Quelle est la différence entre une blockchain et une base de données ?

Si vous connaissez les cryptomonnaies, vous connaissez probablement la blockchain. La blockchain est la technologie sous-jacente qui garantit l’exactitude, la transparence et l’immuabilité des transactions. Pourquoi cette technologie est-elle importante ? Lorsque vous travaillez sur un grand nombre de parties prenantes prises à titre individuel, il existe toujours un risque fondamental d’incohérence. Même si vous faites entièrement confiance à l’autre, l’erreur humaine est inévitable.
Prenons un exemple rapide. Si vous donnez rendez-vous à un ou une ami(e) à l’occasion d’un dîner et que son horloge n’est pas passée à l’heure d’été, c’était un accident, mais il ou elle n’en est pas moins en retard. La technologie blockchain fonctionne de manière similaire à l’horloge de votre téléphone portable, qui effectue automatiquement cette correction, mais au lieu de connaître l’heure provenant d’un seul décideur centralisé, elle est obtenue par un vote majoritaire de tous les participants sur le réseau.
La principale différence entre une blockchain et une base de données est la centralisation. Alors que tous les enregistrements sécurisés sur une base de données sont centralisés, chaque personne participant à une blockchain dispose d’une copie sécurisée de tous les enregistrements et de tous les changements, ce qui permet à chaque utilisateur de voir la provenance des données. La magie opère lorsqu’il y a une incohérence : puisque chaque participant conserve une copie des enregistrements, la technologie blockchain identifie et corrige immédiatement toute information non fiable. Le montre de votre ami(e) passerait automatiquement à l’heure d’été ; même si par malveillance une troisième personne changeait l’heure pour qu’il/elle soit en retard, l’heure serait immédiatement contrôlée par rapport à tous les participants et elle serait corrigée.
Lorsque les données peuvent s’identifier et se corriger automatiquement en fonction d’une logique métier codée (contrats intelligents) et d’un consensus, les participants peuvent leur faire confiance. Lorsque deux entreprises travaillent ensemble, elles ne partagent presque jamais une base de données unique avec un seul ensemble d’enregistrements, car la base de données est gérée et mise à jour par un administrateur de base de données (DBA). Ce DBA est payé par l’une des entreprises et a donc un enjeu dans la réussite de l’une d’entre elles, mais pas nécessairement de l’autre. Si elle souhaite apporter un changement qui présente un avantage pour son entreprise, l’autre entreprise ne le saura jamais. Par ailleurs, si un concurrent décide de payer le DBA, il peut apporter toutes les modifications qu’il souhaite à la base de données sans que l’un ou l’autre des participants n’en soit informé.
Lorsque la technologie blockchain est intégrée au processus de données, vous supprimez le point de défaillance unique, dans ce cas, le DBA, et vous assurez que si l’un des participants effectue un changement, il est immédiatement corrigé par les autres participants. Une fois que les données se sont corrigées, l’enregistrement inaltérable des modifications indique également quel participant a essayé d’effectuer la modification. Avec un processus de données sécurisé, une entreprise peut non seulement faire confiance aux données partagées entre les entreprises avec lesquelles elle travaille, mais aussi aux données partagées par ses concurrents. Par exemple, si Samsung et Apple se partagent une technologie, Samsung peut être sûr qu’Apple a payé la technologie et Apple peut être sûr que Samsung l’a livrée.
Il est intéressant de noter que lorsque des concurrents peuvent faire confiance aux données partagées, cela permet à davantage de participants dans le secteur vertical de rejoindre le réseau blockchain et d’augmenter la visibilité des données. Reprenons l’exemple précédent, si Samsung et Apple partagent la technologie et les données sur un réseau blockchain et qu’une entreprise de transport rejoint le réseau, les données que la société de transport souhaite partager sur le réseau sont immédiatement accessibles à chacun des autres participants, puis répliqués dans leurs dossiers. Chaque fois que l’un des participants effectue une modification, une nouvelle version de l’enregistrement est validée par tous les participants. Dans ce cas, cela permettrait à Apple de suivre l’expédition depuis l’usine Samsung jusqu’au centre de fabrication d’Apple.
En outre, si une banque est ajoutée au réseau, le paiement à la banque et à chaque participant après une transaction peut être déclenché automatiquement lorsqu’une condition des données est remplie, et comme ces données sont sécurisées et validées par tous les participants, l’utilisateur peut modifier les données de manière frauduleuse ou accidentelle pour satisfaire au déclencheur conditionnel inclus dans les données.
