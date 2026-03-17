Synthèse de documents grâce à l’IA

Le diagramme ci-dessus montre les deux formes du schéma de synthèse. La forme la plus simple du schéma est la variante Stuff. Dans ce modèle :

Le contenu d’un document est lu et « enrichi » (stuffed), c’est-à-dire copié dans son intégralité dans un prompt LLM. Un modèle de prompt est couramment utilisé pour « encapsuler » le contenu avec des instructions et des mots clés pour diriger le modèle cible et générer une synthèse. La requête résultante est soumise à un LLM entraîné qui génère une synthèse en réponse.

L’approche Stuff est excellente pour les petits documents, mais elle ne convient pas aux documents trop volumineux pour la fenêtre contextuelle du LLM, ni pour les collections de documents. Heureusement, pour ces situations, nous disposons de la variante Map-Reduce. Lors de la phase Map de la variante, des documents individuels et/ou des sous-sections de documents sont transformés en prompts LLM à l’aide de l’approche Stuff. Les synthèses renvoyées pour les documents et/ou les segments sont agrégées par l’application puis soumises à un LLM (4) afin de générer une synthèse globale de la tâche plus générale et/ou de l’ensemble de documents. Il est possible d’utiliser le même LLM pour les phases Map et Reducte. Toutefois, en règle générale, le modèle Reduce devra être affiné pour générer des synthèses agrégées sans perdre de détails clés.

D’un point de vue conceptuel, la synthèse est similaire à une tâche de traduction automatique : nous voulons que le LLM « traduise » un long document en une synthèse plus courte. Ainsi, les modèles encodeur-décodeur, tels que BART et T5, sont bien adaptés aux solutions de synthèse. La majorité des LLM adaptés à la synthèse sont entraînés en utilisant un ou plusieurs kits d’entraînement disponibles publiquement et provenant de sources telles que des actualités, Wikipédia, la législation et des publications scientifiques. Toutefois, en général, ces LLM ont besoin d’être affinés avant de pouvoir générer des synthèses acceptables pour des processus métier ciblés et des données d’entrée.

Un processus métier complexe nécessite généralement plusieurs modèles affinés pour générer des synthèses pour différents groupes d’utilisateurs. Par exemple, un processus de déclarations d’assurance pourrait avoir besoin de LLM optimisés pour la synthèse et l’acheminement des déclarations, la détection des fraudes et les enquêtes, ainsi que pour la synthèse des rapports provenant des prestataires de services tels que les médecins-conseils ou les ingénieurs consultants.