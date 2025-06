L’ingénierie des systèmes basée sur des modèles est une série de phases interconnectées qui guident le développement du système, de sa conception à sa réalisation.

Tout d’abord, les parties prenantes définissent les objectifs du système et le contexte dans lequel il fonctionnera. Ces besoins sont ensuite traduits en exigences système spécifiques et mesurables. La modélisation de données et les outils MBSE permettent de créer un modèle détaillé qui capture ces exigences, pour garantir leur cohérence et leur alignement avec les objectifs généraux. Tout au long de la conception de l’architecture du système, sa structure globale est développée.

La MBSE permet d’identifier et de résoudre les problèmes avant la création de prototypes physiques. Une fois l’architecture en place, la conception plus détaillée des composants individuels commence. Ensuite, avec la MBSE, il est possible de simuler le comportement des systèmes, permettant aux ingénieurs de tester et d’affiner leurs conceptions dans un environnement virtuel.

De là, le système est créé et assemblé, en utilisant le modèle comme référence pour assurer la cohérence. Les processus de vérification, de test et de validation viennent ensuite, pour s’assurer que le système fonctionne comme prévu. Une fois déployés, les modèles MBSE peuvent être utilisés pour les activités de maintenance et toute future mise à niveau du système, garantissant ainsi qu’il s’adapte à l’évolution des besoins tout au long de son cycle de vie.

Les techniques et les outils ISBM se développent pour inclure des variations et des améliorations du workflow traditionnel. Par exemple, le profil Harmony Model-Based Engineering (HarmonyMBE), intégré dans IBM Rhapsody (un outil logiciel ISBM clé), adopte une approche centrée sur les modèles qui est systématique, traçable et conforme aux normes. Cela vise à simplifier le workflow et à renforcer l’automatisation afin de réduire les tâches manuelles.