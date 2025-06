Solutions de protection contre les ransomwares

La plupart des infections par ransomware commencent par un e-mail de phishing qui incite un utilisateur à lancer un ransomware sur un terminal connecté. L’augmentation du télétravail et de l’interconnectivité des terminaux ne fait qu’aggraver le problème lié à la sécurité des terminaux. Les équipes de sécurité ont besoin d’un outil moderne de détection et de réponse des terminaux (EDR) piloté par l’IA, capable de bloquer et d’isoler de manière proactive les menaces liées aux logiciels malveillants et aux ransomwares sur tous les terminaux, sur site et à distance.