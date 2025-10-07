Qu'est-ce que le triple bilan ?

Le triple bilan est divisé en trois P qui aident les organisations à mieux envisager et intégrer les pratiques durables au sein de l'entreprise. Ces trois P sont les suivants :

Personnes

Il s'agit de l'impact social d'une entreprise sur toutes les parties prenantes et de la manière dont elle apporte de la valeur à ces dernières, tant actuellement que pour les générations futures. Celles-ci incluent les clients, la communauté environnante dans laquelle l'entreprise opère, les employés, les partenaires de la chaîne d'approvisionnement et les fournisseurs. Étroitement lié à la responsabilité sociale des entreprises (RSE), ce bilan comprend des initiatives en matière de capital humain qui favorisent l'équité sociale, aussi bien au sein de l'entreprise qu'en dehors.

Planète

Il s'agit de l'impact d'une entreprise sur l'environnement naturel et les systèmes écologiques, l'objectif étant de minimiser les effets néfastes et de maximiser les effets bénéfiques. Ce bilan nécessite souvent davantage d'efforts pour être mesuré que celui des personnes et des profits. Il peut encourager des initiatives telles que les évaluations du cycle de vie des produits ainsi que des stratégies plus importantes de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Profit

Également appelé « prospérité », ce bilan est axé sur l'impact économique global d'une entreprise. Il est souvent mal interprété ou limité à la définition comptable classique des profits internes. Toutefois, dans ce contexte, le profit ou la prospérité reflète les avantages économiques que la société retire de la stratégie commerciale d'une organisation, tels que le versement d'impôts responsables et la création d'emplois.