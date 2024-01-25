Équilibrer l’IA : bien faire et ne pas nuire

Les trois principaux points à prendre en compte lors de l’élaboration d’une stratégie d’IA responsable sont les suivants :

Placer les collaborateurs au cœur de votre stratégie

En d’autres termes, donnez la priorité à votre personnel lorsque vous élaborez votre stratégie en matière de technologies avancées. Cela signifie qu’il faut déterminer comment l’IA fonctionne avec vos employés, communiquer spécifiquement à ces employés comment l’IA peut les aider à exceller dans leur rôle et redéfinir les méthodes de travail. Sans formation, les employés pourraient avoir trop peur que l’IA soit déployée pour les remplacer ou éliminer la main-d’œuvre. Communiquez directement avec les employés en leur expliquant honnêtement comment ces modèles sont construits. Les responsables RH devraient aborder les changements potentiels d’emploi, ainsi que les réalités des nouvelles catégories et des emplois créés par l’IA et d’autres technologies.

Permettre une gouvernance qui prenne en compte à la fois les technologies adoptées et l’entreprise

L’IA n’est pas un monolithe. Les entreprises peuvent déployer l’IA de multiples façons. Elles doivent donc définir clairement ce que l’IA responsable signifie pour elles, comment elles prévoient de l’utiliser et comment elles s’abstiendront de l’utiliser. Des principes tels que la transparence, la confiance, l’équité, la robustesse et l’utilisation d’équipes diversifiées, conformément aux lignes directrices de l’OCDE ou du RAII, devraient être pris en compte et conçus dans chaque cas d’utilisation de l’IA, qu’il s’agisse ou non d’une IA générative. En outre, des revues de routine concernant la dérive des modèles et les mesures de confidentialité devraient être effectuées pour chaque modèle, ainsi que des indicateurs spécifiques de diversité, d’équité et d’inclusion pour atténuer les biais.

Identifier et aligner les compétences et les outils nécessaires au travail

En réalité, certains employés expérimentent déjà des outils d’IA générative pour les aider à effectuer des tâches telles que répondre à des questions, rédiger des e-mails et effectuer d’autres tâches de routine. Par conséquent, les entreprises doivent agir immédiatement pour communiquer leurs plans d’utilisation de ces outils, définir les attentes des employés qui les utilisent et veiller à ce que l’utilisation de ces outils soit conforme aux valeurs et à l’éthique de l’entreprise. Les entreprises devraient également offrir des possibilités de développement des compétences pour aider les employés à améliorer leurs connaissances en matière d’IA et à comprendre les possibilités de carrière.

Téléchargez le document « Libérer la valeur de l’IA générative » pour plus de conseils sur la façon dont votre entreprise peut adopter l’IA de manière responsable.

La pratique et l’intégration de l’IA responsable dans votre entreprise sont essentielles pour une adoption réussie. IBM a placé l’IA responsable au cœur de son approche de l’IA auprès de ses clients et partenaires. En 2018, IBM a créé le Conseil d’éthique de l’IA en tant qu’organe central et transdisciplinaire pour soutenir une culture d’IA éthique, responsable et digne de confiance. Elle est composée de cadres supérieurs issus de divers départements tels que la recherche, les unités commerciales, les ressources humaines, la diversité et l’inclusion, les affaires juridiques, gouvernementales et réglementaires, les achats et la communication. Le comité dirige et applique les initiatives et les décisions relatives à l’IA. IBM prend les avantages et les défis de l’IA au sérieux, en intégrant la responsabilité dans tout ce que nous faisons.

Je permets à mon père d’enfreindre cette règle de grammaire. L’IA peut « bien faire » lorsqu’elle est gérée correctement, avec l’implication de nombreux humains, des garde-fous, la supervision, la gouvernance et un cadre d’IA.