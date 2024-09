Le défi

La solution habituellement utilisée avait échoué à plusieurs reprises à détecter les logiciels malveillants et les ransomware.

Les signatures de la solution habituellement utilisée n’avaient presque jamais été mises à jour, en raison d’une bande passante et d’une connexion restreintes.

Impossibilité d’effectuer une surveillance 24h/24 et 7j/7 à cause de l’absence de connexion internet.

Pas de personnel de cybersécurité à bord et un équipage non formé.

Des appareils non autorisés étaient souvent branchés sur les ordinateurs des navires.

Les navires représentent un environnement unique, car ils peuvent rester en mer durant des mois. La connexion internet est intermittente et la bande passante reste souvent limitée et coûteuse. Les équipages n’ont souvent aucune formation en cybersécurité et peuvent être amenés à embarquer des appareils dangereux et non sécurisés contenant des logiciels malveillants et des ransomware. En raison des processus internes existants, il n’est pas possible de bloquer les appareils externes sans créer de nouveaux problèmes. Ces équipements sont de plus essentiels au fonctionnement normal et peuvent être remplacés à tout moment en cas d’imprévu. En cas d’infection par un logiciel malveillant ou un ransomware, le temps de réponse est critique, mais l’accès en temps réel est rarement disponible car les navires naviguent souvent dans des conditions défavorables ou dans des zones isolées.