12 points à prendre en compte lors du choix d’un logiciel MES

Les systèmes de pilotage de la production (MES) ont gagné en popularité à travers les secteurs manufacturiers. La mise en œuvre de telles solutions peut être la clé d’une nouvelle ère de productivité pour votre entreprise, mais elle peut être intimidante. Le bon moment pour mettre en œuvre un système MES dépend des besoins et des circonstances spécifiques de chaque entreprise, et bien qu’il n’y ait pas de réponse unique, plusieurs indicateurs clés peuvent suggérer que le moment est peut-être venu.
Si vos processus de fabrication sont devenus plus complexes et difficiles à gérer manuellement, un système MES peut vous aider à rationaliser la gestion des opérations de fabrication, à accroître l’efficacité et à réduire les erreurs. À mesure que votre entreprise se développe et étend ses capacités, un système MES peut fournir les outils nécessaires à la gestion de workflows plus importants et plus complexes. Si vous faites face à des inefficacités, des goulots d’étranglement, des difficultés de contrôle qualité ou des problèmes de conformité dans vos processus de production, un MES peut fournir des données en temps réel et des analyses de performance sur les chaînes de production pour identifier et résoudre rapidement ces problèmes.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Faisant office de lien entre les systèmes de planification et de contrôle d’une entreprise (tels qu’un système de planification des ressources de l’entreprise (ERP) et les opérations de fabrication réelles), les systèmes MES sont le cerveau de « l’usine intelligente » : ils sont essentiels au suivi et à la documentation sans papier de la transformation en temps réel des matières premières en produits finis.
Rassemblant des données provenant de machines, de capteurs, d’opérateurs et d’autres dispositifs de l’Internet industriel des objets (IIdO), ils fournissent des informations précises et actualisées sur l’état des activités de production. Les systèmes MES offrent une visibilité et un contrôle en temps réel des processus de production, ce qui permet aux parties prenantes de surveiller les opérations, d’identifier les goulots d’étranglement, de réduire les temps d’arrêt et de prendre rapidement des décisions éclairées. Ils peuvent aider les responsables à gérer et à contrôler les processus afin d’optimiser les performances de la production. Ils peuvent aussi créer et distribuer des informations tout au long de la ligne de production, en répartissant les ordres et les instructions de travail en fonction d’événements déclencheurs.
En facilitant l’optimisation de la planification et du calendrier de production, les MES permettent d’assurer une affectation efficace des ressources, d’équilibrer les workloads et de respecter les délais de livraison, ce qui se traduit par une plus grande rentabilité. Ils jouent également un rôle critique dans la gestion de la qualité et de la conformité en appliquant les procédures de contrôle qualité, en surveillant les indicateurs et en capturant des données en temps réel. Une gestion efficace des stocks, des délais de production minimaux et une disponibilité des matériaux en temps voulu sont assurés par la gestion des niveaux de stocks et des mouvements de matériaux grâce aux systèmes MES.
De plus, les systèmes MES fournissent aux entreprises des données de production complètes et précises, permettant une prise de décision fondée sur les données pour améliorer en continu les processus métier et optimiser l’utilisation des ressources. Ils soutiennent également la mesure de l’efficacité globale des équipements (OEE), un indicateur important utilisé pour mesurer l’efficacité de fabrication. En rationalisant les workflows, en automatisant les tâches et en fournissant un retour d’information en temps réel, les MES améliorent l’efficacité et la productivité de l’usine. De plus, ils permettent la traçabilité et la généalogie de la chaîne d’approvisionnement, essentielles pour les industries soumises à des réglementations strictes, car ils peuvent suivre le mouvement des matériaux et des processus tout au long du cycle de vie de la fabrication intelligente.
Avant de mettre en œuvre un système MES, vous devez réaliser une évaluation approfondie de vos opérations de fabrication, fixer des objectifs clairs, impliquer les parties prenantes clés et choisir le bon fournisseur MES correspondant à vos besoins spécifiques. Une planification et une préparation adéquates contribueront à la réussite de la mise en œuvre du système MES et à l’optimisation de ses avantages pour votre entreprise.
Le choix d’un logiciel de pilotage de la production (MES) est une décision critique pour toute entreprise industrielle. Les logiciels MES permettent d’optimiser les processus de production, d’améliorer la productivité, de renforcer le contrôle de la qualité et de rationaliser les opérations.
Voici quelques étapes pour vous guider dans le choix d’un logiciel MES adapté à vos besoins :
En suivant ces étapes et en prenant le temps d’évaluer minutieusement vos options, vous augmenterez vos chances de choisir un logiciel MES qui s’aligne sur vos objectifs commerciaux et contribue à la réussite de votre activité.
Un système de pilotage de la production (MES) est un moyen essentiel de collecter des données et un élément important de la transformation numérique pour les fabricants. Mais pour une grande entreprise, il ne s’agit que d’une source parmi tant d’autres. Les logiciels MES peuvent vous apporter davantage lorsqu’ils sont intégrés à d’autres sources de données au sein d’une plateforme de gestion des actifs de l’entreprise (EAM) ou de gestion de la performance des actifs (APM).
L’IBM Maximo Application Suite est un environnement unique basé sur le cloud qui s’intègre à votre MES pour vous aider à améliorer les opérations de fabrication, la fiabilité et les performances. Réduisez les risques, garantissez la conformité et améliorez le retour sur investissement grâce à des applications reposant sur une technologie leader du marché depuis plus de 30 ans.
Découvrez comment les PDG utilisent l’IA générative et la modernisation des applications pour stimuler l’innovation et rester compétitifs.
Découvrez comment les principaux fabricants tirent parti des technologies de l’Industrie 4.0, telles que l’IA, l’IdO et l’automatisation, pour découvrir de nouvelles informations issues des données.
Découvrez comment Boston Dynamics et IBM s’associent pour intégrer des robots alimentés par l’IA dans les usines.
Mettez en œuvre des solutions technologiques transformatrices dans le secteur de la fabrication afin d’améliorer l’agilité métier.
Appliquez les bonnes pratiques en matière de gestion des actifs à vos opérations de production grâce à un suivi des actifs en temps réel et à une planification de maintenance améliorée.
Transformez vos opérations métier avec IBM à l’aide de données riches et de puissantes technologies d’IA pour intégrer les processus d’optimisation.
IBM met en œuvre des solutions technologiques transformatrices dans le secteur de la fabrication afin d’améliorer l’agilité métier.