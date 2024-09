Les progrès réalisés dans le domaine des grands modèles de langue et du traitement automatique du langage naturel ont permis à l’IA générative d’être utilisée pour rédiger du nouveau code, créer des supports marketing, classer de grandes quantités de données et plus encore. L’IA générative simplifie les tâches organisationnelles et les opérations avec efficacité et rapidité dans divers cas d’utilisation. Les processus de production pilotés par l’IA peuvent également aider votre entreprise à générer une nouvelle croissance et à accélérer la transformation opérationnelle.

Vous souhaitez vous lancer dans l’aventure de l’IA générative ?