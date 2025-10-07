Qu'est-ce que le triple bilan ?

Publication : 1er décembre 2023
Contributeur : Alexandra Jonker
Le triple bilan (TBL) est un cadre de développement durable qui s'articule autour des trois P : personnes, planète et profit. En optimisant ces trois éléments, les organisations ont plus de chances d'avoir un impact positif sur le monde tout en améliorant leurs performances financières.
Le concept de triple bilan suggère que les résultats des entreprises ne peuvent pas être appréciés uniquement à l'aune du bilan financier. Elles doivent également prendre en compte le bien-être des personnes et de la planète. Cela signifie que les organisations qui adoptent les cadres du TBL doivent rendre des comptes à toutes les parties prenantes, et pas seulement aux actionnaires.
Le triple bilan est divisé en trois P qui aident les organisations à mieux envisager et intégrer les pratiques durables au sein de l'entreprise. Ces trois P sont les suivants :
Personnes
Il s'agit de l'impact social d'une entreprise sur toutes les parties prenantes et de la manière dont elle apporte de la valeur à ces dernières, tant actuellement que pour les générations futures. Celles-ci incluent les clients, la communauté environnante dans laquelle l'entreprise opère, les employés, les partenaires de la chaîne d'approvisionnement et les fournisseurs. Étroitement lié à la responsabilité sociale des entreprises (RSE), ce bilan comprend des initiatives en matière de capital humain qui favorisent l'équité sociale, aussi bien au sein de l'entreprise qu'en dehors.
Planète
Il s'agit de l'impact d'une entreprise sur l'environnement naturel et les systèmes écologiques, l'objectif étant de minimiser les effets néfastes et de maximiser les effets bénéfiques. Ce bilan nécessite souvent davantage d'efforts pour être mesuré que celui des personnes et des profits. Il peut encourager des initiatives telles que les évaluations du cycle de vie des produits ainsi que des stratégies plus importantes de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Profit
Également appelé « prospérité », ce bilan est axé sur l'impact économique global d'une entreprise. Il est souvent mal interprété ou limité à la définition comptable classique des profits internes. Toutefois, dans ce contexte, le profit ou la prospérité reflète les avantages économiques que la société retire de la stratégie commerciale d'une organisation, tels que le versement d'impôts responsables et la création d'emplois.
John Elkington a popularisé pour la première fois l'expression « triple bilan » en 1994, lorsqu'il a mis les entreprises au défi d'élargir leur champ d'action au-delà des profits pour améliorer les conditions de vie des personnes et préserver la planète.
L'idée du triple bilan et la nécessité de prendre en compte les questions sociales et environnementales ont ensuite été reprises dans les indices de référence en matière de développement durable, tels que les Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) et la Global Reporting Initiative (GRI). Elle a ensuite été relayée par des stratégies comptables telles que le retour social sur investissement (SROI), la comptabilisation du coût complet, les cadres de reporting ESG et bien d'autres encore.
Mais, selon M. Elkington, le triple bilan n'était pas censé devenir un cadre ou un outil comptable. Il s'agissait plutôt d'une méthode visant à susciter une réflexion critique sur le capitalisme qui encouragerait une évolution durable du système.
À l'exception de quelques pionniers, M. Elkington constate que de nombreux chefs d'entreprise ont encore du mal à faire des efforts sur le plan humain et environnemental au même rythme qu'ils le font en termes de profits. À tel point qu'en 2018, dans son article paru dans la Harvard Business Review, il a appelé à une "nouvelle vague" du TBL qui permettrait de concrétiser plus radicalement son objectif initial.1
Aujourd'hui, les B Corp se constituent autour du TBL et représentent ce que M. Elkington considère comme « une lueur d'espoir » quant à l'avenir de ce concept.
Les pratiques commerciales durables sont de plus en plus attrayantes pour les clients et les investisseurs. La moitié des consommateurs sont prêts à payer plus pour des produits durables ou une marque durable. Les consommateurs motivés, qui choisissent des produits et des marques en fonction de leur adéquation avec leurs valeurs, représentent désormais le segment de marché le plus important (44 %). En outre, la législation relative à l'impact environnemental et social évolue et est adoptée à l'échelle mondiale, telle que la directive sur le reporting de durabilité des entreprises (CSRD).
Un modèle d'entreprise qui tient compte des trois P peut se révéler précieux pour les organisations qui s'engagent dans la voie de la responsabilité sociale des entreprises (RSE). La RSE permet de sensibiliser le public aux pratiques et initiatives durables d'une organisation qui contribuent au bien-être de la société. Le TBL peut servir d'outil interne pour inciter l'entreprise à poursuivre ces objectifs de RSE et à les placer au cœur de ses activités. Des mesures tierces telles que les mesures environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) peuvent alors fournir des preuves quantifiables de leur succès pour le reporting.
Le cadre du triple bilan peut également créer de la valeur en interne. Une entreprise dont les pratiques commerciales durables sont fondées sur des valeurs peut encourager la fidélisation des employés, limiter les risques (grâce à la résilience de la chaîne d'approvisionnement) et réduire les coûts de production et de maintenance.
Les organisations peuvent prendre en considération les initiatives et stratégies suivantes dans le cadre de chacun des trois P lorsqu'elles envisagent de mettre en place un triple bilan :
Personnes
Assurer l'équité sociale comprend à la fois des pratiques internes et externes. Cela peut se traduire par des partenariats avec des organisations à but non lucratif qui encouragent le bénévolat des employés ou par une reconfiguration des chaînes d'approvisionnement pour garantir des pratiques commerciales équitables. En guise de référence, une entreprise qui tente de suivre un cadre TBL sur le plan humain pourrait s'assurer qu'elle n'exploite pas le capital humain avec lequel elle interagit ou qu'elle côtoie, en adoptant des pratiques de travail équitables et en maintenant un environnement de travail propre et sûr.
Planète
Même les plus petites entreprises peuvent apporter des changements pour réduire leur impact négatif sur l'environnement et limiter les conséquences du changement climatique. Par exemple, trouver des moyens de limiter la consommation d'énergie ou d'utiliser des sources d'énergie renouvelables afin de réduire leur empreinte carbone et de soutenir les objectifs de zéro émission nette ; réduire la quantité de déchets en rationalisant les processus et en recyclant ou en optant pour des matériaux d'origine éthique peuvent tous contribuer à renforcer le caractère durable des activités d'une organisation.
Profit
Le bilan économique prend en compte tous les indicateurs économiques sur lesquels une organisation a une influence. Les objectifs de développement durable des Nations unies en sont un bon exemple. Le huitième objectif vise à promouvoir « une croissance économique soutenue, inclusive et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous ».2 Au niveau de l'organisation, cela peut aller de la garantie de pratiques de travail équitables en interne et auprès des fournisseurs à l'adoption de politiques axées sur le développement qui soutiennent la création d'emplois, l'esprit d'entreprise et l'innovation.
Le mouvement des B Corp est basé sur les principes du TBL. Les entreprises certifiées B Corp sont des « leaders du mouvement mondial en faveur d'une économie inclusive, équitable et régénératrice ».3 Contrairement à d'autres certifications commerciales, la certification B Corp évalue l'ensemble de l'impact social et environnemental d'une entreprise. Cette certification peut contribuer à renforcer la confiance des clients, à attirer et à fidéliser les employés et à séduire les investisseurs.
Pour obtenir la certification, les entreprises doivent démontrer qu'elles respectent des normes strictes en matière de performances sociales et environnementales et qu'elles font preuve de responsabilité et de transparence à l'égard des parties prenantes. Elles doivent ensuite se soumettre au même processus de vérification tous les trois ans pour renouveler leur certification.
Au Royaume-Uni, les sociétés coopératives d'intérêt collectif (Community Interest Companies - CIC) ont pour but de bénéficier à la communauté plutôt qu'aux actionnaires. Elles sont considérées comme des entreprises sociales par le gouvernement, ce qui signifie qu'elles aident les personnes ou les communautés.
Pour devenir une CIC, les entreprises doivent présenter une déclaration d'intérêt communautaire qui explique ce qu'elles prévoient de faire ; un blocage de leurs actifs, qui est une promesse légale d'utiliser les actifs uniquement à des fins sociales et qui limite l'argent qu'elles peuvent reverser aux actionnaires ; un acte constitutif et, enfin, l'approbation de l'autorité de régulation des sociétés coopératives d'intérêt collectif.4
Les institutions financières adoptent également cette approche du TBL. Le triple bilan occupe une place centrale au sein de la Global Alliance for Banking on Values (GABV), un réseau international de banques indépendantes qui s'efforcent d'assurer un développement économique, social et environnemental durable. L'un des principaux objectifs de la GABV est de rendre les activités bancaires plus transparentes et de généraliser la pratique des services bancaires fondés sur des valeurs.
Il peut être difficile de mesurer l'impact social et environnemental à l'aide d'indicateurs classiques. Par exemple, l'impact d'une stratégie TBL englobe les relations avec les employés et les fournisseurs, les impôts versés, l'empreinte carbone, l'influence sur la communauté et bien d'autres choses encore.
Certaines entreprises peuvent choisir d'adopter et de se concentrer sur des mesures qui s'alignent sur leur stratégie de triple bilan, comme les cadres de reporting ESG. En outre, l'utilisation d'outils permettant l'automatisation, la visibilité des données, la définition et le suivi des objectifs et l'évaluation de la chaîne de valeur peut contribuer à rationaliser le processus d'évaluation du triple bilan.
