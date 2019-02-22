Il existe au moins cinq façons spécifiques dont les données blockchain peuvent assister les data scientists en général.

Garantir la confiance (intégrité des données)

Les données enregistrées sur la blockchain sont fiables car elles doivent être soumises à un processus de vérification qui garantit leur qualité. Cela garantit également la transparence, car les activités et les transactions qui ont lieu sur le réseau blockchain peuvent être tracées.

L'année dernière, Lenovo a présenté ce cas d'utilisation de la technologie blockchain pour détecter les documents et formulaires frauduleux. Le géant de l'informatique a utilisé la technologie blockchain pour valider des documents physiques qui étaient encodés avec des signatures numériques. Les signatures numériques sont traitées par des ordinateurs et l'authenticité du document est vérifiée grâce à un enregistrement dans la blockchain.

La plupart du temps, l'intégrité des données est garantie lorsque les détails relatifs à l'origine et aux interactions concernant un bloc de données sont stockés sur la blockchain et automatiquement vérifiés (ou validés) avant qu'il ne soit possible d'agir sur ce bloc.

Prévention des activités malveillantes

Étant donné que la blockchain utilise un algorithme de consensus pour vérifier les transactions, il est impossible qu'une seule unité représente une menace pour le réseau de données. Un nœud (ou une unité) qui commence à agir de manière anormale peut être facilement identifié et supprimé du réseau.

En raison de la nature hautement distribuée du réseau, il est pratiquement impossible pour une seule partie de générer suffisamment de puissance de calcul pour modifier les critères de validation et permettre l'entrée de données indésirables dans le système. Pour modifier les règles de la blockchain, une majorité de nœuds doit être réunie afin de parvenir à un consensus. Cela n'est pas réalisable par un seul acteur malveillant.

Faire des prédictions (analyse prédictive)

Les données de la blockchain, tout comme d'autres types de données, peuvent être analysées afin de révéler des informations précieuses sur les comportements et les tendances, et peuvent ainsi être utilisées pour prédire des résultats futurs. De plus, la blockchain fournit des données structurées recueillies auprès d'individus ou d'appareils individuels.

Dans le cadre de l'analyse prédictive, les data scientists s'appuient sur de grands ensembles de données pour déterminer avec une bonne précision les résultats d'événements sociaux tels que les préférences des clients, la valeur vie client, les prix dynamiques et les taux d'attrition en rapport avec les entreprises. Cela ne se limite toutefois pas aux informations commerciales, car presque tous les événements peuvent être prédits grâce à une analyse appropriée des données, qu'il s'agisse de sentiments sociaux ou d'indicateurs d'investissement.

En raison de la nature distribuée de la blockchain et de l'énorme puissance de calcul qu'elle offre, les data scientists, même dans les petites organisations, peuvent entreprendre des tâches d'analyse prédictive approfondies. Ces data scientists peuvent utiliser la puissance de calcul de plusieurs milliers d'ordinateurs connectés à un réseau blockchain comme un service cloud pour analyser les résultats sociaux à une échelle qui n'aurait pas été possible autrement.

Analyse des données en temps réel

Comme démontré dans les systèmes financiers et de paiement, la blockchain permet des transactions transfrontalières en temps réel. Plusieurs banques et innovateurs fintech explorent actuellement la blockchain, car elle permet le règlement rapide, voire en temps réel, de sommes importantes, indépendamment des contraintes géographiques.

De la même manière, les organisations qui ont besoin d'analyser des données à grande échelle en temps réel peuvent faire appel à un système basé sur la blockchain pour y parvenir. Grâce à la blockchain, les banques et autres entreprises peuvent observer les changements dans les données en temps réel, ce qui leur permet de prendre des décisions rapides, qu'il s'agisse de bloquer une transaction suspecte ou de suivre des activités anormales.

Gérer le partage de données

À cet égard, les données obtenues à partir des études de données peuvent être stockées dans un réseau Blockchain. De cette manière, les équipes de projet évitent de répéter des analyses de données déjà effectuées par d'autres équipes ou de réutiliser à tort des données qui ont déjà été utilisées. En outre, une plateforme blockchain peut aider les data scientists à monétiser leur travail, probablement en commercialisant les résultats d'analyse stockés sur la plateforme.