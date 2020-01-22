Selon le rapport 2019 sur la sécurité du cloud, 93 % des professionnels de la cybersécurité sont extrêmement ou modérément préoccupés par la sécurité du cloud. Près de 30 % ont déclaré avoir subi un incident lié au cloud public au cours des 12 derniers mois. Les principaux problèmes de sécurité sont la perte de données, la confidentialité des données, la conformité, l’exposition accidentelle des identifiants et la souveraineté des données.
L’inquiétude suscitée par la sécurité du cloud n’est pas surprenante. Alors que de plus en plus d’applications et de données sont transférées vers le cloud, l’impact d’une violation de la sécurité peut être dévastateur. Le coût moyen d’une violation de données est maintenant de 3,92 millions de dollars américains, selon le Rapport sur le coût d’une violation de données du Ponemon Institute.
La bonne nouvelle, cependant, c’est qu’il existe des moyens d’atténuer l’impact d’une violation, que ce soit de manière préventive ou après qu’elle se soit produite. La principale d’entre elles, selon Ponemon, est « l’utilisation intensive du chiffrement ». Parmi les autres facteurs clés d’atténuation figurent la prévention de la perte de données, le partage de renseignements sur les menaces et la gestion de la continuité d’activité.
Premièrement, vous devez reconnaître et admettre que chaque fois que vous utilisez un cloud public, vous utilisez un modèle de responsabilité partagée ; cela signifie que vous êtes responsable de la sécurité des communications vers et depuis le cloud, et que le fournisseur de cloud est responsable de la sécurité au sein de son infrastructure cloud.
Deuxièmement, vous devriez choisir un fournisseur de cloud qui offre les niveaux les plus élevés de protection et d’expertise — en particulier dans les domaines ayant un impact significatif sur la réduction des risques, tels que le chiffrement, le contrôle d’accès, la surveillance et la visibilité, ainsi que la souveraineté des données et d’autres exigences de conformité.
Troisièmement, vous devriez utiliser une plateforme cloud publique étroitement intégrée à votre environnement virtualisé sur site, en particulier VMware. Grâce à une intégration étroite, vous pouvez exécuter des workloads VMware dans le cloud avec une haute disponibilité au niveau de la machine virtuelle (VM) tout en tirant parti d’innovations telles que les clusters étendus pour réduire les risques et améliorer la disponibilité des applications essentielles.
En tenant compte de ces trois considérations, voici cinq autres facteurs de sécurité importants à prendre en compte lors du choix d’un fournisseur de cloud public :
Les chefs d’entreprise et les responsables informatiques ont peut-être des inquiétudes concernant la sécurité du cloud. L’idée de confier vos données et applications essentielles à une autre entreprise peut sembler quelque peu intimidante.
La réalité actuelle, cependant, est que vous pouvez réduire les risques – et les préoccupations – en choisissant un fournisseur de cloud axé sur le leadership en matière de sécurité et la confiance, offrant des protections dédiées aux entreprises dans des domaines clés tels que le chiffrement, le contrôle, la conformité, la souveraineté des données et la continuité d’activité.
En savoir plus sur le leadership d’IBM en matière de sécurité et sur la façon de migrer en toute sécurité vos workloads VMware essentiels vers IBM Cloud.
