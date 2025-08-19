Modèles d’IA IBM

Une base fiable pour une IA d’entreprise flexible et évolutive
Choisir le bon modèle est essentiel pour vos applications d’IA, votre marque et vos résultats financiers. IBM vous offre la liberté de choisir parmi des milliers de modèles issus de fournisseurs majeurs et de sélectionner celui qui correspond le mieux à votre cas d’utilisation : modèle IBM® Granite, options tierces ou modèles personnalisés.
Choisir le bon modèle d’IA n’est que le début. Associés à la puissance du portefeuille IBM watsonx, nos modèles d’IA vous aident à mettre l’IA à l’échelle et à la gérer efficacement à chaque étape du cycle de vie.
L’IA responsable est au cœur de notre mission, avec l’équité, la transparence, la confidentialité et la sécurité intégrées à chacune de nos solutions. Guidés par nos Principes de confiance et de transparence, nous veillons à ce que les systèmes d’IA soient éthiques, explicables et conçus pour bénéficier à la fois aux entreprises et à la société dans son ensemble.
Prêt à exploiter l’IA ? IBM peut vous aider à identifier les bons modèles d’IA pour votre cas d’utilisation, à découvrir comment des organisations comme la vôtre tirent de la valeur de l’IA générative et à établir une feuille de route allant de la stratégie au dimensionnement.