IBM watsonx Code Assistant (WCA) pour Red Hat Ansible Lightspeed (RHAL) démystifie le processus de création de protocoles Ansible grâce aux recommandations de contenu alimentées par l’IA. Conçu pour accélérer l’automatisation informatique, WCA for RHAL fournit des recommandations de contenu conformes aux bonnes pratiques, en réduisant les erreurs et en améliorant la cohérence des tâches, des rôles et des protocoles Ansible. WCA for RHAL peut également générer du contenu à l’aide de requêtes en langage naturel rédigées en anglais clair, ce qui permet de dimensionner et d’élargir l’accès à l’automatisation au sein de l’entreprise.

WCA for RHAL utilise un grand modèle de langage (LLM) IBM Granite entraîné sur de vastes jeux de données de protocoles Ansible. Le LLM peut être réglé en utilisant les données de l’entreprise pour comprendre les nuances de sa syntaxe et de sa structure d’automatisation. Les utilisateurs peuvent accepter les suggestions telles quelles, ou améliorer les recommandations de contenu en fonction de leurs besoins, ce qui réduit encore le délai de rentabilité de l’automatisation et accélère les cycles de développement grâce aux recommandations de contenu générées par l’IA.

Présentation de la solution