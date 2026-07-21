L’IA au service du développement logiciel

Développez, lancez et faites évoluer vos logiciels avec des outils de développement fondés sur l’IA

Guide : passer du codage avec l’IA à la mise en production
IA agentique pour Cognos Analytics

Moderniser le cycle de développement logiciel avec l’IA

Développez, modernisez et gouvernez vos applications en toute confiance

Dans le développement logiciel, l’IA dépasse désormais la génération de code et transforme la façon dont les logiciels sont livrés. Nos solutions déploient des workflows assistés par l’IA sur l’ensemble du cycle de vie : elles améliorent la compréhension des systèmes, coordonnent la livraison, intègrent la gouvernance et soutiennent une évolution logicielle continue, résiliente et évolutive.

 

Infographie : développement logiciel assisté par l’IA
Une IA utile sur l’ensemble du SDLC

Appliquez l’IA au-delà des tâches de code isolées, de la planification au refactoring, en passant par les tests et les pipelines, afin que les changements se propagent de manière fiable dans vos systèmes.
Une modernisation sans régression 

Accélérez la livraison tout en préservant l’intégrité des systèmes afin de réduire la dette technique, de restructurer en toute sécurité et de maintenir la cohérence dans de vastes bases de code.
Une maîtrise des coûts fondée sur des signaux clairs

Instrumentez le SDLC avec des analyses pour suivre les usages, optimiser les ressources et aligner l’adoption de l’IA sur des résultats d’ingénierie mesurables.
Sécurité et gouvernance dès la conception 

Intégrez l’application des politiques et les pratiques de codage sécurisé dès les premières étapes afin d’identifier les problèmes plus tôt, de réduire les reprises et de standardiser le développement sans ralentir les équipes.

Produits pertinents

Rationalisez les tâches répétitives et réduisez la charge cognitive, permettant ainsi aux développeurs de se concentrer sur des travaux d’ingénierie à plus forte valeur. Ils peuvent utiliser des chatbots ou d’autres types de commandes pour générer du code, ainsi que des tests unitaires qui garantissent la qualité du code, transformer le code et le compléter automatiquement, créer de la documentation, comprendre le code et plus encore. Selon vos cas d’utilisation, vous pouvez choisir un ou plusieurs outils de codage basé sur l’IA.
IBM Bob
Accélérez le développement logiciel en automatisant les tâches complexes, de la création de fonctionnalités à la modernisation des systèmes hérités, tout en assurant une livraison sécurisée et de qualité.
IBM Instana
Offrez aux équipes DevOps et d’ingénierie une observabilité simple, fondée sur l’IA, qui automatise les analyses pour améliorer les performances, la fiabilité et l’efficacité.
Terraform
Automatisez le provisionnement dans le cloud, les centres de données et les environnements SaaS, avec un workflow unique pour gérer l’infrastructure tout au long de son cycle de vie.

Services pertinents

Services de développement d’applications

Modernisez vos applications avec un développement fondé sur l’IA, pour accélérer la livraison, réduire les coûts et créer des systèmes résilients, cloud native et agiles.

 Découvrir les services de développement d’applications
Développeur informatique utilisant un ordinateur au bureau pour travailler sur des jeux en réalité virtuelle et des logiciels.
Services d’intégration de l’IA

Intégrez et orchestrez des agents IA sur plusieurs plateformes avec une gouvernance native, afin de transformer des outils fragmentés en résultats sécurisés, évolutifs et prêts pour l’entreprise.

 Découvrir les services d’intégration de l’IA
Un homme d’affaires et une femme d’affaires professionnels et souriants, discutant au travail. Équipe de direction de deux professionnels travaillant et discutant à l’aide d’ordinateurs portables, debout dans un bureau d’entreprise
Conseil en gouvernance de l’IA

Déployez une IA de confiance à grande échelle avec une gouvernance intégrée, en intégrant des contrôles automatisés dans vos modèles pour réduire les risques et accélérer une innovation conforme.

 Découvrir le conseil en gouvernance de l’IA
Jeune femme et femme plus âgée utilisant leurs appareils au même bureau en respectant une distance sociale

Ressources

Tech Trends ’26 : les plateformes de développement IA natif
Consultez le rapport pour découvrir des informations exploitables qui vous aideront à transformer la productivité des développeurs en un catalyseur de croissance pour votre entreprise.
Ce qu’un partenaire de développement IA change pour votre SDLC
Découvrez comment le développement IA natif peut renforcer les équipes sur l’ensemble du cycle de développement logiciel.
Analyse de RedMonk sur la façon dont les principales équipes d’ingénieurs utilisent l’IA agentique
Bénéficiez de conseils pratiques pour appliquer l’IA agentique et découvrez comment IBM Bob aide les équipes à travailler dans des environnements hérités comme modernes.
IBM Bob renforce la position d’IBM dans le développement SDLC agentique
Découvrez ce qui distingue IBM Bob des autres outils agentiques du marché et les principaux aspects à prendre en compte pour son adoption.
Passer à l’étape suivante

Transformez votre processus de développement logiciel en profondeur avec le développement assisté par l’IA.  Réservez un créneau avec un expert pour échanger sur les possibilités.

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