Grâce à l'APM, les DSI, les directeurs techniques et autres décideurs peuvent effectuer des investissements plus stratégiques en ayant une meilleure vision du coût total de possession de chaque élément du portefeuille. En adoptant la gestion du portefeuille d'applications, les organisations soutiennent leur transformation numérique et atteignent leurs objectifs commerciaux de manière intelligente et efficace.

L'APM permet aux responsables et aux professionnels des applications d’avoir une vue claire sur les logiciels utilisés au sein de l’organisation, et offre des indicateurs pour évaluer les bénéfices commerciaux de chaque application. Parmi les sources d'informations à évaluer avant l'intégration de l'APM, on trouve les CMDBS, les outils de gestion du portefeuille d'applications et les outils de gestion des actifs informatiques.