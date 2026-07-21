Rationalisez les tâches répétitives et réduisez la charge cognitive, permettant ainsi aux développeurs de se concentrer sur des travaux d’ingénierie à plus forte valeur. Ils peuvent utiliser des chatbots ou d’autres types de commandes pour générer du code, ainsi que des tests unitaires qui garantissent la qualité du code, transformer le code et le compléter automatiquement, créer de la documentation, comprendre le code et plus encore. Selon vos cas d’utilisation, vous pouvez choisir un ou plusieurs outils de codage basé sur l’IA.