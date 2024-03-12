Bien que les catastrophes naturelles soient inévitables, la puissance des données, de l’IA, des informations météorologiques intelligentes, de l’IoT, de la technologie géospatiale et des technologies avancées de gestion des actifs peut considérablement améliorer la gestion des catastrophes et renforcer le réseau.

La combinaison de l’IBM® Maximo® Application Suite (MAS) et de l’IBM ® Environmental Intelligence Suite offre un outil robuste pour aider les services publics à mieux se préparer aux conditions météorologiques extrêmes :

1. Maintenance axée sur la fiabilité :

Le vieillissement des actifs, combiné à l'incapacité d'identifier à l'avance les actifs à risque, crée un environnement complexe et dangereux pour les services publics. IBM résout ces défis en combinant la maintenance centrée sur la fiabilité (RCM), la gestion des actifs d’entreprise (EAM) et la gestion de la performance des actifs (APM) sur une seule plateforme. L'application IBM Maximo Reliability Strategies permet de mettre en place des processus de bout en bout pour le lancement, la réalisation et le déploiement d’études RCM, ainsi que pour le suivi des résultats. Ces capacités permettent aux Entreprises de prendre des décisions de maintenance fondées sur les données, de se concentrer sur les actifs critiques et à risque, et d’allouer stratégiquement le niveau exact de maintenance dont les Entreprises ont besoin pour préserver leurs fonctions. Les services publics peuvent également développer des stratégies en matière de normes de fiabilité par temps froid, adaptées à chaque actif.



Diving deeper, la gestion de la performance des actifs (APM) avec MAS aide les organisations à déterminer comment et quand les actifs vont échouer et à identifier à l’avance les actifs à risque afin qu’elles puissent prendre des actions immédiates. Grâce à des outils alimentés par l’IA tels qu’IBM Maximo Monitor, IBM Maximo Health et IBM Maximo Predict, les services publics peuvent optimiser leurs stratégies de maintenance, réduire les coûts de maintenance et prolonger la durée de vie des actifs en comprenant de manière proactive leur état de santé et les risques associés. Les fonctionnalités de cette plateforme peuvent améliorer la performance des actifs dans des situations extrêmes, minimisant ainsi les temps d’arrêt imprévus.

2. Prévision des pannes :

MAS, en collaboration avec IBM Environmental Intelligence Suite Offage Prediction, permet aux services d’électricité de prédire et de surveiller les pannes par lieu avec une confiance accrue en utilisant les données météorologiques et en prenant les mesures pertinentes. Cette approche améliore la réponse à la demande, permettant des réparations avancées d’actifs, une préparation et une intégration rapide des centrales de secours dans le réseau. À titre d'exemple, découvrez comment IBM a mis en œuvre avec succès l'IBM Environmental Intelligence Suite Outage Prediction pour Hydro One, ce qui a permis d'améliorer de 33 % le rétablissement du courant en cas de tempête de verglas.

3. Gestion des services sur le terrain :

Pour surmonter les défis liés aux délais de réponse des équipages et aux inspections papier, les fournisseurs peuvent exploiter la puissance d’IBM Maximo Mobile et de MAS. Ces produits permettent une gestion efficace des actifs, une programmation et une répartition intelligentes, ce qui se traduit par une mobilisation plus rapide des équipes et une meilleure préparation aux situations d'urgence.

IBM Maximo Mobile permet également de rationaliser les processus de checklist d’inspection et de maintenance. Par exemple, les inspections mobiles peuvent être intégrées à IBM Maximo Visual Inspection, qui utilise l’IA pour détecter automatiquement les problèmes d’inspection visuelle.

4. Gestion de la végétation :

La plateforme IBM Environmental Intelligence Suite Vegetation Management fournit des analyses pilotées par l’IA sur la croissance de la végétation en utilisant des données satellites et un LiDAR en mode Geiger combinés à des informations météorologiques pour aider les services publics à prendre des décisions plus éclairées. Par exemple, les décisions relatives à l'élagage des arbres avant une tempête pourraient être classées par ordre de priorité en fonction de leur criticité.

Alors que les événements météorologiques extrêmes et climatiques continuent de s’aggraver, les fonctionnalités ont besoin des outils nécessaires pour surmonter les défis omniprésents des secteurs et renforcer leur préparation aux conditions météorologiques extrêmes. Avec les données, l'IA, l'intelligence et plus encore, les solutions de résilience client d'IBM peuvent être un choix efficace pour garder les lumières allumées aujourd'hui et le réseau Resilient® demain.