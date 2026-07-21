Développez, lancez et faites évoluer vos logiciels avec des outils de développement fondés sur l’IA
Développez, modernisez et gouvernez vos applications en toute confiance
Dans le développement logiciel, l’IA dépasse désormais la génération de code et transforme la façon dont les logiciels sont livrés. Nos solutions déploient des workflows assistés par l’IA sur l’ensemble du cycle de vie : elles améliorent la compréhension des systèmes, coordonnent la livraison, intègrent la gouvernance et soutiennent une évolution logicielle continue, résiliente et évolutive.
Appliquez l’IA au-delà des tâches de code isolées, de la planification au refactoring, en passant par les tests et les pipelines, afin que les changements se propagent de manière fiable dans vos systèmes.
Accélérez la livraison tout en préservant l’intégrité des systèmes afin de réduire la dette technique, de restructurer en toute sécurité et de maintenir la cohérence dans de vastes bases de code.
Instrumentez le SDLC avec des analyses pour suivre les usages, optimiser les ressources et aligner l’adoption de l’IA sur des résultats d’ingénierie mesurables.
Intégrez l’application des politiques et les pratiques de codage sécurisé dès les premières étapes afin d’identifier les problèmes plus tôt, de réduire les reprises et de standardiser le développement sans ralentir les équipes.
Rationalisez les tâches répétitives et réduisez la charge cognitive, permettant ainsi aux développeurs de se concentrer sur des travaux d’ingénierie à plus forte valeur. Ils peuvent utiliser des chatbots ou d’autres types de commandes pour générer du code, ainsi que des tests unitaires qui garantissent la qualité du code, transformer le code et le compléter automatiquement, créer de la documentation, comprendre le code et plus encore. Selon vos cas d’utilisation, vous pouvez choisir un ou plusieurs outils de codage basé sur l’IA.
Modernisez vos applications avec un développement fondé sur l’IA, pour accélérer la livraison, réduire les coûts et créer des systèmes résilients, cloud native et agiles.
Intégrez et orchestrez des agents IA sur plusieurs plateformes avec une gouvernance native, afin de transformer des outils fragmentés en résultats sécurisés, évolutifs et prêts pour l’entreprise.
Déployez une IA de confiance à grande échelle avec une gouvernance intégrée, en intégrant des contrôles automatisés dans vos modèles pour réduire les risques et accélérer une innovation conforme.
Blue Pearl a modernisé des applications complexes en seulement 3 jours, automatisant l’analyse, la restructuration et les tests du code tout en maintenant l’intégrité architecturale.
APIS IT a réduit les délais de modernisation des systèmes hérités de plusieurs semaines à quelques heures en automatisant l’analyse du code, la restructuration et la transformation vers des architectures modernes.
Les coûts de centre de données ont été réduits à environ 20 % par rapport aux niveaux précédents, tandis que le temps de fonctionnement du système a dépassé les 99 %, renforçant la fiabilité des opérations critiques pour l’entreprise.
L’un des exemples les plus marquants des innovations de Wimbledon destinées aux supporters est « Match Chat », un assistant alimenté par l’IA conçu pour accompagner en temps réel les supporters qui suivent un match.