Qu'est-ce que PyTorch ?

Python est un langage de programmation général de haut niveau largement utilisé dans la science des données, ce qui en fait un choix intuitif pour les data scientists qui souhaitent approfondir leur travail en modélisant activement des réseaux de deep learning. La simplicité intrinsèque de Python en fait un langage facile à lire, dont l’apprentissage est relativement rapide et qui peut fonctionner sur n’importe quel système d’exploitation, y compris Windows, macOS, Linux ou Unix. Python est le deuxième langage de programmation le plus utilisé sur GitHub depuis plus de trois ans, ayant même dépassé Java en 2019. Il continue de gagner en popularité, avec une augmentation de 22,5 % en 2022.1

Cette flexibilité et cette simplicité ont contribué à l'émergence d'une solide communauté en ligne de développeurs Python, qui collaborent à la création d'un large éventail de bibliothèques et d'API Python, telles que Numerical Python (NumPy) pour les opérations mathématiques, Pandas pour la manipulation de données ou matplotlib pour la visualisation des données et de ressources éducatives. Cette communauté a également généré un grand nombre de bibliothèques Pytorch qui limitent la monotonie et l'incertitude du codage pour le machine learning, permettant ainsi aux développeurs et aux data scientists de se concentrer sur l'innovation plutôt que sur l'écriture de tâches répétitives.