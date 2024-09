En raison de la nature collaborative de XCEED, de nombreuses idées proviennent de divers secteurs. La feuille de route de XCEED comporte déjà plusieurs destinations prévues. Et au fur et à mesure que d’autres entreprises et d’autres idées se joindront au projet, Odile Panciatici s’attend à ce que cette feuille de route aille au-delà des plans actuels.

« Ce qui est merveilleux à propos de XCEED, c’est que maintenant que nous avons créé la base de l’écosystème, il y a beaucoup d’opportunités à venir. Nous avons des années de fonctionnalités supplémentaires à ajouter, ce qui donne encore plus de valeur à l’écosystème. »

Odile Panciatici aimerait également intégrer d’autres acteurs du secteur dès que possible. Il est nécessaire de créer une intelligence collective pour que le secteur prospère à mesure que les innovations technologiques progressent.

La mobilité et la connectivité sont des aspects particulièrement importants, car les clients exigent davantage de connexion et de personnalisation.

L’augmentation de la technologie et de la personnalisation s’accompagne d’investissements importants. Seule, chaque entreprise aura du mal à faire face à ces dépenses. Les projets collaboratifs comme XCEED permettent aux entreprises de partager les investissements et les risques, de satisfaire les clients et de rester rentables.

« Ensemble, nous sommes plus forts. Une plateforme innovante comme XCEED nous aide à être plus réactifs, plus robustes et plus durables dans la gestion de la conformité », explique Odile Panciatici. « L’avenir du secteur sera collaboratif et coopératif. »