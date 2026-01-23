Qu’est-ce que le commerce agentique ?

Le commerce agentique fait partie de la prochaine phase d’intégration de l’IA générative dans le commerce. Une étude réalisée en 2026 par l’IBM Institute for Business Value a révélé que 45 % des consommateurs utilisent déjà l’IA pour une partie de leur parcours d’achat.

Son utilisation va de l’interprétation des avis à la recherche d’offres, ce qui indique que les habitudes des consommateurs évoluent vers des décisions d’achat influencées par l’IA générative. D’autres recherches suggèrent que le commerce agentique pourrait générer entre 3 000 et 5 000 milliards de dollars à l’échelle mondiale à l’horizon 20301.

La tendance actuelle est façonnée par les progrès de l’IA générative et les écosystèmes d’outils, des modèles d’OpenAI utilisés dans les assistants aux intégrations dans la vente au détail qui touchent de plus en plus les plateformes comme Amazon.

Les premières générations d’IA dans la vente au détail, telles que les moteurs de recommandation ou les chatbots, étaient réactives et nécessitaient des instructions humaines pas à pas. Les agents d’IA modernes se distinguent de trois manières :

Autonomie : ils peuvent agir sans intervention constante de l’utilisateur, en suivant des cadres et des garde-fous prédéfinis.

: ils peuvent agir sans intervention constante de l’utilisateur, en suivant des cadres et des garde-fous prédéfinis. Raisonnement : ils adaptent leurs recommandations et leurs actions en fonction de l’évolution des conditions, telles que les changements de prix ou l’épuisement des stocks.

: ils adaptent leurs recommandations et leurs actions en fonction de l’évolution des conditions, telles que les changements de prix ou l’épuisement des stocks. Interopérabilité : ils s’intègrent à de nombreuses plateformes et workflows d’IA grâce à des API ouvertes et des connecteurs open source, permettant ainsi l’automatisation sur plusieurs systèmes.

Alors que l’IA commerciale précédente se limitait à répondre à des requêtes et à faire des suggestions de produits statiques, les agents actuels peuvent fonctionner comme des assistants d’achat, des agents d’achat ou des agents commerciaux. Ils peuvent être intégrés à des applications telles que ChatGPT, Gemini ou Perplexity. Grâce à l’interaction en langage naturel, ils font correspondre l’intention de la requête à des données produit structurées et gèrent les paiements et autres tâches sur les plateformes d’e-commerce et les systèmes de vente au détail physiques.

Ces agents d’achat ne se contentent pas de recommander une paire de chaussures ; ils naviguent sur les plateformes d’e-commerce, comparent les prix de plusieurs détaillants, appliquent des coupons et finalisent les achats en utilisant des méthodes de paiement préautorisées.

À mesure que le commerce agentique évolue, les comportements et les attentes des consommateurs évoluent également. Aujourd’hui, les clients ont l’habitude de se rendre sur un site ou une plateforme spécifique pour rechercher des produits ou des services particuliers. Cependant, le commerce agentique brouille ces frontières et rend ces mêmes produits et services accessibles à l’achat par d’autres moyens.

Par exemple, un consommateur peut avoir besoin de commander à nouveau un article ménager, de réserver un hôtel ou de renouveler un abonnement. Dans un modèle traditionnel, il se rendrait sur un ou plusieurs sites Web pour effectuer ces tâches. Avec le commerce agentique, il peut plutôt demander l’aide d’un agent d’IA, qui effectue alors la transaction via une interface conversationnelle ou un service connecté. Si bien que l’utilisateur n’a pas besoin de se rendre sur le site Web ou l’application du détaillant.

L’adoption s’accélère également tant pour les entreprises que pour les consommateurs. De nombreuses start-ups proposent désormais des composants déployables pour l’orchestration, l’évaluation et la gouvernance des agents. Ces composants sont souvent basés sur des cadres open source afin de faciliter leur utilisation.