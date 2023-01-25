Dans notre dernier article de blog, nous avons présenté la gouvernance des données : ce qu’elle est et pourquoi elle est si importante. Dans cet article, nous allons découvrir les défis auxquels les organisations sont confrontées lorsqu’elles entament leur parcours de gouvernance.
Les organisations ont longtemps eu du mal à gérer la gestion des données et à comprendre les données dans un environnement (informatique) complexe et en constante évolution. Bien que les données opérationnelles gèrent les opérations quotidiennes de l’entreprise, l’acquisition d’informations et l’exploitation des données à travers les processus et workflows métier présentent un ensemble bien connu de défis en gouvernance des données que la technologie seule ne peut pas résoudre.
Chaque organisation est confrontée aux défis suivants en matière de gouvernance des données, et il est important de les relever dans le cadre de votre stratégie :
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Avec les silos de données, il est difficile pour les entreprises d’obtenir une vue complète et précise de leur activité. Les silos existent naturellement lorsque les données sont gérées par plusieurs systèmes opérationnels. Les silos peuvent également représenter les réalités d’une organisation distribuée. Détruire ces silos pour encourager l’accès aux données, le partage des données et la collaboration sera un défi important pour les organisations dans les années à venir. La bonne architecture de données pour relier les silos et accéder à des informations importantes nécessite la communication et la coordination d’un programme stratégique de gouvernance des données.
Les données brutes sans définitions et règles métier claires sont propices aux erreurs d’interprétation et à la confusion. Toute utilisation de données, telle que la combinaison ou la consolidation de jeux de données provenant de sources multiples, nécessite un certain niveau de compréhension de ces données au-delà des formats physiques. Un alignement est indispensable pour combiner ou relier des actifs de données provenant de plusieurs référentiels afin d’obtenir de meilleures analyses et informations. Il faut créer un lien avec des données de base, des données de référence, une traçabilité des données et des hiérarchies cohérentes. La mise en place et le maintien de ces structures nécessitent des politiques et une coordination efficaces en matière de gouvernance des données.
La confidentialité des données et leur sécurité sont des défis majeurs lorsqu’il s’agit de gérer le volume, l’utilisation et la complexité croissants des nouvelles données. Comme de plus en plus de données personnelles ou sensibles sont collectées et stockées numériquement, les risques de violations de données et de cyberattaques augmentent. Pour relever ces défis et adopter une gestion responsable des données, les entreprises doivent investir dans des solutions capables de protéger leurs données contre les accès non autorisés et les violations.
Pour en savoir plus sur la confidentialité des données et la sécurité, consultez le Différenciateur de données.
Alors que l’environnement réglementaire entourant la gouvernance des données continue d’évoluer, les organisations doivent tenir compte des mises à jour des dernières exigences et mandats. Les organisations doivent s’assurer que leurs pratiques de gouvernance des données d’entreprise sont conformes. Elles doivent être en mesure de :
Une vision à 360 degrés des données consiste à avoir une compréhension globale de toutes les données au sein d’une organisation, y compris de leur structure, de leurs sources et de leur utilisation. Pensez à des cas d’utilisation comme Vue client à 360°, Vue patient à 360° ou Vue citoyen à 360° qui offrent des vues spécifiques à chaque organisation. Sans ces points de vue, les entreprises auront du mal à prendre des décisions fondées sur les données, car elles risquent de ne pas avoir accès à toutes les informations nécessaires pour bien comprendre leur activité et obtenir les résultats escomptés.
Alors que la quantité de données générées par les organisations continue de croître, il devient de plus en plus difficile de gérer et de gouverner ces données de manière efficace. Cela peut nécessiter la mise en place de nouvelles technologies et processus de gestion des données pour aider à gérer le volume et la complexité des données. Ces technologies et processus doivent être adoptés pour fonctionner dans la sphère d’influence de la gouvernance des données.
La pandémie de COVID-19 a entraîné une transition massive vers le télétravail, ce qui peut présenter des défis pour les initiatives de gouvernance des données. Les organisations doivent trouver des moyens de gérer efficacement les données et d’assurer le suivi de la conformité entre les sources de données et les parties prenantes dans un environnement de télétravail. Le télétravail devenant la nouvelle norme, les organisations doivent s’assurer que leurs données sont accessibles et utilisées de manière appropriée, même lorsque les employés ne sont pas physiquement présents au bureau. Cela nécessite un ensemble de bonnes pratiques en matière de gouvernance des données, notamment des politiques, des procédures et des technologies, pour contrôler et surveiller l’accès aux données et aux systèmes.
Si l’un ou l’ensemble de ces sept défis vous semblent familiers et que vous avez besoin d’aide pour votre stratégie de gouvernance des données, sachez que vous n’êtes pas seul. Notre prochain article de blog abordera les éléments constitutifs d’une stratégie de gouvernance des données et partagera notre point de vue sur la manière de mettre en place un framework de gouvernance des données à partir de zéro.
En attendant, découvrez comment développer une organisation axée sur les données grâce au guide « Le Différenciateur de données » destiné aux responsables des données.
Découvrez comment une approche de type data lakehouse ouvert peut fournir des données fiables et accélérer l’exécution des analyses et des projets d’IA.
IBM nommé leader en matière d’outils d’intégration de données, pour la 19e année consécutive, dans l’édition 2024 du rapport Magic Quadrant™ de Gartner.
Explorez le guide pour les responsables des données sur le développement d’une organisation axée sur les données et d’un avantage métier.
Découvrez pourquoi l’intelligence des données et l’intégration des données alimentées par l’IA sont essentielles pour préparer les données structurées et non structurées et accélérer les résultats de l’IA.
Simplifiez l’accès aux données et automatisez la gouvernance des données. Découvrez la puissance de l’intégration d’une stratégie de data lakehouse dans votre architecture de données, notamment l’optimisation des coûts de vos workloads et le dimensionnement de l’IA et des analyses, avec toutes vos données, partout.
Découvrez comment IBM Research est régulièrement intégré aux nouvelles fonctionnalités d’IBM Cloud Pak for Data.
Créez et gérez des pipelines intelligents de diffusion de données en continu via une interface graphique intuitive, facilitant ainsi une intégration fluide des données dans les environnements hybrides et multicloud.
watsonx.data vous permet d’adapter le dimensionnement des analyses et de l’IA à toutes vos données, où qu’elles se trouvent, grâce à un entrepôt de données ouvert, hybride et gouverné.
Avec IBM Consulting, exploitez les données de votre entreprise et développez une organisation basée sur les informations pour tirer des avantages métier.
Élaborez une stratégie de gestion des données qui élimine les silos, réduit la complexité et améliore la qualité des données pour offrir une expérience client et collaborateur exceptionnelle.