La MRO fait référence à l’entretien, à la réparation et au maintien en état de marche des outils, fournitures et équipements nécessaires à la fabrication des produits. La gestion MRO est le processus rigoureux par lequel les organisations réalisent la MRO. Chaque organisation qui gère des usines a sa propre version de la MRO, qu’elle ait adopté une approche spécifique ou qu’elle comprenne seulement ce qu’est la MRO, mais les organisations optent depuis peu pour un processus de gestion MRO plus méthodique, complet et sophistiqué.

Toute organisation qui fabrique des biens et exploite une usine doit s’assurer que ses machines sont propres, équipées des pièces les plus récentes et aptes à produire. Toutefois, la gestion MRO est une stratégie plus globale qui s’appuie sur de bonnes pratiques et des lignes directrices exhaustives.

L’adoption d’une approche plus intelligente de la gestion MRO permet aux organisations de mieux suivre leurs indicateurs MRO et leurs indicateurs clés de performance (KPI), tels que le contrôle des coûts, la disponibilité des équipements et le temps moyen de réparation.