Exemples de changements climatiques

Bien que certains des impacts sur le climat de la Terre soient irréversibles, de nombreuses organisations des secteurs public et privé s'engagent dans des actions visant à lutter contre les causes du changement climatique. Ces stratégies incluent des efforts continus d'atténuation ainsi que des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, comme celles de dioxyde de carbone et de méthane.

La réalisation de ces objectifs repose en partie sur la croissance de la production d'énergie propre et renouvelable, qui réduit la dépendance mondiale à l'égard de l'énergie provenant de la combustion de combustibles fossiles. D'autres innovations dans le domaine des sciences du climat pourraient également jouer un rôle dans les mesures d'atténuation, telles que les technologies de capture du carbone ou les méthodes de neutralisation de l'acidité des océans (lien externe à ibm.com).

Les technologies durables existantes peuvent également aider les entreprises à réduire leur empreinte carbone. Par exemple, l'analyse alimentée par l'intelligence artificielle permet aux entreprises d'identifier les parties de leurs opérations qui émettent le plus de gaz à effet de serre, tandis que la comptabilité carbone peut éclairer leurs stratégies de réduction de ces émissions.

Les scientifiques insistent sur l'importance d'agir rapidement.

« Si nous agissons maintenant », a déclaré Hoesung Lee, président du GIEC, dans une déclaration de 2023 (lien externe à ibm.com), « nous pouvons encore assurer un avenir vivable et durable pour tous ».

