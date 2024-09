Un MES (Manufacturing Execution System ou logiciel de pilotage de la production) est un logiciel utilisé dans le secteur de la fabrication pour surveiller et contrôler les processus de production dans l’atelier.Dans la gestion des opérations de production, les MES servent de passerelle entre les systèmes de planification et de contrôle d’une entreprise, tels qu’un système de planification des ressources de l’entreprise (ERP), et les opérations de production proprement dites. L’objectif principal d’un MES est de suivre et de documenter la transformation des matières premières en produits finis en temps réel. Il capture les données provenant de diverses sources, notamment des machines, des capteurs et des opérateurs, afin de fournir des informations précises et actualisées sur l’état des activités de production.

Les MES offrent une visibilité et un contrôle en temps réel des processus de production, ce qui permet aux parties prenantes de surveiller les opérations, d’identifier les goulots d’étranglement, de réduire au minimum les temps d’arrêt et de prendre rapidement des décisions éclairées. En facilitant l’optimisation de la planification et du calendrier de production, les MES permettent d’assurer une affectation efficace des ressources, d’équilibrer les charges de travail et de respecter les délais de livraison, ce qui se traduit par une plus grande rentabilité. Ils jouent également un rôle critique dans l’assurance qualité et la conformité en appliquant les procédures de contrôle qualité, en surveillant les indicateurs et en capturant des données en temps réel. Grâce à leur capacité de gestion des niveaux de stocks, de suivi des mouvements de matériel et de garantie de la disponibilité des matériaux en temps voulu, les MES optimisent la gestion des stocks et minimisent les retards de production. En outre, ils permettent de prendre des décisions fondées sur des données en fournissant des données de production complètes et précises, permettant ainsi aux entreprises d’améliorer continuellement leurs processus et d’optimiser l’utilisation de leurs ressources. Les MES peuvent aider les décideurs à vérifier l’efficacité globale de l’équipement (OEE), un indicateur général utilisé pour contrôler l’efficacité de la fabrication. En rationalisant les flux de travaux, en automatisant les tâches et en fournissant un retour d’information en temps réel, les MES améliorent l’efficacité et la productivité de l’usine. De plus, ces systèmes de gestion permettent la traçabilité et la généalogie, essentielles pour les secteurs soumis à des réglementations strictes, en suivant le mouvement des matériaux et des processus tout au long du cycle de production intelligente.