Selon le rapport 2019 sur la sécurité du cloud, 93 % des professionnels de la cybersécurité sont extrêmement ou modérément préoccupés par la sécurité du cloud. Près de 30 % ont déclaré avoir subi un incident lié au cloud public au cours des 12 derniers mois. Les principaux problèmes de sécurité sont la perte de données, la confidentialité des données, la conformité, l’exposition accidentelle des identifiants et la souveraineté des données.

L’inquiétude suscitée par la sécurité du cloud n’est pas surprenante. Alors que de plus en plus d’applications et de données sont transférées vers le cloud, l’impact d’une violation de la sécurité peut être dévastateur. Le coût moyen d’une violation de données est maintenant de 3,92 millions de dollars américains, selon le Rapport sur le coût d’une violation de données du Ponemon Institute.

La bonne nouvelle, cependant, c’est qu’il existe des moyens d’atténuer l’impact d’une violation, que ce soit de manière préventive ou après qu’elle se soit produite. La principale d’entre elles, selon Ponemon, est « l’utilisation intensive du chiffrement ». Parmi les autres facteurs clés d’atténuation figurent la prévention de la perte de données, le partage de renseignements sur les menaces et la gestion de la continuité d’activité.