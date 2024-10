Qu’est-ce que les données de durabilité ?

Les données de durabilité sont généralement divulguées par le biais de rapports ESG et de durabilité. Le fait que ces rapports soient obligatoires dépend de la région. Toutefois, les entreprises peuvent se référer aux ODD en tant que cadre et suivre les conseils d’organisations telles que la SASB, la TCFD et l’International Sustainability Standards Board (ISSB).

Certaines organisations associent données de durabilité et données ESG pour obtenir une vision plus complète de leurs opérations. Bien que similaires, les données ESG et de durabilité ne sont pas les mêmes. Les données ESG fournissent des indicateurs concrets que les investisseurs et les autres parties prenantes peuvent utiliser pour évaluer une entreprise. Les données de durabilité offrent une vision plus globale de l’utilisation des ressources et de la stratégie de gestion de la durabilité de l’organisation.

Les données de durabilité peuvent être partagées sur des tableaux de bord en temps réel, des feuilles de calcul ou d’autres outils interactifs de visualisation de données, ce qui facilite le suivi des progrès de l’organisation et la recherche de domaines à améliorer. Les données peuvent également être présentées sur des plateformes de réseaux sociaux telles que LinkedIn pour mettre en évidence les efforts en matière de durabilité et renforcer la réputation de la marque.