L’une des avancées les plus intéressantes dans le domaine des LLM concerne les agents, également appelés « assistants ». Il s’agit de versions spécialisées des grands modèles de langage (LLM), qui sont munies de prompts pré-construits et finement réglées pour remplir des rôles bien spécifiques. Ici, nous découvrons comment de tels agents peuvent être utilisés pour soutenir les rôles dans le développement logiciel.

Un agent IA est essentiellement un assistant virtuel doté de capacités d’IA. Ces agents sont conçus pour comprendre et traiter le langage naturel, ce qui leur permet d’interagir avec les humains de manière naturelle et intuitive. Ces agents IA se distinguent par leur spécialisation. Contrairement aux modèles d’IA à usage général, les agents IA sont entraînés à des tâches spécifiques à un rôle particulier.

Par exemple, un agent IA responsable produit sera entraîné pour aider à des tâches telles que l’analyse de marché, la priorisation des fonctionnalités et la création d’études d’opportunité. Un agent IA développeur, quant à lui, sera équipé pour automatiser la génération de code, optimiser le code existant et aider à l’identification des bogues.

Cette spécialisation résulte du pré-prompting et du fine-tuning des LLM sur des données pertinentes pour le rôle qu’ils doivent prendre en charge. Cela pourrait impliquer l’entraînement d’un agent IA sur un jeu de données de code pour un agent IA développeur, ou sur un jeu de données d’études de marché et de caractéristiques produit pour un agent IA Product Owner.

Les agents IA révolutionnent le mode de fonctionnement des équipes de développement logiciel. En fournissant une assistance spécifique à chaque rôle, ils peuvent augmenter la productivité, réduire le risque d’erreur et permettre aux membres de l’équipe de se concentrer sur les tâches plus complexes et plus créatives. Au fur et à mesure que ces agents IA évoluent, ils promettent un avenir où chaque membre de l’équipe de développement logiciel aura un agent IA personnalisé, ce qui rendra le processus de développement plus efficace et efficient.

Des agents très puissants et spécialisés peuvent être produits en combinant des techniques de génération augmentée par récupération et de recherche Internet/code/corpus avec des réglages précis et des prompts dynamiques.