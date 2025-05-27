Qu’on y soit préparé ou non, une nouvelle vague d’applications d’IA est sur le point de déferler. D’ici trois ans, nous pourrions assister à la création d’un milliard – oui, un milliard – de nouvelles applications… grâce à l’IA générative.

L’IA générative accélère le développement d’applications via la génération de code assistée par l’IA et l’automatisation d’autres étapes clés, notamment la génération des jeux de tests utilisés pour vérifier les fonctionnalités – un processus historiquement long et fastidieux.

Les outils et environnements de développement alimentés par l’IA aident les développeurs à travailler plus efficacement, en les déchargeant des tâches répétitives pour leur permettre de se concentrer sur l’innovation.

Mais au-delà de l’enthousiasme, un avertissement s’impose pour les entreprises : à mesure que vous intégrez toujours plus d’applications dans vos workflows quotidiens, les risques augmentent en cas de défaillance.