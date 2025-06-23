Accédez à n’importe quel modèle, où que vous soyez, sur watsonx.ai

23 juin 2025
Nous sommes heureux d’annoncer l’aperçu public à venir de la passerelle de modèle watsonx.ai, une nouvelle solution d’entreprise qui rationalise l’accès aux principaux modèles de fondation d’IA grâce à une interface unifiée.
Avec Model Gateway, les entreprises peuvent intégrer les modèles Granite d’IBM aux côtés des modèles de fondation d’OpenAI, d’Anthropic, de NVIDIA, de Cerebras et bien d’autres, sans verrou propriétaire. Cette approche indépendante de l’IA permet aux entreprises de garder le contrôle, d’améliorer la flexibilité et d’optimiser les coûts, quel que soit l’endroit où les modèles sont hébergés.
Model Gateway est le dernier pilier de la stratégie multi-modèle de watsonx.ai, offrant aux clients le choix ultime d’utiliser des modèles tiers hébergés sur la plateforme. Les utilisateurs peuvent tirer parti de modèles tiers pour développer des agents à l’aide de n’importe quel modèle OOTB, et les déployer rapidement en tant que services d’IA.
La passerelle de modèle watsonx.ai permet :
À mesure que les entreprises adoptent l’IA, beaucoup d’entre elles tirent parti de multiples modèles de fondation dans les environnements cloud, sur site et hybrides. La gestion de cette complexité pose des défis en matière de gouvernance, de rentabilité et de supervision opérationnelle. Les entreprises ont besoin d’un plan de contrôle centralisé de l’IA qui simplifie l’orchestration des modèles, applique des politiques, optimise les coûts et offre une visibilité en temps quasi réel.
Au cours des prochains mois, les développeurs pourront tirer parti de Developer Playground pour expérimenter sur n’importe quel modèle de fondation, déployer efficacement des applications d’IA, développer des solutions RAG à l’aide d’AutoAI RAG et intégrer d’autres produits de la famille watsonx. Des fonctionnalités supplémentaires seront activées dans les semaines à venir afin d’offrir davantage de contrôles aux développeurs.
Avec une approche API uniforme utilisant une API compatible avec OpenAI, les entreprises peuvent passer d’un modèle à l’autre de façon fluide sans avoir à procéder à une reconfiguration coûteuse.
Dans le cadre de notre mission visant à offrir à nos utilisateurs davantage d’options pour la mise à disposition des modèles de fondation, watsonx.ai Model Gateway se connecte également à Cerebras, l’un des principaux fournisseurs d’inférence rapide qui utilise ses propres puces à l’échelle de la plaquette.
« Nous sommes ravis d’apporter les capacités record d’inférence d’IA de Cerebras à watsonx.ai Model Gateway d’IBM », a déclaré Alan Chhabra, vice-président exécutif, Worldwide Partners, de Cerebras. Cette collaboration répond directement à la demande croissante de performance en IA, permettant aux entreprises de déployer de façon fluide des modèles de fondation puissants pour le raisonnement avancé et l’IA agentique, sans latence. C’est une véritable révolution pour les entreprises qui cherchent à opérationnaliser leurs initiatives les plus ambitieuses en matière d’IA à grande échelle.
Nous sommes ravis de partager cette fonctionnalité avec vous et nous attendons avec impatience vos retours afin de continuer à l’améliorer.
Essayez watsonx.ai gratuitement dès aujourd’hui
Découvrez le tutoriel de bout en bout
Toutes les déclarations relatives à l’orientation et aux intentions futures d’IBM sont susceptibles d’être modifiées ou retirées sans préavis et ne représentent que des objectifs.