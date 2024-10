Étant donné que chaque composant d'une architecture Kubernetes est interdépendant d'autres composants, l'observabilité nécessite une approche holistique.

L'observabilité de Kubernetes exige que les organisations aillent au-delà de la simple collecte et analyse des données de journaux, de traces et d'indicateurs au niveau des clusters ; elle consiste à connecter les points de données pour mieux comprendre les relations et événements au sein des clusters Kubernetes. Cela signifie que les organisations doivent adopter une stratégie d'observabilité adaptée, cloud native, et examiner attentivement chaque source de données disponible dans le système.

L’observabilité dans un environnement K8s implique :

1. Dépasser les indicateurs, journaux et applications. À l'image de la surveillance des machines virtuelles (VM), l'observabilité de Kubernetes doit inclure les données de journaux provenant des conteneurs, des nœuds maîtres et ouvriers, ainsi que de l'infrastructure sous-jacente, en plus des indicateurs au niveau des applications. Cependant, à la différence des VM, Kubernetes orchestre les interactions des conteneurs, qui dépassent le cadre des applications et des clusters. Les environnements Kubernetes renferment ainsi d'énormes quantités de données, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des clusters et applications réseau. Cela inclut les données des pipelines CI/CD (qui alimentent les clusters K8s) et les workflows GitOps (qui orchestrent les clusters K8s).

Contrairement aux applications traditionnelles et aux VM, Kubernetes n'expose pas les indicateurs, journaux et données de traces de la même manière. Il capture des « instantanés » de données à des moments spécifiques du cycle de vie du système. Dans un environnement où chaque composant de chaque cluster enregistre différents types de données à des vitesses et formats variés, établir l'observabilité en analysant uniquement des points de données isolés peut s'avérer compliqué, voire impossible.

De plus, Kubernetes ne génère pas de fichiers journaux centralisés ni au niveau des applications ni des clusters. Chaque application et cluster enregistre les données dans son propre environnement, obligeant les utilisateurs à agréger et exporter manuellement ces données pour une vue d'ensemble. Étant donné que les conteneurs peuvent apparaître, disparaître ou se désactiver en quelques secondes, les données agrégées manuellement peuvent offrir une image incomplète si elles ne sont pas contextualisées correctement.

2. Prioriser le contexte et la corrélation des données. La surveillance et l'observabilité sont toutes deux essentielles pour maintenir une infrastructure Kubernetes efficace, mais elles poursuivent des objectifs différents. La surveillance permet de savoir ce qui se passe dans le système, tandis que l'observabilité vise à expliquer pourquoi le système se comporte comme il se comporte. Pour cette raison, l'observabilité efficace de Kubernetes met l'accent sur la corrélation des points de données afin d'identifier les causes racines des problèmes de performance et de fonctionnalité.

Comprendre le comportement d'un cluster Kubernetes nécessite d'appréhender chaque événement dans le contexte de l'ensemble des autres événements du cluster, ainsi que les événements qui les précèdent.

Par exemple, si un pod démarre sur un nœud de travail et se termine sur un autre, il est crucial de comprendre ce qui se passe simultanément sur les autres nœuds Kubernetes, ainsi que dans les autres services Kubernetes, serveurs API et espaces de noms, pour cerner la cause racine du changement, ses implications et ses conséquences potentielles.

En d'autres termes, se contenter de surveiller les tâches ne suffit souvent pas dans un environnement Kubernetes. Pour atteindre une observabilité efficace dans Kubernetes, obtenir des informations pertinentes sur le système ou effectuer des analyses précises des causes racines, les équipes informatiques doivent être capables d'agréger et de contextualiser les données provenant de l'ensemble du réseau.

3. Utiliser les outils d'observabilité de Kubernetes. La mise en œuvre et la maintenance de l'observabilité dans Kubernetes constituent une tâche vaste et complexe. Cependant, utiliser les bons outils et cadres peut simplifier le processus tout en améliorant la visualisation et la transparence des données.

Les entreprises peuvent choisir parmi une gamme de solutions d'observabilité, y compris des programmes qui automatisent l'agrégation et l'analyse des indicateurs (comme Prometheus et Grafana), des programmes qui automatisent la gestion des journaux (comme ELK, Fluentd et Elasticsearch) et des programmes qui facilitent la visibilité des traces (comme Jaeger). Des solutions intégrées, comme OpenTelemetry, permettent de gérer les trois principales pratiques d'observabilité. En outre, des solutions cloud natives personnalisées telles que Google Cloud Operations, AWS X-Ray, Azure Monitor et IBM Instana Observability, offrent des outils d'observabilité et des tableaux de bord Kubernetes optimisés pour les clusters qui s'exécutent sur leur infrastructure.