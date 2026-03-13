Choix du modèle de génération

Le choix du modèle dépend de nombreux facteurs.

La licence du modèle peut restreindre son utilisation. Par exemple, elle peut interdire son utilisation dans le cadre d’une application commerciale.

Le jeu de données utilisé pour entraîner le modèle affecte directement la performance de ce dernier sur une tâche donnée. Le risque que le modèle génère des réponses absurdes, offensantes ou tout simplement indésirables en dépend également. De la même manière, les modèles entraînés sur des données privées ou protégées par le droit d’auteur peuvent engager la responsabilité des utilisateurs. IBM assure une transparence totale des données d’entraînement et une indemnisation en cas de réclamation portant sur ses modèles.

La taille du modèle, le nombre de paramètres utilisés pour son entraînement et la taille de sa fenêtre contextuelle (la longueur des passages de texte qu’il peut accepter) affectent sa performance, ses besoins en ressources et son débit. Bien qu’il soit tentant de suivre le principe « plus c’est grand, mieux c’est » et de choisir un modèle à 20 milliards de paramètres, les besoins en ressources et l’amélioration (éventuelle) en termes de précision ne le justifient pas nécessairement. Selon plusieurs études récentes, les modèles plus petits peuvent s’avérer nettement plus performants que les grands dans le cas de certaines solutions.

Tout réglage fin appliqué aux modèles peut affecter leur adéquation à une tâche donnée. Par exemple, IBM propose deux versions du modèle Granite : l’une adaptée aux applications de chat générales, et une autre conçue pour suivre des instructions.

Autres aspects à prendre en compte pour bien choisir votre modèle :