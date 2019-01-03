Quelle est la différence entre une blockchain et une base de données ?

La principale différence entre une blockchain et une base de données est la centralisation. Alors que tous les enregistrements sécurisés sur une base de données sont centralisés, chaque personne participant à une blockchain dispose d’une copie sécurisée de tous les enregistrements et de tous les changements, ce qui permet à chaque utilisateur de voir la provenance des données. La magie opère lorsqu’il y a une incohérence : puisque chaque participant conserve une copie des enregistrements, la technologie blockchain identifie et corrige immédiatement toute information non fiable. Le montre de votre ami(e) passerait automatiquement à l’heure d’été ; même si par malveillance une troisième personne changeait l’heure pour qu’il/elle soit en retard, l’heure serait immédiatement contrôlée par rapport à tous les participants et elle serait corrigée.

Lorsque les données peuvent s’identifier et se corriger automatiquement en fonction d’une logique métier codée (contrats intelligents) et d’un consensus, les participants peuvent leur faire confiance. Lorsque deux entreprises travaillent ensemble, elles ne partagent presque jamais une base de données unique avec un seul ensemble d’enregistrements, car la base de données est gérée et mise à jour par un administrateur de base de données (DBA). Ce DBA est payé par l’une des entreprises et a donc un enjeu dans la réussite de l’une d’entre elles, mais pas nécessairement de l’autre. Si elle souhaite apporter un changement qui présente un avantage pour son entreprise, l’autre entreprise ne le saura jamais. Par ailleurs, si un concurrent décide de payer le DBA, il peut apporter toutes les modifications qu’il souhaite à la base de données sans que l’un ou l’autre des participants n’en soit informé.

Lorsque la technologie blockchain est intégrée au processus de données, vous supprimez le point de défaillance unique, dans ce cas, le DBA, et vous assurez que si l’un des participants effectue un changement, il est immédiatement corrigé par les autres participants. Une fois que les données se sont corrigées, l’enregistrement inaltérable des modifications indique également quel participant a essayé d’effectuer la modification. Avec un processus de données sécurisé, une entreprise peut non seulement faire confiance aux données partagées entre les entreprises avec lesquelles elle travaille, mais aussi aux données partagées par ses concurrents. Par exemple, si Samsung et Apple se partagent une technologie, Samsung peut être sûr qu’Apple a payé la technologie et Apple peut être sûr que Samsung l’a livrée.