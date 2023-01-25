Dans notre dernier article de blog, nous avons présenté la gouvernance des données : ce qu’elle est et pourquoi elle est si importante. Dans cet article, nous allons découvrir les défis auxquels les organisations sont confrontées lorsqu’elles entament leur parcours de gouvernance.

Les organisations ont longtemps eu du mal à gérer la gestion des données et à comprendre les données dans un environnement (informatique) complexe et en constante évolution. Bien que les données opérationnelles gèrent les opérations quotidiennes de l’entreprise, l’acquisition d’informations et l’exploitation des données à travers les processus et workflows métier présentent un ensemble bien connu de défis en gouvernance des données que la technologie seule ne peut pas résoudre.

Chaque organisation est confrontée aux défis suivants en matière de gouvernance des données, et il est important de les relever dans le cadre de votre stratégie :