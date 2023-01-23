En termes simples, la gouvernance des données est le processus d’établissement de politiques, procédures et normes pour la gestion des données au sein d’une organisation. Il s’agit de définir les rôles et les responsabilités, de fixer des normes de qualité des données et de veiller à ce que les données soient utilisées d’une manière conforme aux objectifs et aux valeurs de l’organisation.

Mais ne vous laissez pas tromper par ce langage aride : la gouvernance des données est cruciale pour le succès de toute Entreprise. Sans cela, vous pourriez tout aussi bien jeter vos données aux loups (ou au stagiaire qui vient de commencer hier et qui n'a aucune idée de ce qu'il fait). Une mauvaise gouvernance des données peut entraîner toutes sortes de problèmes :

Données incohérentes ou contradictoires

Imaginez que vous essayiez de prendre des décisions métier importantes basées sur des données éparpillées. Vous ressentirez non seulement de la frustration, mais cela peut aussi conduire à des erreurs coûteuses.

Violations de la sécurité des données



Si vos données ne sont pas correctement sécurisées, vous vous exposez à toutes sortes de mauvaises surprises. Les hackers et les cybercriminels cherchent toujours des moyens d’accéder à des données sensibles, et sans une bonne gouvernance des données, vous leur facilitez beaucoup trop la tâche.

Perte de crédibilité



Si vos données ne sont pas fiables ou incorrectes, elles peuvent gravement nuire à la réputation de votre organisation. Personne ne vous fera confiance s’il ne peut pas se fier à vos données.

Comme vous pouvez le constater, la gouvernance des données n'est pas une chose à prendre à la légère. Mais cela ne veut pas dire que ce ne peut pas être amusant ! D’accord, peut-être que « amusant » est un peu tiré par les cheveux, mais il existe clairement des moyens de rendre la gouvernance des données moins pénible. Voici quelques bonnes pratiques à garder à l’esprit :

Établir clairement les rôles et les responsabilités

Assurez-vous que tout le monde sait qui est responsable de quoi. Fournir la formation et les ressources nécessaires pour aider les gens à accomplir efficacement leur travail.

Définir des politiques et des procédures

Définissez des directives claires sur la manière dont les données sont collectées, stockées et utilisées au sein de votre Entreprise. Ceci permettra de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et que vos données sont gérées de manière cohérente.

Garantir la qualité des données

Vérifiez régulièrement l’exactitude et l’exhaustivité de vos données. Mettez en place des processus pour résoudre tous les problèmes que vous rencontrez. N’oubliez pas : de mauvaises données d’entrées donnent des résultats incorrects.

Eliminez les silos de données

Les silos de données sont le fléau de tout programme de gouvernance des données. En éliminant ces silos et en encourageant le partage de données et la collaboration, vous obtiendrez une vision plus complète de ce qui se passe au sein de votre Entreprise.

Bien entendu, il n’est pas toujours facile de mettre en œuvre un programme de gouvernance des données efficace. Vous pouvez être confronté à des défis pour obtenir l’adhésion des parties prenantes, mais aussi gérer la résistance au changement et la qualité des données. Mais avec la bonne approche et un peu de persévérance, vous pouvez surmonter ces défis et créer un programme de gouvernance des données qui vous convient.

Alors n’ayez pas peur de vous retrousser les manches et de vous salir les mains avec la gouvernance des données. Vos données, et votre organisation, vous en seront reconnaissants.

Dans de futurs articles, mon équipe Data Elite et moi-même vous accompagnerons dans ce parcours avec notre point de vue et nos informations sur la manière dont IBM peut accélérer la préparation de votre organisation aux données à travers nos solutions.

Si vous souhaitez approfondir le thème de la gouvernance des données, nous vous recommandons de consulter The Data Differentiator.