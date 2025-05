IBM Granite 4.0 Tiny Preview : aperçu de la prochaine génération de modèles Granite

Comme son nom l’indique, Granite 4.0 Tiny sera l’un des plus petits modèles de la famille de modèles Granite 4.0. Il sera officiellement lancé cet été dans le cadre d’une gamme de modèles qui comprend également Granite 4.0 Small et Granite 4.0 Medium. Granite 4.0 continue l’engagement ferme d’IBM à faire de l’efficacité et de la praticité la pierre angulaire du développement de ses LLM d’entreprise.

Cette version préliminaire de Granite 4.0 Tiny est désormais disponible sur Hugging Face, bien que nous ne recommandions pas encore la version de présentation pour une utilisation professionnelle, sous une licence standard Apache 2.0. Notre objectif est de permettre même aux développeurs débordés dans le GPU d'expérimenter et de jouer avec le modèle sur des GPU grand public. La nouvelle architecture de ce modèle attend la prise en charge des transformeurs Hugging Face et des vLLM, qui seront bientôt terminés pour les deux projets. La prise en charge officielle de l’exécution de ce modèle localement via des partenaires de plateforme, notamment Ollama et LMStudio, est prévue à temps pour la publication complète du modèle plus tard cet été.