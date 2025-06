Solutions de détection et de réponse sur le réseau (NDR)

Les réseaux sont le fondement du monde connecté d'aujourd'hui, ce qui en fait des cibles de choix pour les cyberpirates qui cherchent à provoquer des perturbations. Le volume élevé de données circulant sur ces réseaux permet aux attaquants de camoufler facilement leurs traces. Par conséquent, les équipes en charge de la sécurité ont besoin d'outils NDR précis qui signalent une attaque avant qu'il ne soit trop tard.

Les solutions de détection et de réponse sur le réseau aident les équipes en charge de la sécurité en analysant l'activité du réseau en temps réel. Une solution de détection et de réponse efficace sur le réseau combine une visibilité d'une grande ampleur avec des données et des analyses de haute qualité pour permettre d'obtenir des connaissances et des réponses exploitables. Sans visibilité et analyse du réseau, l'activité des menaces peut passer inaperçue pendant de longues périodes, laissant votre entreprise vulnérable.