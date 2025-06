Solutions mainframe

Les solutions IBM de grand système vous aident à accélérer l'IA, à vous protéger contre les violations, à vous moderniser, à réduire les pannes et à distribuer plus. Ces solutions couvrent les risques de sécurité et les défis complexes liés à la migration, tout en libérant la puissance de vos développeurs et en maintenant une tarification cloud prévisible et stable. Bénéficiez de la flexibilité, de la réactivité et des coûts abordables dont vous avez besoin pour votre transition vers le cloud.