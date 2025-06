Les données de la chaîne d'approvisionnement ne sont pas toujours visibles, disponibles ou dignes de confiance. IBM Blockchain aide les partenaires de la chaîne d'approvisionnement à partager des données de confiance grâce à des solutions de blockchain avec contrôle d'accès.

En période de perturbation, cet aspect est plus important que jamais. Les entreprises et les consommateurs veulent que les marques garantissent l'authenticité des produits, tandis que les participants de la chaîne d'approvisionnement exigent un approvisionnement responsable et une meilleure visibilité pour éviter les différends.

Les solutions de blockchain pour la chaîne d'approvisionnement aident les responsables de la chaîne d'approvisionnement à utiliser les données pour gérer les perturbations d'aujourd'hui et renforcer la résilience pour l'avenir.