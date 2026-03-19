Le schéma ci-dessus illustre la manière dont les composants de WCA for Z fonctionnent ensemble pour permettre aux développeurs de convertir du code source COBOL en Java.

L’architecte utilise les fonctions ADDI pour comprendre le code COBOL. Ce produit s’exécute dans une VM Windows et analyse le code source pour fournir des informations applicatives aux architectes. L’analyse du code source est stockée dans un projet auquel l’architecte peut accéder à partir d’un outil basé sur Eclipse. Cet outil permet à l’architecte de réaliser différentes tâches, notamment de visualiser les relations entre les différents programmes, de générer des rapports et de rechercher du code. L’architecte peut utiliser cet outil pour commencer à moderniser une application COBOL monolithique en identifiant les services métier à remanier, avec la possibilité de la convertir en Java grâce à l’IA générative.

ADDI envoie les résultats de son analyse à la base de métadonnées pour être ensuite ajoutés au jeu de données utilisé par le service IBM watsonx Code Assistant.

Le développeur COBOL utilise Refactoring Assistant pour extraire le service métier COBOL que l’architecte a identifié à partir d’une application monolithique. Refactoring Assistant est un produit basé sur des conteneurs qui s’exécute dans une VM Linux. Il dispose d’une interface utilisateur Web permettant aux développeurs de visualiser et de sélectionner le code pertinent pour créer un nouveau service COBOL qui comprend une fonction métier provenant de nombreux programmes existants. Refactoring Assistant se connecte à ADDI en toute sécurité pour accéder à l’analyse de l’application COBOL dans la base de données ADDI.

Une fois que le développeur COBOL a sélectionné tout le code, il peut exporter le nouveau programme COBOL vers son poste de travail afin de poursuivre le développement dans un environnement de développement intégré (IDE).

Les paragraphes COBOL remaniés sont stockés dans le référentiel de services et mis à la disposition des développeurs Java pour conversion.

Le développeur Java utilise Z Open Editor dans VS Code pour se connecter au service WCA for Z dans IBM Cloud. Ce service est fourni en utilisant un compte IBM Cloud et donne accès au modèle de fondation d’IA. Z Open Editor permet au développeur Java de convertir et de générer du code comme suit : Tout d’abord, le développeur Java sélectionne un paragraphe COBOL dans VS Code et envoie son contenu au service WCA for Z afin de le convertir en définitions de classes Java. Plus tard, dans VS Code, le développeur Java sélectionne individuellement les classes Java pour lesquelles le service WCA for Z doit générer des lignes de code Java.

Dans les deux cas ci-dessus, le service WCA for Z utilise son LLM de codage pour générer du contenu. Le LLM de codage est un modèle de fondation d’IA générative qui a été entraîné sur de nombreux langages de programmation et finement réglé pour convertir COBOL en Java.