Modèles d'IA IBM

Une base fiable pour une IA d’entreprise flexible et évolutive 

Réseau de fenêtres présentant des interfaces IA, différents gestionnaires et lignes de code, reliés par des lignes bleues.

Notre approche des modèles d’IA 

Choisir le bon modèle est essentiel pour vos applications d’IA, votre marque et vos résultats financiers. IBM vous offre la liberté de choisir parmi des milliers de modèles issus de fournisseurs majeurs et de sélectionner celui qui correspond le mieux à votre cas d’utilisation : modèle IBM® Granite, options tierces ou modèles personnalisés.
Cube artistique avec un petit cube bleu niché dans un plus grand cube vert.
Adaptée aux entreprises, la famille de modèles ouverts, performants et fiables d’IBM Granite offre des performances exceptionnelles à un prix compétitif.
Les modèles Llama sont des grands modèles de langage ouverts et efficaces ; ils offrent une grande polyvalence et d’excellentes performances dans un large éventail de tâches liées au langage naturel.

IBM Model Gateway propose un accès sécurisé et unifié aux modèles leaders de fournisseurs comme OpenAI et Anthropic, offrant flexibilité, contrôle et optimisation des coûts.

Les modèles Mistral sont des modèles de langage rapides, performants et open weight ; ils offrent une grande modularité et sont optimisés pour la génération de texte, le raisonnement et les applications multilingues.

Importez vos propres modèles de fondation personnalisés, quelle que soit l’architecture, vers watsonx.ai et alimentez des tâches d’IA adaptées à un secteur ou un domaine spécifique.

Nos modèles open source IBM Granite

Ouverte
Sous licence open source Apache 2.0, Granite garantit la transparence tout en permettant une personnalisation complète et une flexibilité de déploiement sur toute infrastructure.
Performant
Ces petits modèles performants sont conçus pour maximiser l’efficacité et l’évolutivité des tâches essentielles en entreprise.
Fiable
Éliminez le risque d’une IA « boîte noire » grâce à la transparence sur les données et processus d’entraînement, aux capacités de détection des contenus nuisibles et aux garde-fous intégrés.
Choisissez votre modèle, puis commencez à créer

Choisir le bon modèle d’IA n’est que le début. Associés à la puissance du portefeuille IBM watsonx, nos modèles d’IA vous aident à mettre l’IA à l’échelle et à la gérer efficacement à chaque étape du cycle de vie.
Schéma de l’interface utilisateur de watsonx Orchestrate
IBM watsonx Orchestrate Dites adieu aux tâches fastidieuses

Boostez la productivité en créant, en déployant et en gérant facilement des assistants et des agents d’IA pour automatiser et simplifier les processus métier et orientés client.

 Exploiter les agents d'IA
Schéma de l’interface utilisateur de watsonx Code Assistant
IBM watsonx Code Assistant Coder plus intelligemment et plus efficacement

Accélérez la productivité de vos développeurs et réduisez les délais de commercialisation en intégrant l’IA à l’ensemble du cycle de vie des applications afin d’automatiser les tâches de développement et de rationaliser les workflows.

 Améliorer l'efficacité du codage
Schéma de l’interface utilisateur de watsonx.ai
IBM watsonx.ai Accédez à votre studio d’IA

Développez des applications d’IA personnalisées plus rapidement et plus facilement grâce à un studio de développement intégré, collaboratif et de bout en bout qui comprend des outils de développement d’IA et une gestion complète du cycle de vie de l’IA.

 Personnaliser vos applications
Schéma de l’interface utilisateur de watsonx.data
IBM watsonx.data Faites confiance à vos données et à vos décisions

Gérez, préparez et intégrez des données fiables à partir de n’importe où et dans n’importe quel format, afin d’obtenir plus rapidement des informations alimentées par l’IA et d’améliorer la pertinence et la précision de vos applications d’IA.

 Unifier vos données
Schéma de l’interface utilisateur de watsonx.governance
IBM watsonx.governance Atténuez les risques. Respectez les réglementations.

Automatisez la gouvernance pour gérer de manière proactive les risques liés à l’IA, simplifier la conformité réglementaire et créer des workflows d’IA responsable et explicable.

 Garder une longueur d'avance sur les risques
Une IA à laquelle vous pouvez faire confiance

L’IA responsable est au cœur de notre mission, avec l’équité, la transparence, la confidentialité et la sécurité intégrées à chacune de nos solutions. Guidés par nos Principes de confiance et de transparence, nous veillons à ce que les systèmes d’IA soient éthiques, explicables et conçus pour bénéficier à la fois aux entreprises et à la société dans son ensemble.

Réunion professionnelle avec un intervenant s’adressant à plusieurs personnes assises sur deux rangées.
Conseil d'éthique de l'IA
Le comité d’éthique de l’IA d’IBM supervise le développement et le déploiement de l’IA afin de garantir qu’ils sont conformes aux valeurs d’IBM et favorisent une innovation responsable.
Logo de l’AI Alliance
L’AI Alliance
L’AI Alliance construit une communauté open source autour de l’IA afin d’accélérer l’innovation responsable tout en garantissant la rigueur scientifique, la sécurité, la diversité et la compétitivité économique.
Motif géométrique abstrait de carrés concentriques bleus, verts et gris, utilisé dans la publicité Granite pour TechXchange 2024.
Modèles Granite Guardian
Les modèles Granite Guardian sont conçus pour détecter et atténuer les risques tels que les biais, les comportements contraires à l’éthique et les hallucinations, garantissant ainsi des déploiements d’IA sûrs et responsables.
Une série de six formes hexagonales, chacune contenant un réseau de nœuds et de lignes bleus.
IA sécurisée : risques et solutions
Découvrez comment les modèles d’IA peuvent transformer votre entreprise, ainsi que les garde-fous et la gouvernance essentiels à un déploiement responsable.

Nouveautés

Passez à l’étape suivante

Prêt à exploiter l’IA ? IBM peut vous aider à identifier les bons modèles d’IA pour votre cas d’utilisation, à découvrir comment des organisations comme la vôtre tirent de la valeur de l’IA générative et à établir une feuille de route allant de la stratégie au dimensionnement.

