accelalpha menghadirkan keahlian transformasi rantai pasokan dan logistik yang mendalam pada Oracle Cloud. Kami menghadirkan transformasi menyeluruh yang didukung AI, otomatisasi, dan praktik terbaik industri. Dengan skala global IBM dan fokus IBM Accelalpha pada rantai pasokan, klien kami mendapatkan hasil bisnis yang lebih cepat dan lebih cerdas.
IBM® Applications Software Technology
IBM Applications Software Technology dipercaya oleh berbagai organisasi sektor publik untuk memodernisasi cloud ERP dan implementasi HCM yang cepat. Dalam kemitraan dengan IBM dan Oracle, kami menggabungkan keahlian sektor publik IBM Applications Software Technology yang mendalam dengan skala penyediaan layanan global IBM dan kemampuan AI untuk memberikan hasil transformatif.
Layanan IBM Consulting Oracle
Dengan lebih dari 10.000 konsultan Oracle Cloud khusus yang telah membantu klien menyelesaikan lebih dari 6.500 proyek Oracle secara sukses, IBM menawarkan layanan dan konsultasi Oracle yang mencakup peta jalan untuk investasi transformasi cloud, mulai dari konsultasi, implementasi cloud, hingga dukungan berkelanjutan.
Langkah selanjutnya

Penasaran tentang bagaimana IBM® Consulting dapat membantu bisnis Anda? Hubungi kami dan kami akan segera menghubungi Anda untuk menjawab pertanyaan Anda, mendiskusikan bagaimana layanan konsultasi bisnis kami dapat membantu, dan menjelajahi langkah selanjutnya.

 Berlangganan buletin kami setiap minggu
Karier IBM® Consulting

Jadilah konsultan dengan tujuan bermakna, bergabung dengan tim profesional kami memimpin inovasi dan perubahan.

 Lihat peluang karier Bermitra dengan IBM

Kembangkan bisnis Anda dengan IBM, perkuat pertumbuhan Anda dengan solusi, insentif, dan sumber daya teknologi inovatif kami.

 Bergabunglah dengan IBM® Partner Plus Kunjungi halaman sumber daya IBM Consulting

Lihat koleksi laporan, buku panduan, dan materi thought leadership terbaru kami untuk membantu mengembangkan bisnis Anda.

 Pelajari lebih lanjut