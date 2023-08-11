12 points à prendre en compte lors du choix d’un logiciel MES

Faisant office de lien entre les systèmes de planification et de contrôle d’une entreprise (tels qu’un système de planification des ressources de l’entreprise (ERP) et les opérations de fabrication réelles), les systèmes MES sont le cerveau de « l’usine intelligente » : ils sont essentiels au suivi et à la documentation sans papier de la transformation en temps réel des matières premières en produits finis.

Rassemblant des données provenant de machines, de capteurs, d’opérateurs et d’autres dispositifs de l’Internet industriel des objets (IIdO), ils fournissent des informations précises et actualisées sur l’état des activités de production. Les systèmes MES offrent une visibilité et un contrôle en temps réel des processus de production, ce qui permet aux parties prenantes de surveiller les opérations, d’identifier les goulots d’étranglement, de réduire les temps d’arrêt et de prendre rapidement des décisions éclairées. Ils peuvent aider les responsables à gérer et à contrôler les processus afin d’optimiser les performances de la production. Ils peuvent aussi créer et distribuer des informations tout au long de la ligne de production, en répartissant les ordres et les instructions de travail en fonction d’événements déclencheurs.

En facilitant l’optimisation de la planification et du calendrier de production, les MES permettent d’assurer une affectation efficace des ressources, d’équilibrer les workloads et de respecter les délais de livraison, ce qui se traduit par une plus grande rentabilité. Ils jouent également un rôle critique dans la gestion de la qualité et de la conformité en appliquant les procédures de contrôle qualité, en surveillant les indicateurs et en capturant des données en temps réel. Une gestion efficace des stocks, des délais de production minimaux et une disponibilité des matériaux en temps voulu sont assurés par la gestion des niveaux de stocks et des mouvements de matériaux grâce aux systèmes MES.

De plus, les systèmes MES fournissent aux entreprises des données de production complètes et précises, permettant une prise de décision fondée sur les données pour améliorer en continu les processus métier et optimiser l’utilisation des ressources. Ils soutiennent également la mesure de l’efficacité globale des équipements (OEE), un indicateur important utilisé pour mesurer l’efficacité de fabrication. En rationalisant les workflows, en automatisant les tâches et en fournissant un retour d’information en temps réel, les MES améliorent l’efficacité et la productivité de l’usine. De plus, ils permettent la traçabilité et la généalogie de la chaîne d’approvisionnement, essentielles pour les industries soumises à des réglementations strictes, car ils peuvent suivre le mouvement des matériaux et des processus tout au long du cycle de vie de la fabrication intelligente.

Avant de mettre en œuvre un système MES, vous devez réaliser une évaluation approfondie de vos opérations de fabrication, fixer des objectifs clairs, impliquer les parties prenantes clés et choisir le bon fournisseur MES correspondant à vos besoins spécifiques. Une planification et une préparation adéquates contribueront à la réussite de la mise en œuvre du système MES et à l’optimisation de ses avantages pour votre entreprise.